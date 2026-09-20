生活／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

作者先生根據所攝照片製作的夕陽日全蝕過程圖。(圖／作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者三度追看日全蝕，描述視覺震撼與觀測樂趣。

作者三度追看日全蝕，描述視覺震撼與觀測樂趣。 重點二： 2026年地中海郵輪觀測時，烏雲在最後關頭遮蔽銀戒奇景。

2026年地中海郵輪觀測時，烏雲在最後關頭遮蔽銀戒奇景。 重點三：雲散後意外出現紅月凌波與紅色鯊魚背鰭夕陽。

看日全蝕，是一件會上癮的事，因為視覺效果太震撼了，很多人看過一次後，遂變成日全蝕追逐族 (total solar eclipse chaser)，從此一聽到哪裡將發生日全蝕，必定想方設法前往，先生和我深解其滋味。

2024年4月8日，在墨西哥城，人們使用防護濾鏡觀測到日全蝕。(新華社)

戴上特殊護目眼鏡，白花花刺眼的太陽頓時變成柔媚的滿月，又似一個檸檬黃的起司圓餅。然後，一隻黑色圓肚的耗子悠緩地滾過來，開始蠶食著起司圓餅，正是月球。

2024年4月8日，在德州普萊諾市(Plano)拍攝到日全蝕景象，有如一枚鑽戒。(新華社)

★銀戒浮現 貝粒珠耀眼

隨著時間進展，月球遮擋太陽的面積愈來愈大，太陽由滿月逐漸變成彎月，看起來像根黃色的香蕉。當太陽僅剩一彎細弧時，周遭陷入暮色中。終於，整個太陽遭月球遮住，僅剩周邊一圈纖細但耀眼的白光，宛若墨黑的穹蒼中高懸著一枚巨大銀戒。這時可以摘下護目鏡，愉快欣賞日全蝕。

由於月球上有高山和窪地，陽光穿過窪處突圍而出，看起來像銀戒上的碎鑽或珍珠，稱為Baily's beads(貝粒珠，紀念解釋這一現象的英國天文學家Francis Baily)。有時貝粒珠飽滿到如同銀戒上鑲嵌著一只光芒璀璨的鑽石，便是所謂的鑽石戒指(diamond ring)奇異天象。可惜，月球完全擋住太陽的片刻僅有一、兩分鐘，隨著月球移動，太陽旋即奪回光華，大地又恢復白晝光景，觀者也必須戴回特殊眼鏡，才能目睹月姑娘款步離開的身影。

那短短的一分多鐘內，周圍人群狂呼亂叫讚美驚嘆，我則感動到默默流淚，為造化的偉大神奇，也為科學家能分秒不差做出估算的智慧嘆服不已。

看日全蝕，最怕有雲層來搗蛋，所以要慎選地點。

2017年8月21日的日全蝕帶，從美國西北部的俄勒岡州起，斜斜貫穿北美中部，止於東南部的南卡羅來納，共經14州。(取材自NASA)

2017年8月21日那次日全蝕帶，從美國西北部的俄勒岡州起，斜斜貫穿北美中部，止於東南部的南卡羅來納，共經14州。我們將首度觀看日全蝕的寶地，擇定在俄勒岡州的內陸沙漠，因為那裡乾燥雲少。

2024年4月8日的日全蝕觀看帶，由墨西哥西岸的Mazatlan起，穿過德州通往新英格蘭，經過15州，止於加拿大東南部。(美聯社)

2024年4月8日，在德州普萊諾市(Plano)拍攝到日全蝕景象，有如一枚戒指。(新華社)

第二度觀看日全蝕，是在2024年4月8日，觀看帶由墨西哥西岸的Mazatlan起，穿過德州通往新英格蘭，經過15州，止於加拿大東南部。我們選擇了墨西哥外海看，除了當地雨量少，遊輪藉先進儀器選擇天候最佳地點停泊也是考慮因素。那次我們郵輪的附近，竟然還有另外三艘大型郵輪，可見儀器判斷皆同。

2024年4月8日，一名觀眾戴著防護眼鏡看日全蝕。(美聯社)

★三追日蝕 遠赴海上守候

今年的日全蝕發生於2026年8月12日，涵蓋格陵蘭、冰島和西班牙、葡萄牙部分地區，我們選擇了夏天乾燥的地中海看日全蝕。再者，此次日全蝕的最大特點，是高潮發生於晚間8點半，太陽靠近地平線或海平面，侷限了陸地上觀賞的地點，於是我們再度訂了專門欣賞日全蝕的郵輪。可惜同行九人的房間都不在日全蝕發生的那側，而船上看海的地方雖然不少，卻多被骯髒的玻璃擋著，照片會出現汙點和反光。

大家不斷考察，終於決定18樓將近100公尺長的一段甲板最理想，欄杆高度僅及腰部，上方沒有髒玻璃干擾視野。一大早7點鐘，先生和我即去占位子，幸運地找到兩張躺椅緊貼著欄杆，於是規畫九人以兩人為一組，輪班坐在躺椅上守護。孰料船公司宣布下午4點半以後撤離所有躺椅，6人只好在華氏90多度(約攝氏32度到37度)的高溫溼熱下，齊聚甲板捍衛得之不易的位置，等待的過程真是苦不堪言。

大約7點40幾分起，月球背對陽光的全黑身影開始進入太陽前方，之後40多分鐘內，藉著護目鏡，我們能夠清晰地見到太陽由盈滿到虧瘦的變化。天氣好極了，晴空無雲，當太陽只剩一彎細弧時，包括兩位以擴音器向全船解說的天文學家，都信心滿滿地等著鑽石銀戒在一分鐘內出現於全面變黑的夜空中。

★烏雲突襲 遮蔽璀璨銀戒

這時候早前凌虐我們的熾熱太陽已經氣若游絲，不但天色進入遲暮，氣溫陡降，而且飄下似有還無的雨絲。說時遲那時快，海平面突然升起一團邪門的烏雲，全船人都看傻了，眼睜睜地瞧著被月亮擋住只剩一條細弧的太陽墜入這莫名其妙的雲團中，全都發出絕望的哀號。之前震撼過我兩次的鑽石銀戒指，這次就在最後半分鐘被無情的烏雲摧毀了。大家都悲憤交加，先前滔滔不絕的兩位天文學家，也中斷了講解，陷入無語狀態。

夕陽變成一個巨大的紅色彎月凌波海上。(圖／作者提供)

下沉的夕陽受到月球陰影遮蔽，狀似碩大的紅色鯊魚背鰭。(圖／作者提供)

★紅月凌波 意外瑰麗收尾

就在我們垂頭喪氣準備離開甲板時，回眸再望太陽，天哪，另一種天文奇觀出現了。原來之前白炙刺眼，必須戴上護目眼鏡才能看到月球移動黑影的太陽，此刻呈現鮮豔但不傷眼的橘紅色，稍微高於海面，肉眼即能夠看見月亮黑影移動，和太陽重疊造成奇特景觀。我們熟悉的夕陽變成一個巨大的紅色彎月凌波海上，上半部金黃明燦，下半部則橙紅亮麗。而夕陽猶持續朝海平面下沉，月亮陰影尚未完全離開，於是形成一個碩大的紅色鯊魚背鰭，這些都是世間極其罕見的夕陽變貌。

回想前兩次觀看日全蝕，太陽高懸天空，月球黑影離開太陽的過程中，並沒有出現這些異象。於是，我們與銀色大鑽戒失之交臂的遺憾消失了，等待期間的種種辛勞悶熱也值了。

兩天後，兩位天文學教授和船上的專業攝影師將拍攝的日蝕照片展覽出售，我們極其驚訝地發現，他們拍的照片都到鑽石大銀戒發生前的一分鐘內即戛然而止，完全沒有拍攝到後來的海上金紅色彎月狀夕陽以及紅色鯊魚背鰭夕陽。唯一的解釋就是，這次夕陽日全蝕和以往他們的觀賞日全蝕經驗截然不同，在烏雲遮蔽銀色大鑽戒時，就認為接下去月亮陰影離開的那段無甚可觀，而轉移注意力，沒有拍攝下夕陽日全蝕最特殊而瑰麗的部分。

這張合成照片顯示了2017年8月21日在俄勒岡州發生的日全蝕期間太陽的運行軌跡。(美聯社)

我問了AI下一次夕陽日全蝕發生於何年，它說要視觀看地點而定，不像這次，天文學家事前即明確地表示日全蝕將發生於傍晚，可見能夠看到夕陽日全蝕是多麼難得的眼福。