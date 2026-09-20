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周日動動腦／被譽為茶界「香檳」的伊拉姆茶產自哪個國家？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.被譽為茶界「香檳」的伊拉姆茶，請問它產自哪個國家？

2.日本哪個小城人口僅4.1萬，卻每年生產70億條YKK拉鍊，有「世界拉鍊之都」的稱號？

3.《紅樓夢》中賈府每年在元宵或中秋節，都會聚在大廳玩一種古雅的遊戲，由一人擊鼓，鼓聲停時拿到花的人必須當場作詩或喝酒，這個遊戲叫什麼？

4.美國天文學家舒梅克(Eugene Shoemaker)死後部分骨灰葬在什麼特別的地方？

5.在華盛頓特區出現之前，有好幾個城市曾短暫當過美國首都，其中哪個地方陸續當了最久的首都，總計約14年？

6.唐代哪位詩人坦言自己經年不沐浴，塵垢滿身，也經常不洗頭，因一洗就禿，不如不洗?

7.在不丹、尼泊爾等信奉藏傳佛教的地區，常見到五彩布條「隆達」(lungta)高掛在寺院、山川、民居等地，它又叫做什麼旗？

8.雪梨歌劇院的風帆屋頂設計靈感來自剝開的橘子，建築師約恩•烏松來自哪個國家？

9.有人認為19世紀的愛達•勒芙蕾絲(Ada Lovelace)是史上第一位程式設計師，她有個享有盛名的父親，您知道是誰嗎？

10.中國古代對金錢有許多有趣的雅稱與別稱，除了「孔方兄」及「阿堵物」，請再找出3個。

答案：1.尼泊爾 2.黑部市 3.擊鼓傳花 4.月球 5.費城 6.白居易 7.風馬旗 8.丹麥 9.拜倫 10.鄧通、青蚨、泉貨

精華 FAQ

  • 伊拉姆茶產自尼泊爾，這款茶因香氣清雅、風味細緻而被譽為茶界「香檳」，是題目中首先考驗地理與飲食常識的答案。

  • 答案是黑部市。這座人口約4.1萬的日本小城，每年生產約70億條YKK拉鍊，因此獲得「世界拉鍊之都」的稱號。

  • 她的父親是英國詩人拜倫，也就是拜倫勛爵。題目藉由這段親屬關係，連結到早期程式設計史與文學史的跨領域知識。

不丹 日本 中秋

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