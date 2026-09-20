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移民專頁／綠卡樂透行政卡關 官司贏也沒用

記者張庭瑜
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文章重點整理：

  • 重點一：法院判國務院敗訴，但DV簽證仍因行政卡關難以核發。
  • 重點二：兩組已完成前置程序的台灣家庭，面談與體檢至今未重啟。
  • 重點三：9月30日前若無法完成程序，DV-2026資格恐永久失效。

法院判政府敗訴，簽證卻仍拿不到。2026年度多元化移民簽證(Diversity Visa，DV，俗稱綠卡樂透)資格將於9月30日屆滿，兩組已完成前置程序的台灣家庭，原定今年1月及2月在台北面談，至今仍未取得新的體檢及面談安排。代理律師宋智堯(Jack C. Sung)表示，法院裁定排除了違法政策障礙，但若行政程序未能在期限前真正恢復，勝訴仍可能成為「紙上勝利」。

JCS Immigration & Visa Law Office創辦人暨首席律師宋智堯指出，他代理的兩案均已進入簽證程序後期。其中一案為主申請人、配偶及兩名子女，主申請人也是「Chersak v. Department of State」具名原告，四人已完成DS-260及肯塔基領事中心(KCC)程序，原定2月在美國在台協會(AIT)面談；另一案為一名台灣母親及未成年女兒，同樣完成KCC程序，原定1月面談。兩案均因政府暫停處理DV簽證而中斷。宋智堯說，原告律師與政府交涉後仍未取得足夠進展，已於本月2日向法院提出強制執行動議。

華府聯邦地區法院法官Richard Leon 8月25日裁定，國務院暫停DV處理政策違反「行政程序法」，禁止政府繼續對相關原告適用，並要求在本年度DV剩餘期間重新處理受影響案件。Leon並指出，相關政策的實際效果已使DV計畫陷於停擺。不過，宋智堯強調，中籤者取得的是在特定會計年度內申請簽證的機會，而非簽證保證，仍須完成體檢、面談、安全查核等法定審查；法院可以排除違法政策，卻不能取代領事官做個案決定。

更棘手的是，法官並未設定明確核發期限，只要求政府採取「合理步驟」重新處理案件，包括恢復遭取消的面談、安排體檢及提交護照等。宋智堯表示，若政府僅表示將重新考慮案件，卻未真正恢復程序，申請人仍可能因時間不足失去資格。

對DV-2026申請人而言，9月30日不是一般行政期限，而是法律設定的資格截止點。宋智堯指出，新冠疫情期間曾有法院為DV申請人保留簽證名額，使部分案件能在年度結束後繼續處理，但華府聯邦巡迴上訴法院2024年在「Goodluck v. Biden」案推翻此類救濟，認定會計年度結束後，法院沒有一般性的衡平權力延長DV資格。一般移民案件延誤數月，可能只是審理時間往後推；DV案件一旦跨過10月1日，卻可能永久失去該年度資格。

至於政府是否刻意拖延，宋智堯認為應區分政策造成的實際效果與主觀惡意。法官Leon雖認定原政策違法，並認為政府未為全面暫停提出充分合理解釋，但沒有認定政府存在惡意。

兩組家庭目前將持續透過AIT查詢系統以留下紀錄，提交法院裁定、KCC進度及原面談資料，要求說明案件是否重新啟動、何時可完成體檢及面談，並將具體障礙回報訴訟律師團隊。宋智堯也提醒申請人預先備妥護照、民事文件、DS-260資料、無犯罪證明及財務文件，以便取得安排後立即完成程序，並提醒其他DV-2026中籤者先確認自身是否受法院命令或集體訴訟救濟涵蓋；不同申請人的訴訟地位及可主張救濟並不相同。他強調，法院裁定政府敗訴後，真正的關鍵仍是能否在30日前把法院命令轉化為實際的體檢、面談及個案審理，最終完成簽證核發。

精華 FAQ

  • 因為法院只能撤除違法政策障礙，不能代替領事官完成個案審查。若政府未在期限前真正恢復體檢、面談與安全查核，申請人即使勝訴也可能因時間耗盡而失去資格。

  • 兩組家庭都已完成DS-260與KCC程序，其中一案原定2月在AIT面談，另一案原定1月面談，但因政府暫停處理DV簽證而中斷，至今仍未取得新的體檢與面談安排。

  • 因為9月30日是DV-2026會計年度的資格截止點，不是一般行政期限。若未在當年度內完成簽證程序，依現行法律與相關判例，跨過10月1日後通常就會永久失去該年度資格。

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