我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

博物館／費城考爾德花園 賞動態雕塑

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國藝術家考爾德(Alexander Calder)的雕塑矗立在密州大急流城市政...
美國藝術家考爾德(Alexander Calder)的雕塑矗立在密州大急流城市政廳和肯特縣選舉委員會大樓外。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：考爾德以動態雕塑結合機械與藝術聞名。
  • 重點二：費城新館考爾德花園成為最佳朝聖地。
  • 重點三：館內以少標示設計引導觀眾自行詮釋。

美國藝術家亞歷山大·考爾德(Alexander Calder)的偉大成就在於將動態與雕塑融為一體。他於1898年出生於費城，1926年在巴黎憑著「卡爾德馬戲團」(Cirque Calder)嶄露頭角；直到1976年去世時，他已因動態雕塑(mobile)聞名於世。考爾德在美國各地留下許多宏偉的公共藝術作品，結合了機械工程學與藝術美感；漫旅(Travel+Leisure)雜誌專欄作家格羅斯(Michael Joseph Gross)指出，如今最棒的朝聖之地其實在費城、一座新成立的博物館「考爾德花園」(Calder Gardens)。

格羅斯最喜愛的考爾德作品之一是，懸掛於紐約市甘迺迪國際機場第四航廈的「.125」，利用空氣流動展現輕盈的平衡美感。

2023年，西雅圖藝術博物館(Seattle Art Museum)舉辦了一場向考爾德致敬的特展，這是前微軟總裁喬恩·雪利(Jon Shirley)及妻子金·雪利(Kim Shirley)將35年收藏捐贈給該博物館後，首次公開亮相。

紅鶴 充滿歡樂氣息

在芝加哥聯邦中心廣場，充滿歡樂氣息的紅色鋼製雕塑「紅鶴」(Flamingo)重50噸、高53英尺，與周邊黑色現代主義建築形成強烈對比。

「考爾德花園」坐落於費城班傑明·富蘭克林大道(Benjamin Franklin Parkway)上，這條文化動脈從費城美術館延伸至市政廳，佔地近兩英畝。「考爾德花園」面積達1萬8000平方呎，外觀簡約內斂，四周環繞著由荷蘭知名景觀設計師皮特·奧多夫(Piet Oudolf)打造的草地城市綠洲；奧多夫曾參與紐約市「高線公園」(High Line)的設計。

傾斜的小徑蜿蜒而上，通往博物館正門，這座宛如太空時代藝術家的工作室，外牆為素雅的原木，頂部則矗立著閃亮的金屬屋頂。走進館內，通往展廳的主要動線是一道位於粗獷、黑色凸起牆壁之間的樓梯；牆上一個帶有窗戶的壁龕裡擺放著一尊小型銀色鐵絲雕塑。

費城市政廳頂部37呎高的威廉潘(William Penn)的青銅雕塑雕塑正在整修...
費城市政廳頂部37呎高的威廉潘(William Penn)的青銅雕塑雕塑正在整修，這是美國藝術家考爾德的作品。(美聯社)

這件創作於1947年的作品名為「觸手」(Tentacles)，但牆上沒有任何標籤，也沒有任何形式的說明。格羅斯表示，這正是出於對藝術家信念的尊重，考爾德認為人們應以自己的方式詮釋他的藝術；這種無資料可循，就像走下黑暗樓梯時那種部分感官被剝奪的體驗。

請觸摸 賦予它「生氣」

當考爾德在1930年代開始創作動態雕塑時，希望它能成為一種親身體驗。在他1943至1944年於紐約現代美術館(MoMA)舉辦的回顧展中，有一塊標語寫著「請觸摸」，而人們確實照做了：輕推、用力推，甚至用腳踢這些藝術品，以各自的方式賦予它們「生氣」。

格羅斯說，如今博物館訪客已無法觸碰考爾德懸掛的雕塑，而「考爾德花園」透過將他的作品呈現得如同剛完成之時一般、毫無掩飾，讓人們更容易以自己的方式詮釋他的作品。

美國藝術家考爾德1967年的作品「紅色總督」(Gouvernails rouge...
美國藝術家考爾德1967年的作品「紅色總督」(Gouvernails rouges)於2026年6月在瑞士巴塞爾藝術展期間，在紐約的Helly Nahmad畫廊展出。(歐新社)

美國藝術家考爾德於1974年的作品「卷拇指小動物」(Critter with C...
美國藝術家考爾德於1974年的作品「卷拇指小動物」(Critter with Curly Thumbs)於2026年6月在瑞士巴塞爾藝術展上展出。(歐新社)

精華 FAQ

  • 因為他把動態與雕塑真正融合，創作出以空氣流動帶出平衡感的 mobile，並兼具機械工程與藝術美感，成為20世紀最具辨識度的雕塑家之一。

  • 考爾德花園位於班傑明·富蘭克林大道上，建築外觀低調簡約，周圍由皮特·奧多夫打造草地景觀，館內動線刻意營造沉浸感與探索感。

  • 文章指出館內刻意不替作品加上標籤，延續考爾德希望觀眾自行詮釋的理念；過去甚至曾有「請觸摸」標語，鼓勵人們以互動方式讓作品「活」起來。

費城

上一則

人物／摔71次不放棄 91歲翁重奪征服阿帕拉契山徑最年長紀錄

下一則

電影世界／「鐵拳教育」爽劇 為何引發全球共鳴?

延伸閱讀

史上規模最大亨利摩爾雕塑展 倫敦邱園展至明年1月

史上規模最大亨利摩爾雕塑展 倫敦邱園展至明年1月
盧卡斯敘事藝術博物館 展出壁畫、插畫、漫畫 到星戰電影道具

盧卡斯敘事藝術博物館 展出壁畫、插畫、漫畫 到星戰電影道具

城鎮傳真／博內特住宅 勞德岱堡寶藏

城鎮傳真／博內特住宅 勞德岱堡寶藏
Dior高訂精湛工藝 與雕塑跨界對話

Dior高訂精湛工藝 與雕塑跨界對話

熱門新聞

慶祝美國建國250周年，華盛頓國家檔案館於2026年4月舉辦的「自由獨立：慶祝《獨立宣言》」展覽中，展出了托馬斯·潘恩的著作《常識》複製本。(美聯社)

封面故事／25部經典傑作 形塑美國文化（之一）

2026-09-13 10:50
安海瑟薇(左)飾演堅強的王后潘妮洛普，湯姆霍蘭德(右)詮釋王子鐵拉馬庫斯，在奧德修斯未回來之前，母子努力維護家族尊嚴。(美聯社)

笑讀奧德賽／人性實驗室 看奧德修斯的心機大全

2026-09-13 02:25
營養學專家分享，小黃瓜水分高，還含有維生素C、K、膳食纖維等，有助排便。(本報資料照片)

養生／秋葵水助腸道健康？5大偏方解析

2026-09-13 02:05
藝術家梅蘭．艾倫的作品「蛋之展」，有1000顆太陽蛋散落在床上、牆壁與地板上；代表她童年時討厭吃蛋，卻被強迫吃下的那些蛋。(美聯社)

談藝／洛杉磯「情緒醫院」不看病 卻可療癒情感

2026-09-13 02:19
美國作家華盛頓·歐文的名著「沉睡谷傳奇」，主角伊卡博德·克萊恩遇上無頭騎士。此為威廉·J·威爾格斯(1819-1853)畫作。(維基公共領域)

封面故事／25部經典傑作 形塑美國文化（之二）

2026-09-13 13:00
1863年「共和國戰歌」樂譜封面。(維基公共領域)

封面故事／25部經典傑作 形塑美國文化（之三）

2026-09-13 15:19

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑