醫藥／心悸胸門心 嚴重恐致心衰竭
突然心悸千萬別以為是「愛神來了」，或桃花降臨，很可能是心律不整，疏忽不就醫，恐引發心衰竭等導致死亡；丁小姐因心律不整接受藥物治療，近半年心跳異常頻率增加，稍微活動就氣喘吁吁，回診檢查才發現心室期外收縮比率達25%，心臟功能降至35%，並出現心衰症狀，經治療後，一年內心臟功能回升至70%，重返職場。醫師說，若心悸伴隨胸悶、呼吸困難，恐是心律不整徵兆，應及早檢查。
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台灣基隆長庚心臟內科主治醫師陳韋翔指出，正常心跳每分鐘60至100下，異常快或慢，可能與肥胖、藥物、菸酒、睡眠呼吸中止症、自律神經失調等有關，必須檢查確定病因。高齡化社會下，心房顫動案例上升，需要警惕其導致中風與心衰竭的風險。
心跳過慢同樣不可輕忽。林口長庚心臟內科主治醫師沃宏達表示，心跳低於每分鐘60下，可能造成頭暈、昏厥，目前主要治療方式為安裝心律調節器。近年推行的新型「傳導系統起搏」，效果良好。
嘉義長庚心臟衰竭中心主任潘國利說，心臟衰竭是慢性病，居家自我監測與生活調整是關鍵，包含規律量體重與血壓、按時服藥、限制鹽水攝取與適度運動。出現呼吸困難、下肢水腫等症狀應立即就醫，積極配合醫療團隊可減少併發症與再住院。
林口長庚心臟內科醫師蕭富致指出，冠心病是最常見的心血管疾病，也是猝死與中風主因。患者常有胸悶或心絞痛，嚴重時會心肌梗塞。胸痛雖可能來自其他疾病，但若持續超過30分鐘須送醫。
若心悸同時出現胸悶、呼吸困難或活動後喘得很厲害，醫師認為可能是心律不整的警訊，應盡早做心電圖與相關檢查，避免延誤治療造成心衰竭。 心跳過快或過慢都可能與肥胖、藥物、睡眠呼吸中止症等因素有關，且高齡者心房顫動會提高中風與心衰竭風險；心跳過慢則常以安裝心律調節器治療。 心衰竭屬慢性病，患者應規律量體重與血壓、按時服藥、限制鹽分與水分攝取，並維持適度運動；若出現呼吸困難或下肢水腫，需立即就醫。
精華 FAQ
若心悸同時出現胸悶、呼吸困難或活動後喘得很厲害，醫師認為可能是心律不整的警訊，應盡早做心電圖與相關檢查，避免延誤治療造成心衰竭。
心跳過快或過慢都可能與肥胖、藥物、睡眠呼吸中止症等因素有關，且高齡者心房顫動會提高中風與心衰竭風險；心跳過慢則常以安裝心律調節器治療。
心衰竭屬慢性病，患者應規律量體重與血壓、按時服藥、限制鹽分與水分攝取，並維持適度運動；若出現呼吸困難或下肢水腫，需立即就醫。
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