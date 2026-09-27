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周日動動腦／做過領航員、筆名原意是「水深2尋」的作家是誰？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.西方哪位作家的筆名原意是「水深2尋」，因為他曾經做過河道領航員？

2.民間在中秋節以月餅相饋贈是明清時代才興起，但朝廷祭神還是遵循古禮，用的是什麼？

3.幫元世祖忽必烈在北京設計建造妙應寺白塔的阿尼哥(Ariko)來自哪裏？

4.在基督教傳統中，有翼雄獅是誰的化身？

5.據說蘋果電腦以一個咬過的蘋果為公司標識，是為了向哪位吃了毒蘋果早逝的人致敬？

6.19世紀巴西哪個小城因瘋狂出口橡膠一夜暴富，還在雨林中蓋起豪奢歐洲歌劇院？

7.過去瑞典海軍曾在海域偵測到一種神祕的聲音，以為是來自蘇聯潛水艇，後來才發現那是一群鯡魚正在做什麼？

8.1993年「新英格蘭醫學雜誌」的一篇醫學研究論文共有972作者，其人數是頁數的100倍，結果此論文獲得了什麼獎？

9.18世紀法國貴族男性會塗抹胭脂讓臉頰看起來紅潤，但因其中含有什麼成分，用久了會導致牙齒掉光？

10.在哪位古人的葬禮上，曹丕曾提議大家學驢叫為他送行，只因他生前愛聽驢鳴？

答案：1.馬克吐溫 2.白餅、黑餅 3.尼泊爾 4.聖馬可 5.圖靈 6.瑪瑙斯 7.放屁 8.搞笑諾貝爾獎 9.水銀 10.王粲

精華 FAQ

  • 答案是馬克吐溫。他的筆名取自河運術語，原意與水深2尋有關，而他早年確實擔任過密西西比河的河道領航員。

  • 答案是瑪瑙斯。這座城市在橡膠熱潮期間迅速致富，財富讓當地興建了氣派的亞馬遜劇院，成為雨林中的繁華象徵。

  • 該論文獲得的是搞笑諾貝爾獎。由於作者多達972人，且人數正好是頁數的100倍，因此成為經典的荒謬又幽默案例。

巴西 中秋

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