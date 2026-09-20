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料理功夫／三款涼菜

周靈
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涼拌綠豆涼粉
涼拌綠豆涼粉

這酷暑的熱天，沒有什麼比一碟涼菜上飯桌，更能解暑了。這些都是極其簡單，省時省力，人人都可隨手做到的涼拌小菜，開胃下飯，不妨一試。

涼拌綠豆涼粉

材料：

1.綠豆涼粉一盒約半磅。

2.小黃瓜一條，洗淨切薄片。

3.大蒜三粒，切成碎粒。

4.辣椒油一湯匙。

5.各人喜愛的醬料，麻油、醬油、糖、醋等。

作法：

1.將涼粉以涼開水沖洗幾遍後，橫切數刀，置於盤中。

2.黃瓜片放進涼粉旁的盤中。

3.把蒜粒與醬料調合後，淋在涼粉上，即刻上桌享用。

涼拌豆芽

材料：

1.綠豆芽一袋約6盎司，洗淨、瀝乾，裝盤備用。

2.小黃瓜一條，洗淨切絲備用。

3.麻油一小匙。

4.醬油半湯匙。

5.中型鍋子。

作法：

1.中鍋裝大半鍋水大火煮滾。

2.下豆芽菜至鍋中，燙5秒鐘後，立刻撈起，瀝乾水分，靜置，待熱氣散盡，約半小時。

3.將豆芽菜和黃瓜絲在大碗中拌勻，放冰箱1小時後可享用。

涼拌蠔菇黑木耳

材料：

1.有機蠔菇一盒約4盎司，洗淨，瀝乾備用。

2.黑木耳以溫水泡發開後，切成條，沖洗乾淨，置盤備用。

3.辣椒油、醬油、麻油適量。

4.中型鍋。

作法：

1.煮鍋裝水煮滾後，落黑木耳汆燙五分鐘後撈起，瀝乾水分裝大碗內，備用。

2.再將蠔菇汆燙五秒鐘後起鍋，瀝乾水分置於黑木耳上，淋上調料拌勻，即可進食。

涼拌豆芽
涼拌豆芽

涼拌蠔菇黑木耳
涼拌蠔菇黑木耳

精華 FAQ

  • 文章介紹3道適合酷暑食用的涼菜，分別是涼拌綠豆涼粉、涼拌豆芽，以及涼拌蠔菇黑木耳，皆屬簡單快速的家常小菜。

  • 主要材料有綠豆涼粉、小黃瓜與大蒜，調味則可用辣椒油、麻油、醬油、糖與醋等依個人口味調合，拌勻後即可直接上桌享用。

  • 兩道菜都重在快速汆燙與保持爽脆口感，豆芽燙5秒後放涼再冷藏，黑木耳燙5分鐘、蠔菇燙5秒，最後拌入醬料即可食用。

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