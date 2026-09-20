旅遊／去大理追風 麗江上玉龍雪山

大理古城裡的洋人街。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者跟著女兒到大理追《去有風的地方》拍攝景點。

作者跟著女兒到大理追《去有風的地方》拍攝景點。 重點二： 喜洲古鎮、三塔公園與有風小院成為熱門打卡地。

喜洲古鎮、三塔公園與有風小院成為熱門打卡地。 重點三：麗江玉龍雪山日照金山與印象麗江展現壯麗民俗。

中國雲南大理位於風景秀麗的蒼山腳下洱海之濱，曾經是大理南詔國的首都。過去每當說起大理，眼前晃動的全是60年代老電影「五朵金花」的畫面，「大理三月好風光…」的插曲彷彿隨風飄來。雖然我們不是在最美的三月到大理，但大理優美的風光和怡人的氣候，是此次雲南之行裡最讓我留戀的地方。

尤其是我們住宿的酒店就在洱海邊上，拉開窗簾，便如詩人海子描繪的「面朝大海，春暖花開」一樣美，那落霞與海鷗齊飛，湖水共長天一色的景致，更是讓我們從舟車勞頓秒變心曠神怡。洱海其實不是海，是雲南第二大淡水湖，只因其形狀像一隻耳朵，故名洱海。夜幕降臨，洱海倒映著大理最美最具白族風格的興盛橋，橋上初燃的華燈，旁邊通體金黃的江亭，不斷變換的流光溢彩，簡直美得醉人。

窗前的洱海。(圖皆為作者提供)

洱海上最新，最富有白族元素的興盛橋。(圖皆為作者提供)

★走進古鎮 去有風的地方

大理有著名的四景「風花雪月」之說，即下關的風，上關的花，蒼山的雪，洱海的月。兩年前，一部由當紅女星劉亦菲主演的電視劇「去有風的地方」在年輕人中風靡一時，這部電視劇就是在大理周邊的幾個古鎮拍攝的。蒼山洱海詩情畫意的田園風光，俊男靚女如蜜甜如花美的浪漫愛情故事，吸引了無數年輕人，包括我女兒這樣的華裔二代，他們追劇追得如癡如醉，然後就想到大理親眼看看電視劇拍攝地，於是這幾個古鎮也成了網紅景點。我就是在這種背景下跟著女兒去大理追風。

喜洲古鎮是這部電視劇的三個主要拍攝景地之一，古鎮環境優美，東臨洱海，西倚蒼山，是白族聚居的城鎮，充滿了濃濃的白族風情。後來才聽說，電影「五朵金花」當年也是在喜洲古鎮拍的。我們先打滴滴車到古鎮村口，下車後再花了50元人民幣(以下同，約7.5美元)搭了一輛三輪小黃車，一個小時載著我們看了喜洲古鎮的八個景點。

古鎮青石板街道上到處都是「去有風的地方」大字，我們看到了電視劇裡那一片迷人的稻田和穿過稻田的小火車軌道，男女主人公牽著馬走過的茶馬古道，特別是一棵被稱作劉亦菲坐過的大樹，漂亮的巨大樹冠和獨特的地理位置，如畫如詩，引人浮想聯翩。古鎮裡遊人如織，好幾撥女孩拉著人問，稻田遠不遠？轉角樓在哪兒？劉亦菲那棵樹呢？讓我們覺得50元花得很值。

著名的大理三塔。(圖皆為作者提供)

★三塔公園 眺望蒼山洱海

遊完喜洲古鎮，我們直接打車到著名的大理三塔公園。公園背靠蒼山面對洱海，三塔由一大二小三座佛塔組成，主塔叫千尋塔，與西安大小雁塔同屬唐代典型建築，三塔呈鼎立之態，非常雄偉壯美。而三塔後面沿著蒼山山勢一級級往上建築的佛殿，是一座氣勢恢宏的皇家寺院群，與台北故宮有幾分相似，其規模可以比美北京故宮。每登上一座佛殿，再往下眺望三塔和洱海，那絕美的景色，宏偉的建築，壯麗的山海，令人驚為仙境。

電視劇「去有風的地方」把喜洲古鎮的這棵大樹拍成網紅景點。(圖皆為作者提供)

鳳陽邑的「有風小院」是大理的另一個網紅景點。(圖皆為作者提供)

★有風小院 擠滿打卡人群

從三塔公園出來，我們馬不停蹄趕到大理古城。大理古城始建於1200年前，高高的城樓雕梁畫棟十分堅固雄偉，古城裡各種店鋪餐館酒樓應有盡有，還有一條充滿異域風情的洋人街。我們在古城各買了一件紮染衣服褲子，吃了一個名氣很大卻沒什麼味道，在喜洲古鎮沒來得及買的喜洲粑粑。

大理古城的城門之一。(圖皆為作者提供)

大理古城裡的紮染蠟染店。(圖皆為作者提供)

逛夠了大理古城，我女兒又接著追風。她要找一個叫「鳳陽邑」的古村，去看「去有風的地方」內景拍攝地「有風小院」。小院在半山坡上，從街上看洱海風景非常美，但街道狹窄老舊。有風小院門口擠滿了慕名而去打卡的年輕人，爭著在掛著「有風小院」四個字的木匾前照相。

狹窄的街道兩邊都是賣各種紀念品，手工藝品，或紮染的小店小攤，儘管遊客絡繹不絕，真正掏錢買的不多；我女兒買了一個十元的掛飾，攤主接過錢對著旁邊的另一個攤主說，今天總算開張了。聽得我不由得替她一聲歎息。街道盡頭就是滇藏茶馬古道大理段遺存的1900米茶馬古道起點，因天色不早，我們只能留下匆匆一瞥。

第二天上午我們乘船遊了一個小時的洱海。據說如果時間充足，參加三個小時的遊船，就能看到舞蹈家楊麗萍那棟坐落在雙廊古鎮備受爭議的別墅。中午我們逛了大理最繁華最熱門的商場愛琴海購物公園，沒想到商場裡店員比顧客還多。帶著對洱海邊上最現代化的商場，不用洱海命名，卻起個愛琴海名字的困惑，我們又踏上了去往麗江的列車。

日照金山。(圖皆為作者提供)

★日照金山 壯美景色震撼

我們在蒼茫的夜幕下抵達麗江火車站，暮色中的玉龍雪山在滴滴車的車窗裡時隱時現，非常巍峨和迷人。玉龍雪山是納西族心目中的神山，主峰海拔5596米，是北半球緯度最低的雪山，其13座雪峰連綿不絕，宛若一條「巨龍」騰越飛舞，因此得名「玉龍」。

雖然我女兒在加拿大就訂好了包門票和午餐的玉龍雪山一日遊，知道導遊會提供氧氣和禦寒大衣，但我們到達麗江古城酒店時，放下行李後，還是先去多買一瓶氧氣以備緊急之需。聽人說萬一到山上出現高反氧氣不夠，臨時買不僅貴，還可能誤事，而古城裡一瓶氧氣只要十元。我們在街上吃了晚飯，也順便遊覽了一下麗江古城老街。

第二天清早6點，預訂的導遊開車接上我們，給我們分發了氧氣和大衣，就朝著玉龍雪山開去。天未大亮，通向玉龍雪山的公路已率先亮成了一條蜿蜒的車燈長龍，到了入口處排了好一會兒的隊總算進到遊客中心。盡責的納西族導遊跟我們交代了上山坐纜車的注意事項，我們就趕緊到遊客中心的陽台上，等著觀看日照金山盛景。

大約7點55分，第一縷陽光終於降臨到玉龍雪山上，山頂出現了一道橘黃色，隨著時間一分一秒遞進，橘黃色的面積逐漸擴大，幾分鐘後金光灑滿山巔，整座玉龍雪山便被染得通體橘黃，一片金光燦燦。我們每個人都被眼前璀璨的壯美景色震撼得發出陣陣驚歎，忙不迭地舉起手機或相機記錄下這一美不勝收的輝煌畫卷。

看完日照金山後，我們坐上大巴到山腰的索道起點坐纜車上山；玉龍雪山大巴車司機大概是我見過的駕駛技術最高超的司機了。那雙向盤山公路不僅彎彎繞繞，有些路段全是碎石子鋪的路，狹窄顛簸，而且很多外側都沒有欄杆，窗外就是萬丈深淵，可是司機們開得如履平地，速度飛快。而看到兩輛大巴在窄窄的路上迎頭交會，我們更是把心提到嗓子眼。兩輛車分明就要貼上了，可兩個司機硬是把車毫髮無損地錯開了。整個40多分鐘的車程把我們坐得膽戰心驚，也無比佩服。

犛牛坪的玉龍雪山。(圖皆為作者提供)

登玉龍雪山有三條索道：大索道，中索道和小索道；我女兒選了犛牛坪的中索道，她不敢選擇大索道，主要是擔心我這「70後」老媽會有高原反應，而且到了海拔4500米後還要爬近180米台階到山頂觀景台，而犛牛坪只有3700多米，且風景更好。

玉龍雪山下的藍月谷。(圖皆為作者提供)

事實的確如此，置身於犛牛坪的玉龍雪山，被清新純淨的天外來風豪放地裹挾著，在遼遠的天空下感受神山的雄渾，嶙峋和壯麗，實在太美妙了。犛牛坪也是個拍攝雪山全景震撼大片和體驗高山草甸的好地方，還可以與犛牛和綿羊互動嬉戲。

為了能準時回到遊客中心觀看「印象麗江」，我們沒在山上逗留太久就坐纜車下山。大巴車把我們拉到另一個景點藍月谷附近的餐館，吃了幾口比死海還要鹹的犛牛火鍋，再抓緊時間遊了一遍以夢幻藍色湖水聞名，有小九寨之稱的藍月谷，最後在1點20分準時回到甘海子景區的「印象麗江」演出現場。

在玉龍雪山下看「印象麗江」。(圖皆為作者提供)

★印象麗江 農民本色出演

「印象麗江」是一場以雄偉的玉龍雪山為背景的大型實景演出。場地是一片猩紅色土牆打造的360度多層環形舞台。演出有「對酒雪山」、「古道馬幫」、「雪山殉情」等展現納西族、白族、彝族等少數民族傳統文化等篇章。600多名當地少數民族農民本色出演，他們既可以在前面寬敞的舞台擺上幾十張桌子唱歌鬥酒，表達康巴漢子的豪爽和奔放，也能在舞台背後一層層紅土迴廊揚鞭策馬，展現茶馬古道上勇敢無畏的馬幫精神。

儘管他們的普通話不太標準，但他們真誠質樸的語言，粗獷豪放的動作，對神山信仰的力量，在壯麗的玉龍雪山襯托下，顯得無比動人和震撼。這是一場充滿民族特色與自然之美的原生態傾情演出，看得人心潮澎湃莫名感動。