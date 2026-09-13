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城鎮傳真／博內特住宅 勞德岱堡寶藏

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「博內特住宅」具有南方莊園風格。(作者提供)
「博內特住宅」具有南方莊園風格。(作者提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：博內特住宅是勞德岱堡珍貴歷史宅院，現已成博物館開放參觀。
  • 重點二：宅邸由佛雷德里克夫婦興建並命名，因百合花與藝術收藏聞名。
  • 重點三：庭園保存自然濕地景觀，並常舉辦婚禮以維持修繕經費。

勞德岱堡(Fort Lauderdale)是佛羅里達州東南沿海的一座漂亮城市，市內建設相當現代化。在這樣一座城市裡， 隱藏著一個被「美國歷史保護基金會」納入「挽救美國寶藏項目」的宅院 ——「博內特住宅」，如今它已作為博物館對外開放參觀，全稱是「博內特住宅博物館和花園」(Bonnet House Museum and Gardens)。1984年，這裡被「美國博物館聯盟」列入其「國家歷史名錄」，2002年又被勞德岱堡市定為該市「歷史名勝」。

以百合花命名的史蹟

「博內特住宅」所在地原本是長著紅樹林和灌木的沿海土地。19世紀末，芝加哥一名律師和地產投資商以每英畝35美元的價格在此處買下許多土地，後將其中一塊地作為給女兒海倫結婚的禮物，贈與她和她的丈夫佛雷德里克。

佛雷德里克在此建起具有南方莊園風格的宅子。因為這裡遍地生長著「博內特」(Bonnet)的百合花(Lily)，於是這一對夫婦就以它來給房子命名。

裝飾房間的藝術品。(作者提供)
裝飾房間的藝術品。(作者提供)

佛雷德里克夫婦通常在冬天來此居住。不幸的是海倫五年後因乳癌去世。佛雷德里克後來和一名女子伊芙琳再婚，仍將此地作為冬天居所。佛雷德里克在1953年去世後，伊芙琳冬天仍來此居住，直至1983年將房產捐獻給「佛州歷史保護信託基金會」。

正因佛雷德里克的遺孀多年來一直到此居住，讓這裡的一切能以原樣保留。如今，作為這地區倖存的老宅院，「博內特住宅」被歷史和自然保護組織貼上了「瀕危」標記，是需要保護的史蹟。

佛雷德里克是藝術家和藝術品收藏家。在「博內特住宅」的房間裡，可欣賞到他的許多畫作。值得一提的是，其中有一幅畫畫的是北京古老的祭祀場所天壇，畫面上有著三層圓檐的建築就是祈年殿。在丈夫的鼓勵和影響下，伊芙琳也開始作畫，故居內也可以看見她的許多作品，包括人物畫像，伊芙琳還是園藝愛好者，畫了一些花卉作品。

夫妻兩人把去國外旅遊帶回的藝術品，都用來裝飾他們的愛巢。房前的長廊裡放置了許多雕塑，其中不少是動物形象的，有獅、虎、象、羊、鶴、鴨等，各個都神態生動。他們還收集了大大小小許多美麗的貝殼，放在屋內和屋外展示。可以看得出來，這一對夫妻是用他們藝術家的審美來裝飾和美化他們的住宅。

住宅外湖邊的蜥蜴。(作者提供)
住宅外湖邊的蜥蜴。(作者提供)

美麗莊園成婚禮殿堂

在「博內特住宅」陳列的眾多動物塑像中，猴子塑像最特殊，不僅數量多，長廊和房間裡全都擺放著，造形也很吸引眼球。這些栩栩如生的雕塑猴子大都穿著衣服，有的還戴著帽子。有兩尊猴子的脖子上扎著帶子，呈半蹲姿態立於高處，手裡還托著盤子，真有一點中國神話中美猴王孫悟空的神采。

這些擬人化的猴子塑像顯示出主人家和這種動物的關係。「博內特住宅」附近原來是有猴子的，伊芙琳住在這裡時還餵過牠們。據說，這些猴子很有靈性，牠們知道女主人什麼時候會來這裡居住，每天什麼時間來餵牠們，牠們會在餵食的地點等候。

得益於勞德岱堡市的溫暖氣候，「博內特住宅」的庭院內綠草如茵，各種花卉樹木生長茂盛，加上原來主人的設計，庭院非常漂亮。伊芙琳喜歡蘭花，為此建了蘭花房。

勞德岱堡市臨海，市內水道縱橫交錯，這樣的地理樣貌到了這裡就可以窺見一斑；宅院內有自然的湖泊，沼澤，生長著各種古老奇特的樹木。因有如此好的自然環境，這裡也是野生動物的天堂，蜥蜴就是遊客可以近距離觀看的。

「博內特住宅」現在是很多情侶舉辦婚禮儀式的地方。把人生重要時刻在這度過，再合適不過了。住宅名稱也和新人有緣。「博內特」原本指的是舊時女性戴的一種軟帽，「博內特」百合花之所以得此名，是因為它開的花朵像這種帽子，但其實這種花還有一個俗稱就叫「新娘的軟帽」，所以新娘當然樂意在這裡舉辦婚禮。

在此舉辦婚禮需要付費，這筆收入用於維護博物館，希望「博內特住宅」得到很好的保護。

屋主夫婦倆畫作陳列在房間內。(作者提供)
屋主夫婦倆畫作陳列在房間內。(作者提供)

精華 FAQ

  • 因為它不僅是少數保存完整的老宅院，還被列入歷史保護項目與名錄，並在1983年後由基金會接手保存，具備文化、建築與城市記憶價值。

  • 宅邸因周邊盛開名為Bonnet的百合花而得名，主人夫婦也以此作為住宅名稱。這個名字後來又和新娘軟帽的意象連結，增添婚禮氛圍。

  • 除了開放為博物館，宅院也保留藝術作品、猴子雕塑、蘭花房與濕地景觀，並提供婚禮場地出租，收入用於維護這座歷史建築與花園。

佛羅里達州 芝加哥

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