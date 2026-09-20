旅遊／訪格林威治 看哈里森傳奇航海計時器

從天文台前看舊海軍學院和泰晤士河對岸的大樓群。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 格林威治海事區因哈里森計時器與航海史而聞名。

格林威治海事區因哈里森計時器與航海史而聞名。 重點二： 皇家天文台為解決經度難題，曾推動長達數十年的研究。

皇家天文台為解決經度難題，曾推動長達數十年的研究。 重點三：哈里森以H1到H5證明航海計時器可精準測經度。

想要去看哈里森的航海計時器(Chronometer)，已經有好幾年了。2014年藉著旅行在英國倫敦轉機之便，在格林威治住了幾天，造訪了皇家天文台(Royal Observatory)和國家海事博物館(National Maritime Museum)，得以一償夙願。

格林威治海事區(Maritime Greenwich)位於泰晤士河的南岸，在1997年被列入世界遺產 名單中。從岸邊往小山丘上去，一系列有歷史價值的建築物向上延伸：舊海軍學院(Old Royal Naval College)，旁邊是Cutty Sark帆船，再上去是女王的家(Queen's Home)、海事博物館，山頂最高的地方坐著皇家天文台。舊海軍學院今天是格林威治大學校區的一部分，除了它，其他的建築都屬於格林威治皇家博物館群(Greenwich Royal Museums)。

皇家天文台的前門上面的紅線是本初子午線。(圖皆為作者提供)

★經度難題 困擾400年待解

在一個倫敦典型的陰雨天中，我們爬上了小山丘，瞭望泰晤士河上的船隻和對岸市區的大樓之後，買了博物館的聯票，進去天文台參觀。皇家天文台已經有350年的歷史了。它的建立不是為了做純粹的天文學研究，而是為了解決一個很具體的問題，這個問題在18世紀以前已經困擾了歐洲的航海家400年之久。

這個問題就是如何決定船隻所在位置的經度。關於緯度的計算，人們在很久以前已經知道使用日照的長短、太陽的高度，和某些海平面的星座來估計了。後來發展出比較成熟的方法，用六分儀來測量正午的太陽和海平面的仰角，這個仰角就是緯度大致所在。

而經度就不同了，因為地球自轉的關係，沒有固定的天體來做參考，所以當時的船隻只能用航位推測法(Dead Reckening)以目測來估計所在的位置。可想而知因為累積的錯誤，這種方法極不準確，常常造成致命的意外，難怪它的英文名裡有個Dead字(一笑)。

1675年皇家天文台成立後，第一任館長約翰•佛蘭斯蒂德(John Flamsteed)的主要任務就是觀察、記錄和繪製恆星和月球運動的星圖，以便日後船隻在航行中計算經度。佛蘭斯蒂德花了40年的時間，將當時已知的恆星數量增加了兩倍。

18世紀初皇家海軍發生了史上最大的災難。當時海軍元帥蕭威爾(Cloudesley Shovell)率領艦隊在參與西班牙王位繼承戰爭(Spanish Succession)以後回航，在英格蘭西南的夕利群島(Isles of Scilly)撞上礁石，造成了4艘軍艦的沉沒和包括蕭威爾元帥在內接近2000官兵的死亡。事後分析造成災難的原因有好幾個，例如氣候，潮流等；但是最大的原因是無法精確地測量經度，讓他們不知道致命的礁石就在前面。這場災難讓舉國震驚，也讓發展經度測量的研究變成最高的優先。

1714年英國政府成立了經度委員會(Longitude Board)，旨在促進經度測量的研究，並提供2萬英鎊(約2024年的400萬英鎊、約542萬美元)的最高獎金給能夠提供精密度在跨越大西洋以後誤差小於30海里的測量方法的人。

標準非常低，可見他們對解決問題的渴望程度。除了一些騙子，當時有兩種比較靠譜的方法：一是觀察天體的運行，特別是月球距離法(Lunar Distance)來決定經度；二是利用現在位置和格林威治的時差來計算：本初子午線穿越皇家天文台，經度為零，而經度有360度，一天24小時，所以一小時的差距等於15度經度的差距。

可是兩個方法都有實現的困難：當時的科學家知道的恆星不夠多，而且對天體的運行規則不是很了解，所以方法一可望不可及。方法二的困難在當時的時鐘工藝無法達到需要的精密程度，加上晃動、溫度、氣壓、濕度和鹽分侵蝕的影響，在海上航行不用太久，時間就非常不準確。

提倡方法一是皇家科學院的成員，他們多半是貴族出生，認為用觀察天體的運行比較接近上帝的旨意，非常看不起工匠們想要以改善鐘表精密度來解決這個問題的做法。牛頓甚至認為，他們永遠不可能成功。

約翰•哈里森。(圖皆為作者提供)

★鐘匠苦研 精準航海時光

後來住在約克夏郡的一個鐘表匠約翰•哈里森(John Harrison)也加入了競賽；他從1731年開始花了5年製作了一個計時器(後來編號為H1)呈交，委員會認為它的精確度夠格，於是派人從倫敦到里斯本做海上實測。H1在去程表現不佳，但是回程非常精確。

H1。(圖皆為作者提供)

H2。(圖皆為作者提供)

哈里森回去以後馬上開始製作一個新的(H2)。H2又花了五年才完成，可是因為戰爭無法實施海測。不過他突然放棄了H2，因為他發現H1在去程表現不佳的原因是從英吉利海峽向南航行時頂風，帆船需不時轉彎前進，這種左右搖擺(Yaw)破壞了時鐘的平衡機制。

H3。(圖皆為作者提供)

於是在H3中，他設計了一種輪形的平衡機制。他花了17年製作H3，雖然H3的精準度是空前的，可是完美主義者的哈里森始終不是百分之百滿意。

H4的內部。(圖皆為作者提供)

★合金鋼破局 誤差僅5秒

這時英國的工業革命帶來了一個新的解決方案。班傑明•亨茨曼(Henry Huntsman)發明了一種新的煉鋼方法生產合金鋼，使用這種新的材料來製作，不但讓計時器的體積大大地縮小(從祖父鐘的尺碼變成一個稍大的懷表)，它也讓從前的問題迎刃而解。

哈里森花了四年的時間製作了H4。這個計時器成功地通過跨越大西洋的測試：從英國的朴茨茅斯到加勒比海的京士頓，超過81天的航行，它只誤差了五秒，大約一海里。他們又製作了一個克隆K1，讓庫克船長(James Cook)帶去探索太平洋，回來後庫克船長對它的精確度讚譽有加，說它是「一個值得信賴的朋友」和「從不犯錯的導遊」。

可是這時面對著哈里森不是讚揚和獎金，而是委員會對他百般的刁難。他們甚至沒收了H4，逼他不得不又花了三年製作H5。背後的原因是因為天文資料的日漸完善，牛頓又發表了對天體運行的數學公式，月球距離法變成一個可行的方法。它的鼓吹者多是皇家科學院的成員，其中最出力的是新的天文台台長內維爾•馬斯基林(Nevile Maskelyne)，一個哈里森的死對頭。

不幸的是馬斯基林後來成為委員會的成員，所以整個委員會對哈里森十分不友善。受夠了氣的哈里森最後不得不向國王喬治三世求救。喬治三世經過親自測試H5以後，覺得委員會對哈里森非常不公平。有了喬治三世的支持，垂垂老矣的哈里森在80歲時，終於得到委員會8500英鎊的部分獎金，還是沒有得到全額。

哈里森40年的努力製作出來的計時器，經過後人的改進，不但使用簡單而且造價愈來愈便宜，在往後一、兩百年間，成為大英帝國在大航海時代向外擴張的利器。相對之下，月球距離法使用起來要複雜得多，它需要參考每年更新的年鑑，套用複雜的數學公式，而且天氣不好的時候還不能用。

K1現存海事博物館。(圖皆為作者提供)

★一生堅持 極致人類工藝

今天H1到H4四個計時器被收藏在皇家天文台的博物館(是不是有點諷刺？)令人驚訝的是，過了幾乎300年，H1、H2和H3還在運轉。H4因為需要上潤滑油所以以停止的狀態被保留著。它們代表了18世紀人類工藝的極致，也代表著哈里森一輩子的堅持。

除了天文台外，海事博物館的館藏豐富，特別是納爾遜海軍上將(Horatio Nelson)及探險家如庫克船長的展覽等，引人入勝，也非常值得一遊。