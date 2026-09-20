悅讀／「求生開關」 大自然就是要你胖

書名：大自然就是要你胖—揪出肥胖關鍵機制，逆轉代謝困境 作者：理查‧強森 譯者：王惟芬 出版：天下文化 (取材自博客來網站)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者提出「果糖假說」，認為果糖是肥胖與糖尿病的主因。

作者提出「果糖假說」，認為果糖是肥胖與糖尿病的主因。 重點二： 自然界動物會靠果糖啟動求生開關，短期儲脂度過危機。

自然界動物會靠果糖啟動求生開關，短期儲脂度過危機。 重點三：現代高糖、高澱粉飲食讓人類長期啟動胰島素阻抗。

這標題是一本英文書的書名，《大自然就是要你胖》(Nature Wants Us To Be Fat)，理查．強生(Richard Johnson)醫師寫的，2022出版。作者是位腎臟科醫師，也是醫學院教授和首席研究員。對為什麼我們會患得胰島素阻抗和糖尿病 這個問題，他以自己多年研究的結果提出一個新的看法，認定果糖是這些病症的始作俑者。他稱之為「果糖假說」。

作者說幾百萬年來動物在生存過程中，如果遇到生死攸關的時刻就會啟動一個「求生開關」(survival switch)，開始大量儲存脂肪，以備不時之需，而啟動這開關的鑰匙就是「果糖」(fructose)。動物食入大量的果糖後，會促使身體呈現胰島素阻抗現象，這也是糖尿病前身，在這情況下身體會開始存積脂肪。等度過危機後，胰島素阻抗消退，儲備的脂肪也逐漸消耗完，身體就恢復正常。

★動物印證 果糖啟動開關

作者列舉了許多自然界動物求生的例子。我們最熟習的熊，冬眠前兩個月突然變得愛吃，每天可吃上20小時，尤其愛吃水果，葡萄、藍莓成千上萬顆地吃，靠水果裡的果糖啟動了「求生開關」，造成胰島素阻抗的現象，開始存積脂肪，每天體重可以增加10磅。冬眠期不吃不喝不拉，有的母熊在這期間還要生熊仔，全都靠儲備的脂肪過日子。到來春，脂肪用的差不多了，身體也恢復原狀，爬出洞穴，開始正常覓食生活。

最有趣的例子是蜂鳥，這小傢伙最喜歡吃花蜜，從早吃到晚，到晚上已經吃下自己體重四倍的花蜜，血糖升到800單位以上，身上40%是脂肪，肝早成了又大又白的脂肪肝。早上好好的，傍晚明顯是得了嚴重的糖尿病。但這鳥心跳每分鐘1200下，新陳代謝特別快，儲存的能量一個晚上就消耗殆盡。第二天早晨糖尿病全消，恢復窈窕身段，又開始一個新的循環。

還有生存在南極的帝王企鵝，每年冬天來臨前都吃的肥嘟嘟的，再步行50哩到內陸產卵，南極深冬攝氏零下60度不飲不食兩個月靜心孵小企鵝。阿拉斯加的斑尾鷸(godwit)，每年秋天8000哩路雲和月，震翅一飛，七、八天不停，縱越太平洋，由阿拉斯加直飛南半球紐西蘭。飛以前也是靠胰島素阻抗，囤積了一身的脂肪，才能成行。南美洲亞馬遜河裡的人齒魚(pacu)，這魚吃素，特別愛吃水果。每年雨季來臨，河水暴漲，氾濫熱帶雨林，這魚趁機暢食掉在水裡的果實，靠胰島素阻抗，全身脂肪增加三倍。等雨季過後，這魚可以六個月不吃東西，靜待下個雨季，才再大吃一頓。

所以熊、企鵝、斑尾鷸、人齒魚是每年經歷一次胰島素阻抗，儲存脂肪，度過難關(寒冬、長程飛行、食物缺乏)，蜂鳥則是每天經歷一次胰島素阻抗，儲存脂肪，才有機會再見天明。

我們人也算是動物，天生具有這「求生開關」。1970年代美國政府推出的「膽固醇假說」，為了減低心臟病，大力提倡低脂高糖飲食法。60年代日本人又發現一種酵素，能把玉米裡的葡萄糖轉化成果糖，製成玉米糖漿。在高糖和玉米糖漿兩大洪流夾擊下，我們的身體無意間也啟動這「求生開關」，呈現出胰島素阻抗，開始囤積脂肪。

不幸的是，我們每天面對的是速食店、方便店和24小時營業的超市，生存機會特佳，根本無危機可言。因此這「求生開關」就一直卡在「開」的位置，脂肪儲存也就愈囤愈多，長期(20年)的胰島素阻抗最終導致在美國，甚至全球，快速蔓延的肥胖症和糖尿病。這就是強生醫師的「果糖假說」：果糖是造成人類肥胖和糖尿病的主因。

那不吃糖和糖製品不就沒事了嗎？作者說，動物身上還有第二條管道可以自己製造果糖，就是吃太多高澱粉類食物，尤其是高血糖指數(GI)的食物。人體在高濃度葡萄糖的狀況下，葡萄糖可以轉化成山梨醇(sorbitol)，再進一步轉化成果糖。這叫「多元醇途徑」(Polyol pathway)。糖尿病患者就是最好的例子，長期處在高糖狀態下，身體自己會製造出果糖，因此觸動「求生開關」，導致胰島素阻抗，開始囤積脂肪。所以長期食用過量的高澱粉高血糖指數的食物，像米、麵、薯，最後步上糖尿病這條路的風險也是特別高。

在高血糖的狀態下。葡萄糖會流入人的眼球水晶體裡，進而轉化成山梨醇，但水晶體裡缺乏把山梨醇繼續轉化成果糖的酶，山梨醇就一直留在眼球裡，久而久之造成水晶體混濁。而成了白內障。糖尿病患者得白內障的風險是正常人的五倍，而且會得的更早，惡化更快。

胰島素阻抗現象是全身性，除了身上各大器官受到影響，腦袋裡也不能免。胰島素阻抗的目的是要加強儲備戰略脂肪，同時也要求減低細胞「正常」的能量消耗。腦袋是我們全身用能最凶的器官，占總消耗量的五分之一。要腦神經細胞減低能量使用，就跟燈泡一樣，在電力不足下，明暗閃爍不斷，情況嚴重時就斷電不亮了。所以作者認為，果糖引發的胰島素阻抗能干擾和切斷我們的思路傳遞，和失憶症有非常密切的關係。有人稱失憶症為「腦袋瓜糖尿病」，不無道理。

★不吃果糖 最佳解危之道

作者依他的理論也提到低碳飲食或是無碳飲食是最佳飲食法，不吃果糖，釜底抽薪，就不會觸動這「求生開關」，不會造成胰島素阻抗，就不會囤積脂肪。不吃高澱粉高血糖指數的食物，就不會引發多元醇效應，把葡萄糖轉化成果糖，進而觸發「求生開關」。生活中如果能盡量不觸發「求生開關」，就不會患上肥胖症和糖尿病，更可以遠離由糖尿病衍生出的各類疑難雜症。

作者的結論是老天爺設計了這巧妙的「求生開關」，是讓所有動物在面對生死存亡的緊要關頭，能掏出這道救命符，度過難關。但在今天這糖和玉米糖漿氾濫全球的時候，反而弄巧成拙，這救命符倒是成了人類「夭壽」的催命符。

書名：Nature Wants Us To Be Fat 作者：Richard Johnson (取材自亞馬遜網站)