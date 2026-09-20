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養生／腿靠牆 可紓壓助眠、消水腫

王郁婷
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「腿靠牆」（legs-up-the-wall pose）可以促進血液循環、紓壓、...
「腿靠牆」（legs-up-the-wall pose）可以促進血液循環、紓壓、改善水腫，不過並不是人人都適合。(圖/123RF)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：腿靠牆是被動倒立，有助血液與淋巴回流。
  • 重點二：可紓壓助眠、緩解久站久坐造成的腿部水腫。
  • 重點三：椎間盤突出、青光眼或術後患者應先諮詢醫師。

「腿靠牆」（legs-up-the-wall pose）成為近年最受歡迎的舒緩動作之一，無論是瑜伽老師還是健身網紅，都爭相推薦這個動作能促進血液循環、紓壓、改善水腫。根據美國專家的說法，這個簡單的姿勢確實對大多數人有益處，但也不是人人適合。

姿勢如其名：將雙腿抬高靠在牆上，身體平躺在地板上。根據美國Loyola Marymount University瑜伽與健康教授Lori Rubenstein Fazzio的說法，這個動作其實是傳統瑜伽中「肩立式」的簡化版，並非經典體位法中的正式體式。

正確做法是臀部靠近牆面，雙腿向上抬起貼在牆上，慢慢平躺並維持姿勢數分鐘。若是腿後肌較緊的人，可略將臀部與牆面保持距離。

UPMC整合醫學中心的瑜伽與冥想導師Dezza Pastor指出，「腿靠牆」是一種被動倒立，讓雙腿高於心臟，有助於血液與淋巴液回流至身體中樞。這對長時間站立或久坐造成的腿部腫脹、水腫有明顯幫助。

Fazzio補充，對於曾因癌症手術切除淋巴腺、容易發生淋巴水腫的人，「腿靠牆」是日常自我照護的好方法，也常與穿著壓力襪並行。

這個姿勢還能溫和拉伸後側肌群，從腳底、腿後肌、大腿、臀部到背部和頸部，適合長時間坐辦公桌或經常維持同一姿勢的人。

Pastor指出，這個動作讓人靜止幾分鐘，有助放慢呼吸、降低心率，啟動身體的「修復模式」——副交感神經系統，對紓壓與助眠效果明顯。

儘管這個動作對多數健康成人都有益，但以下族群應避免或先諮詢醫師：椎間盤突出、下背痛患者；青光眼患者；近期接受重大手術(如心臟、腦部)者。

精華 FAQ

  • 因為雙腿高於心臟時，可促進血液與淋巴液回流到身體中樞，對久站、久坐造成的腿部腫脹與水腫特別有幫助，也常作為日常保養。

  • 它能溫和拉伸腿後肌、臀部與背部，讓人靜止放鬆幾分鐘，降低呼吸與心率，啟動副交感神經系統，因此對紓壓與助眠都有明顯效果。

  • 椎間盤突出或下背痛患者、青光眼患者，以及近期接受心臟或腦部等重大手術的人，應避免自行嘗試，或至少先諮詢醫師再決定是否適合。

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