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理財百科／精簡5筆家庭開銷 每月可省1000美元

記者朱敏梓
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物價居高不下，不少家庭想方設法縮減日常開支，但真正能讓家庭預算明顯「瘦身」的，可能不是零星小額消費，而是每個月固定出現的幾筆大帳單。理財雜誌Kiplinger分析，從食品雜貨、公用事業、訂閱服務到債務、汽車及保險等支出著手，調整得當，每月可能騰出多達1000元。

1. 食品雜貨

首先是每個家庭都少不了的食品雜貨，Kiplinger估算，透過減少食物浪費、善用現金回饋信用卡，以及調整採買習慣，每月可能省下約242元。其中最容易被忽略的是食物浪費。許多家庭在超市看到促銷就大量採購，但如果蔬果、肉類或乳製品還沒吃完就過期丟掉，省下的單價反而變成額外支出。提前規畫菜單、購物前查看冰箱存貨，避免因折扣購入實際用不到的食品，都有助降低超市帳單。

2. 串流與訂閱服務

各類串流與訂閱服務可以重新檢視。Netflix、Disney+、Hulu、音樂、健身及各類App，每項可能只有10多元，但同時訂閱多個平台後，每月支出很容易累積。Kiplinger估算，取消不常使用的平台或改用較便宜的組合方案，每月可能節省約50元。

3. 公用事業和網路帳單

公用事業和網路帳單同樣有壓縮空間，潛在節省金額約122元。除調整冷暖氣設定、降低不必要的能源消耗，消費者也可確認網路促銷價格是否已到期，比較其他業者方案，或直接詢問現有業者是否有更便宜價格。

4. 債務、汽車貸款

真正可能帶來較大幅度節省的，則是債務、汽車與保險等固定支出。如果背負高利率信用卡債，符合條件者可評估將債務整合至利率較低的貸款，或使用低息餘額轉移方案。家庭如果同時負擔多輛汽車貸款，也可重新評估是否每輛車都有保留必要。Kiplinger估計，調整這類支出，每月最高可能省下約360元。

5. 保險

保險也是不少家庭容易「買完就不再管」的帳單。汽車險和房屋險價格會隨市場變化，長年留在同一家保險公司未必最便宜。定期重新詢價、比較不同公司保費，或將汽車與房屋保險綁在同一家公司，都可能降低支出。適度調高自付額也可能降低保費，但必須確保有足夠的緊急預備金。

Kiplinger指出，每月省下1000元並不是每個家庭都能達成的固定數字，實際金額取決於原本的消費、債務及保險狀況。不過，相較零星小額消費，重新檢查每月數百甚至上千元的固定帳單，更容易找到較大節省空間。

對希望控制生活成本的家庭而言，可定期檢查食品雜貨、訂閱、公用事業、網路、保險及債務等支出。單筆看似差距不大，但幾項費用同時降低，長期累積下來也可能成為一筆可觀存款。

精華 FAQ

  • 文章指出，與其從零星小額消費下手，不如先檢查每月固定大帳單，包括食品雜貨、訂閱服務、公用事業與網路、債務、汽車貸款及保險，通常更容易找出可觀的節省空間。

  • 因為很多家庭會因促銷而買太多，最後食物沒吃完就過期丟掉。若能事先規畫菜單、查看冰箱存貨、減少浪費並搭配現金回饋信用卡，Kiplinger估算每月可省約242元。

  • 較大的節省主要來自債務、汽車貸款與保險。像是整合高利率信用卡債、改用低息餘額轉移方案、重新評估車輛必要性，以及比價或調整保單，都可能讓每月支出明顯下降。

保險

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