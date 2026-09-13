生活／雨後照顧草坪 最忌做這3件事

雨後立刻整理草坪往往弊大於利，所有草坪照護工作都會有踩踏，甚至還有使用重型設備如割草機，會壓實潮濕的草坪，此外若草坪上有病害，就可能會在雨後潮濕溫暖的環境中傳播，即便葉片乾燥，土壤也可能因為下雨潮濕。Better Homes & Gardens報導列出雨後別立刻進行的四項草坪照護工作，建議過一兩天再進行，也一併分享雨後可以進行的兩項草坪照顧工作。

以下是雨後別進行的草坪照護工作。

1. 割草：雨後割草會讓草的碎屑黏在割草機刀片上，讓割草機無法將碎屑均勻地撒在草皮表面，反而只留下成團的濕草屑，久而久之，這些聚集的草屑會覆蓋部分草坪，使草坪看起來雜亂不堪。

割濕草坪容易把草割到剩太短和整體切割粗糙。潮濕的草葉也容易黏在一起，很難豎立起來讓刀片切割的乾淨俐落，結果就是草坪表面凹凸不平，草葉切割參差不齊，更容易感染病害。

此外，雨後割草也很危險，濕草地和地面都很滑，有時候草坪會有些微坡度，這些情況很容易摔倒或失去對割草機的控制，非常危險。

2. 翻新：大多數的草坪翻新工程都包含人流和重型設施，無論是哪一種的移動流量，都會導致土壤緊實，特別是下雨後土壤特別容易壓實，機器和人的踩踏會讓土壤顆粒擠壓在一起，使原本疏鬆的土壤變得像混凝土一樣堅硬，壓實的土壤會嚴重限制植物生長，而土壤一旦壓實就很難補救了。

3. 播種：潮濕的土壤表面不利於種子發芽，草坪草的種子在乾燥或稍微濕潤的土壤上拋撒的效果最好。撒播後輕輕耙平土壤，讓只有10%至15%的種子露出，最後用滾輪輾壓，確保種子和土壤充分接觸，被雨水浸透的土壤幾乎不可能進行這些步驟。