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醫藥／氣血失調經痛 針灸按摩熱飲舒緩

陳雨鑫
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不少女性在經期來時，會出現臉色蒼白、冷汗直流、疼痛的情形；示意圖。(本報資料照片...
不少女性在經期來時，會出現臉色蒼白、冷汗直流、疼痛的情形；示意圖。(本報資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：經痛多屬氣血失調，常見為氣血阻塞或氣血不足兩型。
  • 重點二：專業醫師操作下，經期針灸可止痛驅寒，並可按三陰交等穴位。
  • 重點三：冰飲會加重寒凝與疼痛，體寒者可用枸杞肉桂茶溫經散寒。

每月經期報到，不少女性臉色蒼白、冷汗直流，甚至必須靠止痛藥度過。中醫師提醒，經痛不是無解，從中醫角度看，多屬於「氣血失調」，透過針灸、穴位按摩與中藥調理，有助減緩不適。

台灣中醫師章晉瑋表示，經痛主要與氣血運行不暢有關，《黃帝內經》早有「不通則痛」的說法，正是指氣血阻塞導致疼痛。他指出，常見經痛可分為兩類「氣血阻塞型」以及「氣血不足型」。「氣血阻塞型」多見於壓力大、情緒波動者，容易「肝氣鬱結」，經前常伴隨腹脹、乳房脹痛，月經來時疼痛劇烈；「氣血不足型」則常出現在體質虛弱或子宮偏寒的女性，因血脈收縮不暢，容易出現下腹冷痛。

一般民眾以為經期不能針灸，但章晉瑋指出，只要由專業醫師操作，經期針灸反而能有效止痛、驅寒。他說，不少患者發現針灸時的痠脹感遠比經痛輕，下針後疼痛也能立即緩解。至於自我保養方面，他建議女性可平日按摩三個穴位，三陰交、氣海穴以及關元穴，經痛時可用拇指輕壓至微痠脹，每次3至5分鐘，也能配合熱敷下腹，但避免暖暖包直接接觸皮膚。

三陰交的位置在於小腿內側、腳踝上四指寬處，按摩的目的可調和氣血；氣海穴位於肚臍下二指處，能活化氣血、溫煦下腹；關元穴在肚臍下四指處，可改善下腹冷痛、溫通經脈。

如果要使用藥物，「氣滯血瘀型」患者常使用柴胡、香附疏解鬱氣，搭配紅花、桃仁、川芎化瘀止痛；「虛寒型」則常用當歸、熟地補血活血，配合肉桂溫通經脈。章晉瑋建議，體質偏寒者可飲用簡易茶飲：枸杞5至10顆、肉桂1至2片，以熱水250c.c.燜泡10分鐘，能達到溫經散寒的效果。

針對「喝冰是否影響經痛」，章晉瑋說，冰飲確實會讓寒氣入侵子宮，造成氣血凝滯，加重疼痛，經期前後應避免。

精華 FAQ

  • 章晉瑋表示，經痛多與氣血運行不暢有關，屬於「不通則痛」。常見可分為氣血阻塞型與氣血不足型，前者多與壓力、情緒有關，後者則常見於體虛或子宮偏寒者。

  • 經期在專業醫師操作下可以針灸，且有助止痛、驅寒。日常可按三陰交、氣海穴與關元穴，每次3至5分鐘，搭配下腹熱敷，但要避免暖暖包直接接觸皮膚。

  • 體質偏寒者應避免冰飲，因其容易使寒氣入侵、加重氣血凝滯與疼痛。可改飲枸杞5至10顆、肉桂1至2片以熱水250c.c.燜泡10分鐘的茶飲，幫助溫經散寒。

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