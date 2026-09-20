博物館／費城考爾德花園 賞動態雕塑

美國藝術家考爾德(Alexander Calder)的雕塑矗立在密州大急流城市政廳和肯特縣選舉委員會大樓外。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 考爾德以動態雕塑結合機械與藝術聞名。

考爾德以動態雕塑結合機械與藝術聞名。 重點二： 費城新館考爾德花園成為最佳朝聖地。

費城新館考爾德花園成為最佳朝聖地。 重點三：館內以少標示設計引導觀眾自行詮釋。

美國藝術家亞歷山大·考爾德(Alexander Calder)的偉大成就在於將動態與雕塑融為一體。他於1898年出生於費城 ，1926年在巴黎憑著「卡爾德馬戲團」(Cirque Calder)嶄露頭角；直到1976年去世時，他已因動態雕塑(mobile)聞名於世。考爾德在美國各地留下許多宏偉的公共藝術作品，結合了機械工程學與藝術美感；漫旅(Travel+Leisure)雜誌專欄作家格羅斯(Michael Joseph Gross)指出，如今最棒的朝聖之地其實在費城、一座新成立的博物館「考爾德花園」(Calder Gardens)。

格羅斯最喜愛的考爾德作品之一是，懸掛於紐約市甘迺迪國際機場第四航廈的「.125」，利用空氣流動展現輕盈的平衡美感。

2023年，西雅圖藝術博物館(Seattle Art Museum)舉辦了一場向考爾德致敬的特展，這是前微軟總裁喬恩·雪利(Jon Shirley)及妻子金·雪利(Kim Shirley)將35年收藏捐贈給該博物館後，首次公開亮相。

紅鶴 充滿歡樂氣息

在芝加哥聯邦中心廣場，充滿歡樂氣息的紅色鋼製雕塑「紅鶴」(Flamingo)重50噸、高53英尺，與周邊黑色現代主義建築形成強烈對比。

「考爾德花園」坐落於費城班傑明·富蘭克林大道(Benjamin Franklin Parkway)上，這條文化動脈從費城美術館延伸至市政廳，佔地近兩英畝。「考爾德花園」面積達1萬8000平方呎，外觀簡約內斂，四周環繞著由荷蘭知名景觀設計師皮特·奧多夫(Piet Oudolf)打造的草地城市綠洲；奧多夫曾參與紐約市「高線公園」(High Line)的設計。

傾斜的小徑蜿蜒而上，通往博物館正門，這座宛如太空時代藝術家的工作室，外牆為素雅的原木，頂部則矗立著閃亮的金屬屋頂。走進館內，通往展廳的主要動線是一道位於粗獷、黑色凸起牆壁之間的樓梯；牆上一個帶有窗戶的壁龕裡擺放著一尊小型銀色鐵絲雕塑。

費城市政廳頂部37呎高的威廉潘(William Penn)的青銅雕塑雕塑正在整修，這是美國藝術家考爾德的作品。(美聯社)

這件創作於1947年的作品名為「觸手」(Tentacles)，但牆上沒有任何標籤，也沒有任何形式的說明。格羅斯表示，這正是出於對藝術家信念的尊重，考爾德認為人們應以自己的方式詮釋他的藝術；這種無資料可循，就像走下黑暗樓梯時那種部分感官被剝奪的體驗。

請觸摸 賦予它「生氣」

當考爾德在1930年代開始創作動態雕塑時，希望它能成為一種親身體驗。在他1943至1944年於紐約現代美術館(MoMA)舉辦的回顧展中，有一塊標語寫著「請觸摸」，而人們確實照做了：輕推、用力推，甚至用腳踢這些藝術品，以各自的方式賦予它們「生氣」。

格羅斯說，如今博物館訪客已無法觸碰考爾德懸掛的雕塑，而「考爾德花園」透過將他的作品呈現得如同剛完成之時一般、毫無掩飾，讓人們更容易以自己的方式詮釋他的作品。 美國藝術家考爾德1967年的作品「紅色總督」(Gouvernails rouges)於2026年6月在瑞士巴塞爾藝術展期間，在紐約的Helly Nahmad畫廊展出。(歐新社)

美國藝術家考爾德於1974年的作品「卷拇指小動物」(Critter with Curly Thumbs)於2026年6月在瑞士巴塞爾藝術展上展出。(歐新社)