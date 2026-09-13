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流行／新社群App 主打只交友、不談戀愛

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根據TechCrunch引述應用程式分析公司Appfigures的估算，十多款以...
根據TechCrunch引述應用程式分析公司Appfigures的估算，十多款以本地交友為主的平台2025年合計獲得約430萬次下載。(ChatGPT生成)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新社群App主打只交朋友、不談戀愛，聚焦線下認識新朋友。
  • 重點二：AARP調查顯示45歲以上美國人孤獨感上升，45至49歲最明顯。
  • 重點三：Bumble、222與Meet5以群組活動與聚會模式搶攻交友市場。

從一對一滑動配對，到由平台安排一群陌生人吃飯、健行或看表演，主打「只交朋友、不談戀愛」的社群軟體正在增加。各平台雖採取不同模式，瞄準的卻是相似需求：當成年人離開校園、生活圈逐漸固定，要如何找到願意一起參加活動的新朋友？

這項需求並不只來自年輕族群。美國退休人員協會(AARP)2025年針對逾3000名45歲及以上美國人進行調查，結果顯示，40%受訪者被歸類為孤獨，高於2018年及2010年的35%。其中，45至49歲受訪者的孤獨比率最高，達49%。

純友誼交友也逐漸形成一門生意。根據TechCrunch引述應用程式分析公司Appfigures估算，十多款以本地交友為主的平台2025年合計獲得約430萬次下載。2026年截至4月，美國使用者已在這類平台花費約1600萬美元。

Bumble於2024年收購社群平台Geneva，並在2025年重新推出BFF，將原有的一對一配對擴展至群體及社區，群組規模可以從幾個人到數千人。

另一款軟體222則取消個人檔案、滑動及私訊。使用者完成約15分鐘的性格問卷後，平台會根據興趣及相容程度，邀請入選者參加線下活動。參加者通常先以六人一組吃飯，之後再與其他小組前往酒吧、藝廊或表演場所。

222表示，目前服務涵蓋洛杉磯、橙縣、聖地牙哥、紐約及多倫多等17個市場。平台稱，2025年曾為合作場所帶來超過10萬參加者，創造逾500萬美元收入。

Meet5則讓使用者自行挑選健行、保齡球、博物館、品酒、跳舞及外出用餐等活動，也能自行設定時間和內容，公開邀請附近居民參加。

Meet5特別瞄準40歲以上、希望在線下擴大朋友圈的成年人。執行長Lukas Reinhardt向Business Insider表示，平台使用者平均年齡為57歲。Meet5官網則顯示，目前擁有超過300萬註冊使用者，每月舉辦逾4萬5000場活動，並已從歐洲拓展至美國。

不過，付費服務提供的主要是一次見面機會，而不是一段已經建立的友誼。活動後是否交換聯絡方式、再次見面，仍由參加者自行決定。

不同平台正在嘗試解決「配對後仍不見面」的問題。Bumble早在2016年便推出BFF(交友大於找伴侶)功能，之後發展成獨立軟體。使用者除了能瀏覽個人資料、進行一對一配對及傳訊，也可以加入讀書、健行、餐廳探訪等主題群組，透過聊天室及活動日曆安排線下聚會。

精華 FAQ

  • 這些App主要解決成年人離開校園後交友圈固定、難以認識新朋友的問題，特別強調線下活動與真實互動，而不是發展戀愛關係。

  • Appfigures估算，2025年十多款本地交友平台合計約有430萬次下載；到2026年4月，美國使用者已花費約1600萬美元，顯示需求與付費意願都在增加。

  • Bumble把BFF擴展成群組與社區功能；222取消個人檔案、滑動和私訊，改由問卷配對後參加線下活動；Meet5則讓使用者自行發起健行、用餐等活動邀人加入。

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