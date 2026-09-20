醫藥／心悸胸門心 嚴重恐致心衰竭

突然感覺心跳異常，恐怕是心臟出了問題。示意圖。(圖／AI生成)

突然心悸千萬別以為是「愛神來了」，或桃花降臨，很可能是心律不整，疏忽不就醫，恐引發心衰竭等導致死亡；丁小姐因心律不整接受藥物治療，近半年心跳異常頻率增加，稍微活動就氣喘吁吁，回診檢查才發現心室期外收縮比率達25%，心臟功能降至35%，並出現心衰症狀，經治療後，一年內心臟功能回升至70%，重返職場。醫師說，若心悸伴隨胸悶、呼吸困難，恐是心律不整徵兆，應及早檢查。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 心悸若合併胸悶與呼吸困難，可能是心律不整警訊。

心悸若合併胸悶與呼吸困難，可能是心律不整警訊。 重點二： 心房顫動與心跳過快過慢，都可能增加中風與心衰竭風險。

心房顫動與心跳過快過慢，都可能增加中風與心衰竭風險。 重點三：心衰竭需規律監測與治療，嚴重胸痛逾30分鐘應速就醫。

台灣基隆長庚心臟內科主治醫師陳韋翔指出，正常心跳每分鐘60至100下，異常快或慢，可能與肥胖、藥物、菸酒、睡眠呼吸中止症、自律神經失調等有關，必須檢查確定病因。高齡化社會下，心房顫動案例上升，需要警惕其導致中風 與心衰竭的風險。

心跳過慢同樣不可輕忽。林口長庚心臟內科主治醫師沃宏達表示，心跳低於每分鐘60下，可能造成頭暈、昏厥，目前主要治療方式為安裝心律調節器。近年推行的新型「傳導系統起搏」，效果良好。

嘉義長庚心臟衰竭中心主任潘國利說，心臟衰竭是慢性病，居家自我監測與生活調整是關鍵，包含規律量體重與血壓、按時服藥、限制鹽水攝取與適度運動。出現呼吸困難、下肢水腫等症狀應立即就醫，積極配合醫療團隊可減少併發症 與再住院。

林口長庚心臟內科醫師蕭富致指出，冠心病是最常見的心血管疾病，也是猝死與中風主因。患者常有胸悶或心絞痛，嚴重時會心肌梗塞。胸痛雖可能來自其他疾病，但若持續超過30分鐘須送醫。