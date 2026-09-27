娛樂／「愛你致死不渝」賣翻近700倍 劇組陷分潤官司

「愛你致死不渝」劇照。（取材自豆瓣電影）

自今年5月在美上映以來，恐怖片「愛你致死不渝」（Obsession，又譯「痴迷」）累計已獲得超5.12億美元全球票房，對照它區區75萬美元的製作成本，堪稱影史回報率最高的電影之一。不過，正所謂人紅是非多，票房飄紅，官司就跟著來了。

挨告公司挑片眼光神準

洛杉磯 高等法院早前收到一份訴狀，原告是該片執行製片人之一的莉奧諾拉達比（Leonora Darby）。她控告「愛你致死不渝」的另一位執行製片人馬克萊恩（Mark Lane）和位列該片第一製片人的詹姆斯哈里斯（James Harris），採用不法手段、違背協議，將她排除在這部恐怖片的利潤分成之外。她的代理律師托馬斯理查茲（Thomas Richards）表示：「達比女士提出了嚴重的指控，並有詳盡的事實紀錄作為支撐」。

被告一方是詹姆斯哈里斯和馬克萊恩兩人領導下的Tea Shop Productions，成立於2010年，總部位於倫敦。過去這些年裡，這家小型獨立電影公司，參與投資製作了不少低成本賣座片，也為世界影壇挖掘了許多潛力新人，如「深海鯊機」（47 Meters Down，又譯「鯊海」）的導演約翰尼斯羅伯茨（Johannes Roberts）、「墜」（Fall，又譯「墜落」）的導演史考特曼（Scott Mann）和「愛你致死不渝」導演庫里巴克（Curry Barker）等。這些影片全都在收益上做到了「以小博大」，哈里斯和萊恩這對昔日大學室友的眼光獨到，可見一斑。

總部位於倫敦的影視製作公司Tea Shop Productions曾製作「深海鯊機」、「墜」、「愛你致死不渝」等多部低成本高收益的作品。（取材自Tea Shop Productions官方網站）

2021年，原本擔任兩人助理的莉奧諾拉達比，獲得提拔，身分由製片助理晉升執行製片或製片人，成為公司的第三把手。

2024年，勞資雙方重新商定薪酬待遇，按照原告在訴訟文件中的說法，對方當時同意，承諾會「讓她在自己主導製作的電影中獲得公司所得淨利潤的三分之一」。這一次，在長達135頁的原告書中，她控訴兩位公司領導違背了這項協議，明明「愛你致死不渝」取得了高票房和高收益，卻沒能轉化為她的應得收入。

按其說法，自己參與了「愛你致死不渝」的全過程，從項目發起和開發、聯繫電影人、籌集資金、監督後期製作、解決法律和品質控制問題直至供應商和員工管理，可謂全力以赴。雖然最終的頭銜只有執行製片人，但她主張自己實際承擔的恰恰是主製片人的工作，要比另一位執行製片人馬克萊恩投入了更多的時間和精力。而且在後期剪輯過程中，她還給出過關鍵意見，對於「愛你致死不渝」的最終成功，有著重大貢獻。

可是，兩名公司領導卻未能兌現承諾，甚至未邀其參加影片在洛杉磯的首映禮。「愛你致死不渝」大賣之後，她只是獲得了一筆額外的30萬美元分紅，除此之外再無其他補償。

女製片控性別歧視毀諾

原告方強調，這30萬美元「不是和解金，不構成免責協議，更不是買斷費，也不構成對未來收益權的放棄……沒有任何書面文件能表明，這是一筆具有最終性質的款項，雙方也未簽署過任何免責協議」。

如今，她要求法庭能針對「愛你致死不渝」的營收情況進行公平公正的第三方審計，然後判決被告賠付本應屬於她的分成。在針對兩名被告的起訴書中，莉奧諾拉達比尤其強調了自己作為女性電影人的弱勢地位：「這是兩名年長的男性電影製片人，針對一名年輕女性製片人違反報酬承諾的做法……以性別歧視的方式，反覆拒絕向她提供適當的補償。」

美術指導：僅賺300元日薪

莉奧諾拉達比也不是「愛你致死不渝」劇組第一位站出來控訴收益分配不均的幕後人員。今年6月，就在該片全球票房突破2.5億美元之際，美術指導莎莉崔（Sally Choi）公開發文就薪酬表達不滿。「我決定實話實說，」莎莉崔在其個人社群媒體上寫道，「『愛你致死不渝』的製作成本75萬美元，預計票房收入2.5億美元，而我作為美術指導的收入是每天300美元，稅後總計拿到6741.36美元，還沒有交通補貼。」

當時這篇貼文引發廣泛關注，網路反響十分強烈。許多同業在底下留言，分享了自己參與獨立電影製作的經歷，並對其中普遍存在的低薪酬、低回報表示感同身受。

也不只是幕後工作人員，「愛你致死不渝」的主演英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）是影片能獲得成功的最大功臣之一。不過，她的片酬據稱只有2萬美元左右。雖然藉此一鳴驚人，如今新片接到手軟，但「愛你致死不渝」的巨大票房收益，她也分不到一毛錢。

「愛你致死不渝」主演英迪納瓦瑞特的片酬僅2萬美元；圖為劇照。

（取材自澎湃新聞）