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綠手指／秋天買菊花 先看各區耐寒度

曾維序
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大多數蜘蛛菊耐寒程度最低，可在第五區生長，是秋季中期至末期庭院的絕佳點綴，因為它...
大多數蜘蛛菊耐寒程度最低，可在第五區生長，是秋季中期至末期庭院的絕佳點綴，因為它們的花期長達四至八周，通常要到11月初才開始。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秋天買菊花前，應先確認所在地區的耐寒區。
  • 重點二：多年生菊花若及早種植，根系可在霜前扎穩。
  • 重點三：墊狀菊、雛菊、富士菊與返校節菊各有特色。

9月到來，象徵庭院將從夏季轉換至秋季，雖然大多數夏季植物仍然有生命力，但很多人已經開始把目光轉向秋天的經典植物菊花。

美聯社報導，幾個世紀以來，人們從野生菊花中培育了數十萬個品種和栽培品種，使菊花成為世界上最大的植物家族之一，這些品種中有些適合種植，有些則不適合，選對品種，就能讓自己的秋季花園與眾不同。

許多菊花是多年生，若種植得早，讓它們的根系能在霜凍前扎穩，就能年復一年地生長。若打算種植多年生菊花，可注意所謂的「花店菊花」，它們通常裝在以鋁箔紙包裹的花盆中，在超市和連鎖店出售，因為它們作為秋季單季裝飾，購買前要注意標籤，留意其在購買者所在區域的耐寒資訊。

墊狀菊花(cushion mum)

在超市和園藝店也可能會看到，它是多年生，株型緊湊、成圓丘狀的植物看起來就像上面鋪滿重瓣花朵的坐墊，花朵有白色、黃色、紫色和粉紅色等顏色。這種菊花通常在夏末或秋初開始開花，可持續四至六周，大多數墊狀菊花在第五至九區都能耐寒，有些甚至可以在三或四區的冬季存活。

賓州長木花園的菊花節，一片墊狀菊花盛開，這種菊花通常在夏末或秋初開始開花，可持續...
賓州長木花園的菊花節，一片墊狀菊花盛開，這種菊花通常在夏末或秋初開始開花，可持續四至六周。(美聯社)

雛菊(daisy)

它的中心有一個扁平的花心，周圍環繞著一圈圈花瓣，有時呈多層排列。如同所有「噴霧菊」(spray mums)，每個莖的末端會分枝，開出數朵白色、粉色、紫色甚至雙色的花朵；這類菊花大多適合生長在第五至第九耐寒區，但很耐寒的品種如大猛獁菊(Mammoth)甚至可以在第三區生長。

圖為白色雛菊。雛菊的中心有一個扁平的花心，周圍環繞著一圈圈花瓣，有時呈多層排列。...
圖為白色雛菊。雛菊的中心有一個扁平的花心，周圍環繞著一圈圈花瓣，有時呈多層排列。(美聯社)

富士菊(Fuji mums)

又稱為蜘蛛菊(spider mums)，這種菊花在零售店不常見，但值得在專業苗圃或產品目錄中找到，它們的花形奇特，由細長、像管子般且尾端捲起的花瓣組成，看起來就像隻有細長的腿的蜘蛛，因而得名。大多數蜘蛛菊耐寒程度最低可在第五區生長，是秋季中期至末期庭院的絕佳點綴，因為它們的花期長達四至八周，通常要到11月初才開始。

返校節菊花(Homecoming mums)

又稱足球菊(Football mums)是菊花家族中最大最華麗的品種，該品種因為在大學返校節遊行及慶典中作為胸花使用，因此在20世紀上半葉逐漸受歡迎。如今，這種花朵碩大、緊密排列、花瓣內彎的植物可在耐寒區第五區至第九區中的家庭花園作為多年生植物生長，若想購買，最可能在專業苗圃或郵購物目錄中找到它們。

返校節菊花(Homecoming mums)是菊花家族中最大最華麗的品種，該品種...
返校節菊花(Homecoming mums)是菊花家族中最大最華麗的品種，該品種因為在大學返校節遊行及慶典中作為胸花使用，因此在20世紀上半葉逐漸受歡迎。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為菊花品種很多，並非每一種都能在同一地區過冬。先確認耐寒區，才能判斷它是否適合當地氣候，尤其是想種成多年生時更重要。

  • 花店菊花多作為秋季單季裝飾，常包鋁箔盆出售；多年生菊花若在霜凍前提早種下，根系能先扎穩，來年還可能繼續生長。

  • 墊狀菊株型緊湊、花色多；雛菊屬噴霧菊、花朵成簇；富士菊又稱蜘蛛菊，花瓣細長；返校節菊花花朵最大最華麗，多見於苗圃或目錄。

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