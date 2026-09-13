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談藝／洛杉磯「情緒醫院」不看病 卻可療癒情感

編譯莊瑞萌
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藝術家梅蘭．艾倫的作品「蛋之展」，有1000顆太陽蛋散落在床上、牆壁與地板上；代...
藝術家梅蘭．艾倫的作品「蛋之展」，有1000顆太陽蛋散落在床上、牆壁與地板上；代表她童年時討厭吃蛋，卻被強迫吃下的那些蛋。(美聯社)

洛杉磯市中心內歇業的聖文森醫學中心(St. Vincent Medical Center)正化身為「情緒醫院」沉浸式藝術體驗展。70位藝術家將四層樓的臨床空間改造成80件裝置作品，探討醫療創傷、氣候焦慮與移民拘留等情感議題，展覽將持續至9月底，隨後該場地將改建為遊民收容所與精神健康治療中心。

入場觀眾 掛上病患手環

美聯社報導，在救護車與輪椅坡道後方，站著「情緒搖擺博士」(Dr. Moodswing)與「感覺良好博士」(Dr. Feelgood)，身穿燙得筆挺的白袍，準備為入場觀眾掛上橘色的病患手環。在這間醫院裡，被檢查的不是生命徵象，而是情緒。

「情緒醫院」是一場沉浸式藝術體驗，就在洛杉磯市中心附近聖文森醫學中心舊址內，探索人類情感的各個面向。這間前醫院是由慈善之女修會(Daughters of Charity)於1856年創立，目的是治療貧困患者，後來於2020年破產，被收購後將重新開發為遊民收容所與精神健康及藥物治療中心。

「情感醫院」展覽中，展出了供參觀者使用的霓虹橙色病人腕帶。(美聯社)
「情感醫院」展覽中，展出了供參觀者使用的霓虹橙色病人腕帶。(美聯社)

顏色區分 如腦筋急轉彎

在9月底之前，醫院的病房內充滿了70位藝術家的80件裝置作品。每位獲得約1.4萬元補助的藝術家，將四層樓的臨床空間轉化為對各種情感的探索，涵蓋醫療創傷、家庭傷痛以及對氣候變遷和移民拘留所的沉痛反思。

如同皮克斯(Pixar)動畫電影「腦筋急轉彎」(Inside Out)，展覽各處點綴著以顏色區分的生物，擬人化地呈現喜悅、希望到憤怒與悲傷等各種情緒，例如毛茸茸的橘色怪物在護理站後方眨眼，兩隻象徵嫉妒的綠色巨人在一間普通的診療室內對峙，臉上帶著荒謬、小丑般的表情。

點滴袋裡則裝滿了彩虹色液體，頭上的診療燈裝飾著人工花冠，拐杖則披掛著俗氣、卡通風格的假髮。走進「韌性部門」(Resilience Department)則會看到一隻能折射光線的稜彩玻璃蝴蝶，伴隨著一段令人不安、關於一位藝術家經歷癲癇發作的互動式音檔。耳機裡咕噥聲與費力呼吸聲，與房間中錄製並回放的尖叫聲形成對比，營造出一種超現實、靈魂出竅的效果。

在「情感醫院」展覽中，一名參觀者站在貼滿手寫便條的感恩室裡。(美聯社)
在「情感醫院」展覽中，一名參觀者站在貼滿手寫便條的感恩室裡。(美聯社)

「情感醫院」展覽中，藝術家雅拉‧薩克斯的裝置作品，將點滴袋等冷冰冰的醫療器材，注...
「情感醫院」展覽中，藝術家雅拉‧薩克斯的裝置作品，將點滴袋等冷冰冰的醫療器材，注入彩虹色的液體，藉此將原本象徵疾病、痛苦與缺乏溫度的醫療過程，轉化為充滿色彩與希望的情感的包裝。(美聯社)

建立連結 醫病站同陣線

在隔壁房間，1000顆太陽蛋散落在床上、牆壁與地板上。藝術家梅蘭．艾倫(Melan Allen)表示，這些蛋代表她童年時討厭吃蛋，卻被強迫吃下的那些蛋。這個房間特別引起從聖地牙哥開車前來看展的莎朗．麥斯威爾(Sharon Maxwell)的共鳴，她說，「我和蛋之間有很多故事。我正在從飲食失調中康復，我去過治療機構也住過醫院，一切都是那麼缺乏溫度。」

麥斯威爾說，雖然去醫院可能是一種疏離的經歷，但在醫院裡參觀藝術展讓她感受到一種重新建立連結的感覺。這裡沒有護理師、外科醫生或病人，每個人都是以觀眾的平等身分站在同一條線上。

在洛杉磯一座廢棄醫院大樓內舉辦的「情感醫院」展覽中，一個裝置藝術作品在「同情心部...
在洛杉磯一座廢棄醫院大樓內舉辦的「情感醫院」展覽中，一個裝置藝術作品在「同情心部門」的舊護士站展出。(美聯社)

「情緒醫院」沉浸式藝術體驗展中，一名參觀者正在欣賞裝置作品。他左側的是蓋伊·迪奧...
「情緒醫院」沉浸式藝術體驗展中，一名參觀者正在欣賞裝置作品。他左側的是蓋伊·迪奧茲·布魯姆的作品，他擅長塑造具有強烈性格的怪物或生物角色。用毛茸茸的橘色怪物、綠色巨人等，來對比醫療空間原有的冷漠與嚴肅感。(美聯社)

精華 FAQ

  • 展覽設於洛杉磯市中心附近的聖文森醫學中心舊址，這裡原本是一所醫院，後來歇業並被改造成沉浸式藝術空間，讓觀眾在臨床場景中體驗情感主題。

  • 展覽集結70位藝術家的80件作品，以病患手環、彩色怪物、互動音檔與沉浸式裝置，呈現喜悅、悲傷、嫉妒、醫療創傷、氣候焦慮等多元情緒。

  • 因為觀眾在沒有醫護與病人身分差別的空間裡共同參觀，能把個人經驗投射到作品中，像飲食失調康復者也能從展品中找到共鳴，感到重新連結。

遊民 移民 洛杉磯

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