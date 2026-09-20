博物館／費城考爾德花園 賞動態雕塑
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美國藝術家亞歷山大·考爾德(Alexander Calder)的偉大成就在於將動態與雕塑融為一體。他於1898年出生於費城，1926年在巴黎憑著「卡爾德馬戲團」(Cirque Calder)嶄露頭角；直到1976年去世時，他已因動態雕塑(mobile)聞名於世。考爾德在美國各地留下許多宏偉的公共藝術作品，結合了機械工程學與藝術美感；漫旅(Travel+Leisure)雜誌專欄作家格羅斯(Michael Joseph Gross)指出，如今最棒的朝聖之地其實在費城、一座新成立的博物館「考爾德花園」(Calder Gardens)。
格羅斯最喜愛的考爾德作品之一是，懸掛於紐約市甘迺迪國際機場第四航廈的「.125」，利用空氣流動展現輕盈的平衡美感。
2023年，西雅圖藝術博物館(Seattle Art Museum)舉辦了一場向考爾德致敬的特展，這是前微軟總裁喬恩·雪利(Jon Shirley)及妻子金·雪利(Kim Shirley)將35年收藏捐贈給該博物館後，首次公開亮相。
紅鶴 充滿歡樂氣息
在芝加哥聯邦中心廣場，充滿歡樂氣息的紅色鋼製雕塑「紅鶴」(Flamingo)重50噸、高53英尺，與周邊黑色現代主義建築形成強烈對比。
「考爾德花園」坐落於費城班傑明·富蘭克林大道(Benjamin Franklin Parkway)上，這條文化動脈從費城美術館延伸至市政廳，佔地近兩英畝。「考爾德花園」面積達1萬8000平方呎，外觀簡約內斂，四周環繞著由荷蘭知名景觀設計師皮特·奧多夫(Piet Oudolf)打造的草地城市綠洲；奧多夫曾參與紐約市「高線公園」(High Line)的設計。
傾斜的小徑蜿蜒而上，通往博物館正門，這座宛如太空時代藝術家的工作室，外牆為素雅的原木，頂部則矗立著閃亮的金屬屋頂。走進館內，通往展廳的主要動線是一道位於粗獷、黑色凸起牆壁之間的樓梯；牆上一個帶有窗戶的壁龕裡擺放著一尊小型銀色鐵絲雕塑。
這件創作於1947年的作品名為「觸手」(Tentacles)，但牆上沒有任何標籤，也沒有任何形式的說明。格羅斯表示，這正是出於對藝術家信念的尊重，考爾德認為人們應以自己的方式詮釋他的藝術；這種無資料可循，就像走下黑暗樓梯時那種部分感官被剝奪的體驗。
請觸摸 賦予它「生氣」
當考爾德在1930年代開始創作動態雕塑時，希望它能成為一種親身體驗。在他1943至1944年於紐約現代美術館(MoMA)舉辦的回顧展中，有一塊標語寫著「請觸摸」，而人們確實照做了：輕推、用力推，甚至用腳踢這些藝術品，以各自的方式賦予它們「生氣」。
格羅斯說，如今博物館訪客已無法觸碰考爾德懸掛的雕塑，而「考爾德花園」透過將他的作品呈現得如同剛完成之時一般、毫無掩飾，讓人們更容易以自己的方式詮釋他的作品。
因為他把動態與雕塑真正融合，創作出以空氣流動帶出平衡感的 mobile，並兼具機械工程與藝術美感，成為20世紀最具辨識度的雕塑家之一。 考爾德花園位於班傑明·富蘭克林大道上，建築外觀低調簡約，周圍由皮特·奧多夫打造草地景觀，館內動線刻意營造沉浸感與探索感。 文章指出館內刻意不替作品加上標籤，延續考爾德希望觀眾自行詮釋的理念；過去甚至曾有「請觸摸」標語，鼓勵人們以互動方式讓作品「活」起來。
精華 FAQ
因為他把動態與雕塑真正融合，創作出以空氣流動帶出平衡感的 mobile，並兼具機械工程與藝術美感，成為20世紀最具辨識度的雕塑家之一。
考爾德花園位於班傑明·富蘭克林大道上，建築外觀低調簡約，周圍由皮特·奧多夫打造草地景觀，館內動線刻意營造沉浸感與探索感。
文章指出館內刻意不替作品加上標籤，延續考爾德希望觀眾自行詮釋的理念；過去甚至曾有「請觸摸」標語，鼓勵人們以互動方式讓作品「活」起來。
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