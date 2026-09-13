博物館／航太博物館旗艦館重啟 參觀者如沉浸宇宙

「探月特展」展廳。(作者提供)

美國國家航空航太 博物館將於7月迎來建館50周年暨建國250周年。為慶祝這兩個里程碑，航太博物館旗艦館開放全新面貌的展覽廳，舉辦一系列主題影展、特別講座及數位特展。除了外觀煥然一新，館內空間規畫亦全面升級，讓博物館可容納更多元，且更具規模的航空和太空的展覽。

阿姆斯壯登月衣 在這裡

對飛行有興趣的讀者，一定要到旗艦館參觀。這裡剛開啓了18個全新展覽廳，陳列著許多珍奇飛機、宇宙飛行器、以及與飛行有關的其他陳列，置身航空航太展覽館，有一種身臨其境參與航空航太技術發展的感覺。遊客可免費參觀世界上最具代表性的航太文物，如1903年萊特飛行器以及阿波羅11號登月英雄阿姆斯壯的太空衣。博物館官方表示帶小孩逛，能啟發他們對科學、飛行、宇宙的興趣，現在更是前來參觀的最好時機。

特別要強調的是這裡最新數位科技互動的沉浸式體驗，可以大飽華人遊客的眼福。一趟豐盛的航空饗宴的重點包括飛行史、太陽系、衛星影像、航空照片和宇宙探索。飛行史上的重要代表均在此展出。遊客將可看見人類從夢想到實現飛行的歷程，百年飛行歷史將一覽無遺。博物館還希望每個走進展覽廳的遊客，都能看到遊客自己在展覽事物和故事中的角色反映，以及遊客本身如何投射在航空航天歷史裡，進而尋找重新梳理的航太故事。

「民航機發展 」展廳。(作者提供)

「萊特兄弟」展廳。(作者提供)

百年飛行歷史 一次看完

博物館呈現全新的展覽廳的重點，就是確保能夠呈現並講述航空和太空的完整故事。遊客想要了解人類從「夢想」，到「實現」飛行的歷史。這些新的展覽呈現從早期的人造羽翼，到飛翔天際的萊特兄弟雙翼機，以及現今遨翔空中的各式民航機等，100多年飛行史將一覽無遺。

作為參觀動線起點的「飛行里程碑」展廳以全新地板、天花板與環場螢幕迎接訪客，展出包括「友誼7號」太空艙等歷史文物，是博物館歷年來最受歡迎的展區之一。緊接著進入的「太空未來」展廳則以全新策展邏輯令人耳目一新，展覽不再依據年代或計畫分類，而是圍繞數個核心提問——「誰能進入太空？我們為什麼要上太空？未來人類在太空的角色將是什麼？」展廳橫跨當代重要商業航太公司，包括SpaceX 的獵鷹9號火箭部件、Blue Origin 太空艙、Virgin Galactic 航空設備，以及 Axiom Space所研發的模組等，充分體現人類對太空未來的探索與布局。

「太空時代生活」展廳。(作者提供)

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其他展廳同樣精彩可期。舉例來說，「太空時代生活」展廳是一場身臨其境、高度互動的展覽，讓遊客進入太空梭與太空站時代的軌道，身臨其境地探索當代載人航天成就與未來太空願景。展覽將系統性地展現進入近地軌道的複雜技術路徑，並深入解析人類在太空建設永久家園的多維度實踐——從軌道力學原理到生命維持系統，從太空艙模組化建造到長期駐留解決方案，全方位呈現近地軌道開發的科技脈絡與人文圖景。

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「飛行里程碑」展廳。(作者提供)