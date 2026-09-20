我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

星座／雙子座動口生財 射手座三思而行

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

2026年9月20日至9月26日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：玉石白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍得無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周事情容易卡在意料之外的地方，光靠自己硬撐反而更費力。遇到棘手狀況時，主動找熟悉的人商量或協助，雖然少不了欠點人情，卻能讓問題更快落幕。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。

幸運色彩：日光黃

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周凡事不宜勉強。感情上多留些空間，彼此才有機會找到舒服的相處方式；工作越急越容易出錯，耐心處理更有效；財運則有轉好的跡象，遇到機會可多留意。

幸運色彩：日光黃

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

本周整體走勢不錯，感情互動明顯升溫，適合聊聊彼此對未來的想法；工作學習稍嫌提不起勁，進度不算快；財運表現亮眼，投資上有較多可把握的機會。

幸運色彩：古銅青

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

生活顯得有些平淡，日子大多照著熟悉的模式進行，少了令人興奮的新鮮感。不過平穩也有平穩的好處，本周沒有太多突發麻煩，正適合把該做的事一件件完成。

幸運色彩：石板灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往科技紫微網

精華 FAQ

  • 摩羯座本周總運指數高達5顆星，最為亮眼。運勢重點在於收穫欣喜與全新生活體驗，可能嘗試新美食、接觸新事物，並結識有趣的新朋友。

  • 雙子座本周靠口才與表達能力制勝，甜言蜜語能增進感情，會議中多發表意見也容易獲上司肯定；財運則可透過溝通、協調或口頭表現帶來收穫。

  • 射手座本周最需要克制衝動，因為衝動容易讓人反覆做錯事。遇到事情先停一下、仔細想清楚再行動，採取三思而後行的方式，能明顯降低出錯率。

星座運勢

上一則

娛樂／耗17年「快磨光意志」…盧卡斯敘事藝術博物館啟航

下一則

旅遊／去大理追風 麗江上玉龍雪山

延伸閱讀

本周星座／金牛座人氣上升 天蠍座自信滿滿

本周星座／金牛座人氣上升 天蠍座自信滿滿
本周星座／天秤座情緒高漲 雙魚座心花怒放

本周星座／天秤座情緒高漲 雙魚座心花怒放
9月14日星座運勢 天秤注意安全 摩羯別太計較

9月14日星座運勢 天秤注意安全 摩羯別太計較
9月15日星座運勢 金牛魅力四射 雙子別太急躁

9月15日星座運勢 金牛魅力四射 雙子別太急躁

熱門新聞

慶祝美國建國250周年，華盛頓國家檔案館於2026年4月舉辦的「自由獨立：慶祝《獨立宣言》」展覽中，展出了托馬斯·潘恩的著作《常識》複製本。(美聯社)

封面故事／25部經典傑作 形塑美國文化（之一）

2026-09-13 10:50
安海瑟薇(左)飾演堅強的王后潘妮洛普，湯姆霍蘭德(右)詮釋王子鐵拉馬庫斯，在奧德修斯未回來之前，母子努力維護家族尊嚴。(美聯社)

笑讀奧德賽／人性實驗室 看奧德修斯的心機大全

2026-09-13 02:25
營養學專家分享，小黃瓜水分高，還含有維生素C、K、膳食纖維等，有助排便。(本報資料照片)

養生／秋葵水助腸道健康？5大偏方解析

2026-09-13 02:05
藝術家梅蘭．艾倫的作品「蛋之展」，有1000顆太陽蛋散落在床上、牆壁與地板上；代表她童年時討厭吃蛋，卻被強迫吃下的那些蛋。(美聯社)

談藝／洛杉磯「情緒醫院」不看病 卻可療癒情感

2026-09-13 02:19
美國作家華盛頓·歐文的名著「沉睡谷傳奇」，主角伊卡博德·克萊恩遇上無頭騎士。此為威廉·J·威爾格斯(1819-1853)畫作。(維基公共領域)

封面故事／25部經典傑作 形塑美國文化（之二）

2026-09-13 13:00
1863年「共和國戰歌」樂譜封面。(維基公共領域)

封面故事／25部經典傑作 形塑美國文化（之三）

2026-09-13 15:19

超人氣

更多 >
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑
與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權