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養生／洗腎蛋白質流失 3法補營養

許凱婷
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腎友在洗腎過程中，會流失大量蛋白質與胺基酸，需正確及時補充。(圖/123RF)
腎友在洗腎過程中，會流失大量蛋白質與胺基酸，需正確及時補充。(圖/123RF)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：洗腎每次會流失約10到12克胺基酸，需及時補充蛋白質。
  • 重點二：腎友應選高生物價、快速吸收蛋白，優先乳清與雞蛋魚肉。
  • 重點三：蔬菜湯品堅果乳製品等易高鉀高磷，飲食需少量多餐並記錄。

「醫師建議，洗腎後能吃就盡量吃，但很多時候，我想吃卻吃不下。」46歲的葉小姐開始透析（洗腎）後，常感胃口不佳、嘴裡發苦，甚至渾身無力。台灣營養師劉怡里表示，腎友在透析過程中，會流失大量蛋白質與胺基酸，若未及時補充，不僅易導致低白蛋白血症，還可能出現食欲不振、精神不濟、免疫力下降等反應。她建議，應選擇「高生物價」且「快速吸收」的蛋白質來源，以維持身體健康。

劉怡里指出，腎友在洗腎過程中，會流失大量蛋白質與胺基酸，「平均每次透析可能流失10到12克胺基酸，相當於超過10克的蛋白質。」若未及時補充，不僅容易導致低白蛋白血症，還可能讓病人出現食欲不振、精神不濟、免疫力下降等反應。

「健康」食物 也藏風險

不過補充蛋白質並非想吃就能吃，須考量患者本身的身體狀況。葉小姐分享她的日常飲食：「洗完腎之後，我都會先量乾體重，然後喝半罐營養品的牛奶。中午吃完便當，再把剩下的半罐喝完，然後回家休息。」這種少量多餐的方式，能有效改善食欲不振的問題。

葉小姐也分享，「上個月很想吃蔬菜，結果連吃三天，就開始不舒服，一天內更是吐了三次。」

劉怡里表示，腎友飲食「雷區」多，像蔬菜、湯品、湯底、堅果、乳製品等都可能潛藏高鉀高磷的危機；蔬菜雖健康，但許多種類含鉀量高，若患者短時間大量攝取，可能導致血鉀過高，引發心律不整等問題。腎友可選擇低鉀蔬菜，如：高麗菜、大白菜，並以「先切再洗、汆燙去湯」的方式減少鉀含量。

另外，有些高齡腎友同時面臨牙口退化與咀嚼困難的問題，常將肉類排除在飲食之外。劉怡里建議，若牙口不好，可將肉類切小塊，並水煮10至30分鐘，不僅可使肉質軟化，更能有效降低其中磷含量；亦可將肉類攪碎或煮爛，再拌入稀飯或蒸蛋中，方便進食與吸收。

她特別提醒，蒸蛋要記得用「清水」，而非「高湯」，因為很多家屬會煮排骨湯當基底，認為較營養但其實高湯中的鉀與磷含量很高，反而對病患不利。

吃得平衡 記錄每天飲食

劉怡里表示，要在飲食限制中找到平衡，可謹記下列三點：

1.蛋白質優先

洗腎會流失大量胺基酸，每餐應先攝取優質蛋白質，如：雞蛋、魚肉、豆腐、乳清蛋白等。

透析後30分鐘內補充乳清蛋白，吸收效果最佳；餐前亦可補充喝營養品，確認產品有「洗腎專用」，並優先選擇含有乳清蛋白的配方。

2.控制水分與電解質

除監測乾體重外，更要注意鈉、鉀、磷的攝取，並避免加工食品。每日的水分攝取量建議為24小時尿量+500cc水分。

3.改善食欲的方法

餐前能輕度活動、少量多餐、放慢進食速度都有幫助，可鼓勵腎友在用餐前做五至十分鐘的簡單伸展；而飯前漱口或含一片檸檬，能有效減輕口腔異味。

劉怡里表示洗腎腎友更重要的是「吃得對」、「吃得平衡」。她建議準備一本飲食日記，詳細記錄每天飲食內容和身體反應，並定期與營養師討論，透過記錄飲食與症狀，和搭配血液檢查結果，以找到最佳的飲食模式。「每個月至少要和營養師檢討一次飲食紀錄，根據最新的檢驗數據做調整。」

精華 FAQ

  • 因為透析過程每次可能流失10到12克胺基酸，若補充不足，容易出現低白蛋白血症、食欲不振、精神不濟與免疫力下降等問題，因此要盡快補回。

  • 建議優先選擇高生物價、吸收快的蛋白質，如雞蛋、魚肉、豆腐與洗腎專用乳清蛋白；透析後30分鐘內補充乳清蛋白，通常吸收效果最好。

  • 要避開大量蔬菜、湯品、湯底、堅果與乳製品等高鉀高磷食物，並可用先切再洗、汆燙去湯減少鉀含量；若牙口差，肉類也可切碎或煮爛再吃。

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