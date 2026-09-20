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養生／膝痛穿厚底鞋 練腳力選薄底

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不舒服的人，厚底鞋是優先選擇；但如果想訓練下肢肌力，薄底鞋則是首選；示意圖。（圖...
不舒服的人，厚底鞋是優先選擇；但如果想訓練下肢肌力，薄底鞋則是首選；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：膝痛或膝關節退化者，日常宜優先選擇厚底鞋。
  • 重點二：厚底鞋若過度柔軟，改用硬質鞋墊可提升支撐。
  • 重點三：想練腳力與體力時，專業薄底鞋比時尚款更有效。

許多人挑鞋時除了講求造型與時尚感，也會考慮到走路、跑步、長時間活動等實際需求。具備鞋款設計、維修與鞋適配經驗的日本專業鞋匠佐藤靖青在日刊SPA整理出厚底鞋、薄底鞋各自的優勢與注意事項，並提供混合型鞋款的解決方案。

對男性來說，膝關節退化性關節炎的發生年齡正在下降。根據佐藤的觀察，有些人在30多歲就開始出現早期症狀，即便健康狀況良好，40歲後期也常感覺膝蓋不適。佐藤本人因年輕時受過傷，至今仍有慢性左膝疼痛，因此建議如果日常生活中已經因膝痛感到困擾，選擇厚底鞋會是更穩妥的選擇。

厚底鞋的缺點為「過度柔軟」，可能帶來疲勞感。佐藤指出，尤其是在日常快步走時，鞋底過度下沉反而會讓人更累。他建議更換硬質鞋墊，能顯著提升支撐力。

原理類似於「踩沙灘」，赤腳走在沙灘上容易疲勞，但若在沙上鋪一塊木板，走起來就輕鬆許多。硬鞋墊能讓腳底受力平均，尤其適合需要快步走或久站工作的人。

若目標是增加腳力、體力，薄底鞋是更好的選擇。不過需要注意的是，時尚薄底鞋與機能薄底鞋完全不同。時尚款薄底鞋主要以造型為主，對肌力提升幫助有限；而專為訓練設計的薄底鞋，則屬於「裸足鞋」（Barefoot Shoes），功能定位與穿著體驗完全不同。

如果無法確定該選厚底或薄底，佐藤建議考慮混合型鞋款。雖然鞋底厚度接近厚底鞋，但前掌與腳跟高度幾乎一致，讓行走時仍需使用腳底全域肌群，因此既保留厚底的舒適緩衝，又兼具薄底鞋的訓練效果，非常適合初次嘗試裸足鞋概念的人。

精華 FAQ

  • 若日常生活已因膝痛困擾，或已有退化性關節炎早期症狀，建議優先選擇厚底鞋。它能提供較多緩衝，對膝蓋負擔相對更小，也較適合需要長時間走路或活動的人。

  • 厚底鞋的問題在於可能過度柔軟，走快步或久站時，鞋底下沉太多會讓施力變得不穩，反而增加疲勞感。若改用較硬的鞋墊，能讓腳底受力更平均，支撐性也會更好。

  • 想增加腳力與體力時，應選專為訓練設計的薄底鞋，而不是只重外型的時尚薄底鞋。若拿不定主意，也可考慮混合型鞋款，兼具厚底的舒適與薄底的訓練效果。

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