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料理功夫／酥皮奶黄月餅

江碧琪
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這款月餅的餅皮酥鬆香脆，內餡色澤金黃，與傳統的廣式月餅不同，但各有千秋。以下食譜可做18個50克的月餅。

奶黃內餡材料：低筋麵粉3湯匙、奶粉5湯匙、起司粉3湯匙、蛋黃2個、糖5湯匙、椰漿1/2杯、無鹽牛油3湯匙、鹹蛋黃5個。

作法：

1.在大碗中放入低筋麵粉、奶粉、起司粉混合均勻過篩備用。

2.無鹽牛油切丁，鹹蛋黃蒸熟壓碎備用。

3.把蛋黃和糖放大碗中拌勻，再加入椰漿用蛋抽打均勻，成蛋黃漿。

4.篩好的粉類放鍋中，分三次把蛋黃漿加入麵粉之中，攪拌成蛋糊。

5.把切丁的牛油和壓碎的鹹蛋黃放入蛋糊中，開中小火，用塑膠鏟不停地攪拌至牛油完全溶化成奶黃漿。

6.繼續小火加熱2~3分鐘，鍋底的奶黃漿開始會變得濃稠，不停從底部把凝固的奶黃翻起直至成團，則可關火。

7.取出奶黃餡放涼，再分割成每份20克的小劑子(共18份)搓圓，入冰箱冷凍3小時備用。

注意事項：

1.買不到起司粉，可用玉米澱粉代替。

2.煮奶黃餡要全程用中小火，要煮至水分揮發掉。

3.甜度只供參考。

餅皮材料：低筋麵粉2.5杯、室溫無鹽牛油120克、糖4湯匙、蛋黃2個、蜂蜜2湯匙。

其他： 蛋黃1個、水1小匙。

工具： 50克月餅模具，毛刷1枝。

作法：

1.麵粉過篩備用。

2.室溫牛油加入糖，用電動攪拌器打至奶油變白色泥狀。

3.加入蛋黃和蜂蜜打勻，再慢慢加入麵粉，用筷子攪拌成絮狀。

4.麵絮倒入一個厚些的塑膠袋中，隔著膠袋用手搓成麵糰。

5.麵糰放一旁休息15分鐘，取出再分割成每份30克(共18份)搓圓備用。

6.在小碗中放入蛋黃和水，混合均勻成蛋黃液備用。

7.將搓圓的餅皮壓扁，將奶黃餡包入餅皮中，封口後再搓成橢圓形，將外皮沾上一層很薄的手粉(熟麵粉)以防沾黏，再印模。

8.預熱烤箱400°F，烤盤墊一張烘焙紙，放上生胚，先烤5分鐘使其定型。

9.取出用毛刷沾些蛋液，在餅皮上刷上一層薄蛋液，再烤多5分鐘至金黃。

注意事項：麵糰不可過分搓揉以免起筋影響鬆脆。

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https://cms3.udn.com/api/ChannelCategoryStory/Preview/11956809

精華 FAQ

  • 它的餅皮酥鬆香脆，內餡色澤金黃，口感與傳統廣式月餅不同，但同樣有各自的風味與特色，適合喜歡酥皮點心的人。

  • 內餡以低筋麵粉、奶粉、起司粉、蛋黃、糖、椰漿、無鹽牛油和鹹蛋黃製作，需全程中小火拌煮至水分收乾成團，再冷凍備用。

  • 餅皮要先揉成團並休息，包入20克奶黃餡後搓圓印模，烘烤時先400°F烤5分鐘定型，再刷薄蛋液續烤5分鐘至金黃，且麵糰不可過度搓揉。

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