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城鎮傳真／走出紐約5景點 加滿油就出發

編譯周靜芝
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沃特金斯格倫州立公園的「峽谷步道」是著名景點。(讀者高明仁／提供)
沃特金斯格倫州立公園的「峽谷步道」是著名景點。(讀者高明仁／提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約客只要開車加滿油，就能造訪近郊5個平價景點。
  • 重點二：波克夏爾與沃特金斯格倫主打山林、瀑布與戶外活動。
  • 重點三：濱海小鎮與海岸度假地，提供海灘、步道與美食體驗。

紐約郵報報導，只要有一輛車和加滿一箱汽油，紐約客就能輕鬆在一些離家不遠的絕佳景點，既能滿足旅行的渴望，又無需花大錢。以下是五個公路之旅的好去處。

1.麻州-波克夏爾地區(The Berkshires)

距離紐約市不到三小時車程的這片田園詩般的鄉村地區，有蓊鬱的森林、湛藍清澈的湖泊，以及「從農場到餐桌」美食文化。無論是徒步阿帕拉契小徑、騎乘山地自行車，或前往坦格伍德(Tanglewood)欣賞音樂會，波克夏爾應有盡有。

不妨從最高點格雷洛克山(Mt. Greylock)開始，約20分鐘的車程便可抵達麻州最高峰，從這裡可俯瞰90哩外的遼闊景致，甚至能望見多達五個州的風景。

若想消暑，波克夏爾各地的城鎮皆設有對大眾開放的天然水潭、開放水域游泳區、公共海灘以及游泳池；若想尋找下榻處附近的游泳地點，可參考「Open Water Swimming」網站。

此地亦是藝術與文化樞紐，藝術愛好者可造訪該地區眾多博物館中備受讚譽的兩處：麻州當代藝術博物館(Mass MoCa)與克拉克藝術中心(Clark Art Institute)。

2.澤西海岸-濱海埃文(Avon-by-the-Sea)

距大蘋果僅一個半小時車程，坐落著一座寧靜的海濱小鎮，綿延的白色沙灘鮮少擁擠人潮，造訪濱海埃文可在熱門咖啡館Rook開啟美好的一天。

隸屬蒙茅斯郡(Monmouth County)的濱海埃文，是典型的海濱小鎮，能在此安靜享受陽光。單日門票約14美元，售票亭位於Sylvania大道、Washington大道和Norwood大道。

若想省下這筆費用，可免費漫步於海濱木棧步道。日落之後，正是前往鎮上歷史最悠久場所、如Columns餐廳用餐或小酌的好時機，或在當地人最愛的海濱用餐地點艾文涼亭(Avon Pavilion)的沙灘上品嘗新鮮海鮮。

3.五指湖區-沃特金斯格倫(Watkins Glen)

沃特金斯格倫州立公園值得專程驅車前往，從紐約市出發，約需四個多小時車程。露營車租賃網站RVshare旅遊專家伊黎貝里(Fiorella Yriberry)表示，該州立公園是夏日逃離城市、享受戶外活動的絕佳地點；為避開這座熱門公園的人潮與停車問題，建議一大早就前往步道健行。

「峽谷步道」(Gorge Trail)是五指湖州立公園中最著名的景點，長一哩的步道沿途有19處瀑布；雖然禁止在峽谷內游泳，但公園在峽谷頂端、靠近Six Nations營地和南入口處設有大型游泳池。

此外，沿路向下行駛10分鐘即可抵達Montour瀑布的Havana Glen公園，擁有天然水潭的瀑布，深受當地居民喜愛。

「峽谷步道」通常於10月中旬關閉。

4.哈德遜河谷-斷頭谷(Sleepy Hollow)

距離紐約市不到一小時車程，斷頭谷的傳說以及這座小鎮絕不會讓人失望。夏季時分，小鎮的陰森氛圍稍減，變身一處田園詩般的夏日勝地。

旅客可沿著Scenic Hudson Riverwalk公園漫步，參觀著名的1883年斷頭谷燈塔，或悠遊洛克菲勒州立公園保護區的步道。美食愛好者可在百老匯大道上的Horse Feathers露台享用輕食，並前往Main Street Sweets品嘗甜點。

參觀哥德復興風格的林德赫斯特莊園(Lyndhurst Mansion)也是不錯的選擇。

5.長島-格林波特(Greenport)

位於長島北叉(North Fork)的格林波特距離紐約市僅90哩，有人稱它為漢普頓(Hamptons)的最佳替代選擇。這座寧靜的海濱小鎮，位於Orient Point以西約九哩處，以航海歷史、葡萄酒莊和沿海風情而聞名。

市中心沿著Front Street與Main Street分布，步行即可抵達，從碼頭可搭乘渡輪前往Shelter島。從紐約市出發，驅車三小時後即可抵達，它就坐落在漢普頓的正對面。

雖然這處濱海度假地點一直深受當地人喜愛，但近幾個月來，吸引網紅們蜂擁而至，抖音(TikTok)上充斥最華麗也最昂貴的飯店Sound View的貼文；該飯店擁有一座可俯瞰私人海灘的絕美露台，每晚房價514元起。

走訪斷頭谷，可悠遊洛克菲勒州立公園保護區的花園。(美聯社)
走訪斷頭谷，可悠遊洛克菲勒州立公園保護區的花園。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導建議紐約客只要開車並加滿一箱汽油，就能前往離市區不遠的5個景點，輕鬆安排公路之旅，兼顧旅行樂趣與較低花費。

  • 沃特金斯格倫州立公園以峽谷步道最有名，1哩步道沿途有19處瀑布，適合早上健行避開人潮，附近還有游泳池與天然水潭可消暑。

  • 長島北叉的格林波特被稱為漢普頓的最佳替代選擇，擁有航海歷史、葡萄酒莊與海濱風情，步行即可逛市中心，還能搭渡輪前往Shelter島。

麻州 波克夏 紐約市

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