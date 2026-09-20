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醫藥／臉灰腿腫泡泡尿 腎臟在求救

郭韋綺
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腎臟科醫師強調，水腫、小便泡沫多，是腎病重要的警訊。（圖／123RF）
腎臟科醫師強調，水腫、小便泡沫多，是腎病重要的警訊。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：28歲糖尿病女出現臉灰、腿腫與泡泡尿。
  • 重點二：檢查發現合併免疫球蛋白A型與糖尿病腎病變。
  • 重點三：醫師提醒年輕糖友惡化快，應及早篩檢追蹤。

臉灰黑，小心腎臟健康亮紅燈。一名28歲高姓女子疲倦、水腫、小便泡沫多，就診時臉色黯沉，醫師一看情況不妙，檢查發現罹患免疫球蛋白A型腎病變，原來女子本身有糖尿病，工作日夜顛倒，讓她疏忽身體警訊，最終引發腎臟病變，需終身洗腎。

收治高女的台灣阮綜合醫院腎臟科主任林正浩表示，因糖尿病家族史，高女22歲就確診糖尿病，從事餐飲業大夜班，近期體重增加，感覺倦怠疲勞、雙腿水腫，還有泡泡尿，檢查發現免疫球蛋白A型腎病變合併糖尿病腎病變，需立即介入治療。

「年輕糖尿病人惡化速度比中高齡更快，」林正浩指出，年輕族群往往仗勢身體好，對血糖異常警覺性低，加上作息混亂、壓力大、情緒不穩、用藥不規律等因素，使得胰島素細胞退化得更快，導致病程進展迅速。

林正浩表示，先前曾收治同是28歲糖尿病患蔡姓女子，19歲即罹病，因情緒困擾導致飲食失控，體重明顯上升，長期未規律回診或服藥，最終等到水腫、泡泡尿才就醫，檢查結果也宣告須洗腎，積極減重18公斤，病情已獲控制。

糖尿病過去被認為是中老年人的疾病，近幾年臨床顯示，40歲前發病的糖尿病患者明顯增加，血糖控制不佳、生活作息紊亂，導致併發症來得更快、更猛，不少人年紀輕輕就走上洗腎之路，也有病人習慣將泡泡尿當「正常現象」，甚至將腿腫、臉色黯沉歸因於工作累，其實早已錯過黃金治療期。

林正浩建議有家族病史、肥胖、生活不規律的年輕人，主動篩檢早期發現。

精華 FAQ

  • 她原本有糖尿病，長期大夜班、作息顛倒又未及時注意身體變化，直到出現倦怠、雙腿水腫與泡泡尿就醫，才檢查出腎病變已相當嚴重。

  • 檢查結果顯示，她同時罹患免疫球蛋白A型腎病變與糖尿病腎病變，屬於需要立即介入治療的腎臟損傷，否則可能快速惡化到洗腎。

  • 醫師指出，年輕人常因自覺身體好而忽略血糖控制，加上壓力大、作息亂、情緒不穩與用藥不規律，會讓病程加速，併發症也更早出現。

併發症 血糖 糖尿病

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