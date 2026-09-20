星座／雙子座動口生財 射手座三思而行

2026年9月20日至9月26日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：玉石白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍得無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周事情容易卡在意料之外的地方，光靠自己硬撐反而更費力。遇到棘手狀況時，主動找熟悉的人商量或協助，雖然少不了欠點人情，卻能讓問題更快落幕。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。

幸運色彩：日光黃

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周凡事不宜勉強。感情上多留些空間，彼此才有機會找到舒服的相處方式；工作越急越容易出錯，耐心處理更有效；財運則有轉好的跡象，遇到機會可多留意。

幸運色彩：日光黃

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

本周整體走勢不錯，感情互動明顯升溫，適合聊聊彼此對未來的想法；工作學習稍嫌提不起勁，進度不算快；財運表現亮眼，投資上有較多可把握的機會。

幸運色彩：古銅青

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

生活顯得有些平淡，日子大多照著熟悉的模式進行，少了令人興奮的新鮮感。不過平穩也有平穩的好處，本周沒有太多突發麻煩，正適合把該做的事一件件完成。

幸運色彩：石板灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

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