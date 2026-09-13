我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃生魚片「心跳飆150」 肝硬化男染海洋弧菌不到1天敗血症亡

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

博物館／航太博物館旗艦館重啟 參觀者如沉浸宇宙

王福權
聽新聞
test
0:00 /0:00
「探月特展」展廳。(作者提供)
「探月特展」展廳。(作者提供)

美國國家航空航太博物館將於7月迎來建館50周年暨建國250周年。為慶祝這兩個里程碑，航太博物館旗艦館開放全新面貌的展覽廳，舉辦一系列主題影展、特別講座及數位特展。除了外觀煥然一新，館內空間規畫亦全面升級，讓博物館可容納更多元，且更具規模的航空和太空的展覽。

阿姆斯壯登月衣 在這裡

對飛行有興趣的讀者，一定要到旗艦館參觀。這裡剛開啓了18個全新展覽廳，陳列著許多珍奇飛機、宇宙飛行器、以及與飛行有關的其他陳列，置身航空航太展覽館，有一種身臨其境參與航空航太技術發展的感覺。遊客可免費參觀世界上最具代表性的航太文物，如1903年萊特飛行器以及阿波羅11號登月英雄阿姆斯壯的太空衣。博物館官方表示帶小孩逛，能啟發他們對科學、飛行、宇宙的興趣，現在更是前來參觀的最好時機。

特別要強調的是這裡最新數位科技互動的沉浸式體驗，可以大飽華人遊客的眼福。一趟豐盛的航空饗宴的重點包括飛行史、太陽系、衛星影像、航空照片和宇宙探索。飛行史上的重要代表均在此展出。遊客將可看見人類從夢想到實現飛行的歷程，百年飛行歷史將一覽無遺。博物館還希望每個走進展覽廳的遊客，都能看到遊客自己在展覽事物和故事中的角色反映，以及遊客本身如何投射在航空航天歷史裡，進而尋找重新梳理的航太故事。

「民航機發展 」展廳。(作者提供)
「民航機發展 」展廳。(作者提供)

「萊特兄弟」展廳。(作者提供)
「萊特兄弟」展廳。(作者提供)

百年飛行歷史 一次看完

博物館呈現全新的展覽廳的重點，就是確保能夠呈現並講述航空和太空的完整故事。遊客想要了解人類從「夢想」，到「實現」飛行的歷史。這些新的展覽呈現從早期的人造羽翼，到飛翔天際的萊特兄弟雙翼機，以及現今遨翔空中的各式民航機等，100多年飛行史將一覽無遺。

作為參觀動線起點的「飛行里程碑」展廳以全新地板、天花板與環場螢幕迎接訪客，展出包括「友誼7號」太空艙等歷史文物，是博物館歷年來最受歡迎的展區之一。緊接著進入的「太空未來」展廳則以全新策展邏輯令人耳目一新，展覽不再依據年代或計畫分類，而是圍繞數個核心提問——「誰能進入太空？我們為什麼要上太空？未來人類在太空的角色將是什麼？」展廳橫跨當代重要商業航太公司，包括SpaceX 的獵鷹9號火箭部件、Blue Origin 太空艙、Virgin Galactic 航空設備，以及 Axiom Space所研發的模組等，充分體現人類對太空未來的探索與布局。

「太空時代生活」展廳。(作者提供)
「太空時代生活」展廳。(作者提供)

免費中文導遊 全程解說

其他展廳同樣精彩可期。舉例來說，「太空時代生活」展廳是一場身臨其境、高度互動的展覽，讓遊客進入太空梭與太空站時代的軌道，身臨其境地探索當代載人航天成就與未來太空願景。展覽將系統性地展現進入近地軌道的複雜技術路徑，並深入解析人類在太空建設永久家園的多維度實踐——從軌道力學原理到生命維持系統，從太空艙模組化建造到長期駐留解決方案，全方位呈現近地軌道開發的科技脈絡與人文圖景。

館方特約航太科學家提供免費中文導遊，全程中文專業導覽解說。預約免費中文導覽網站：https://airandspacereservations.si.edu/

「飛行里程碑」展廳。(作者提供)
「飛行里程碑」展廳。(作者提供)

精華 FAQ

  • 博物館為慶祝建館50周年與建國250周年，全面更新旗艦館展覽廳與空間規畫，並搭配主題影展、特別講座與數位特展，提升整體參觀體驗。

  • 館內展出1903年萊特飛行器、阿波羅11號阿姆斯壯太空衣、友誼7號太空艙等珍貴文物，並以沉浸式互動設計串連飛行史、太陽系與宇宙探索。

  • 旗艦館提供免費中文導遊全程解說，且可透過新展廳了解商業航太與未來太空願景，包含SpaceX、Blue Origin等內容，適合親子與航太愛好者。

航太

上一則

談藝／洛杉磯「情緒醫院」不看病 卻可療癒情感

下一則

電影世界／麥康納新片當養蜂人 遇家庭困境 耐心蜜如金

延伸閱讀

盧卡斯敘事藝術博物館 展出壁畫、插畫、漫畫 到星戰電影道具

盧卡斯敘事藝術博物館 展出壁畫、插畫、漫畫 到星戰電影道具

德國伊薩航太火箭升空 歐洲加速追求太空自主

德國伊薩航太火箭升空 歐洲加速追求太空自主
太空迷有福了 JPL罕見開放參觀 免費門票29日9點開搶

太空迷有福了 JPL罕見開放參觀 免費門票29日9點開搶
川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場

川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場

熱門新聞

2001年9月11日，紐約世貿中心雙子星大樓被劫持飛機撞擊後燃燒，冒出濃煙。(美聯社檔案照)

紀念9/11／那一刻她拍了影片 25年不敢看

2026-09-06 12:24
2001年9/11恐攻事件，救援人員在世貿中心遺址開展工作。2023年9月11日，緬懷911事件的恐怖及其遺留影響，展出當時的圖片。(美聯社)

紀念9/11／那一天，我從北塔73樓逃生

2026-09-06 10:48
最後一次騎山地車。(作者提供)

封面故事／騎車衝下山谷…我的腿斷了

2026-09-06 02:26
每個家庭所面對的醫療狀況各有不同，家人可和醫師討論「在家照護」與「療養院」的可能性。(圖／123RF)

封面故事／陪伴老媽醫療長照 實戰全紀錄

2026-09-06 02:25
髖骨骨折通常需進行手術，避免長期臥床產生的併發症，若是有脊椎壓迫性骨折，就應該保守治療。(圖／123RF)

封面故事／醫生的話 跌倒or意外 骨折怎麼辦？

2026-09-06 02:24
美國鑄幣局推出刻有特殊標記的「永恆自由」半美元紀念幣正面，銘記9/11恐襲事件25周年。(鑄幣局官網)

紀念9/11／2983枚紀念幣銘記罹難者

2026-09-06 10:27

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭