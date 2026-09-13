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理財百科／社安金若用罄 29州人均月少500元

編譯周靜芝
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16年來一直為美國人支付社安金支票的信託基金即將耗盡，將導致數百萬美國人無法領取...
16年來一直為美國人支付社安金支票的信託基金即將耗盡，將導致數百萬美國人無法領取每月重要的生活支柱。（路透）

16年來一直為美國人支付社安金支票的信託基金即將耗盡，將導致數百萬美國人無法領取每月重要的生活支柱。每日郵報報導，去年，社會安全退休基金透過薪資稅徵收了1.2兆元，但該計畫的給付總額卻高達1.4兆元；社會安全信託基金負責彌補缺口，但以目前消耗的速度推算，儲備金將在2032年底用罄。非營利組織「聯邦預算問責委員會」(CRFB)估計，在29個州，領取者平均每月福利恐將削減超過500元。

社安金為6300萬名美國人(包括退休人士、配偶及受撫養人)提供福利給付，若信託基金在2032年底前耗盡，將為下一屆政府帶來巨大難題。

眾議員沃麥克(Steve Womack)表示，這場災難勢必會發生，最快在六年後，就必須擬定計畫，但他堅信必須現在就處理這個問題，或者現在就啟動相關程序。

社會安全信託委員會每年都會向國會提交報告，更新該計畫的財務狀況。最新的報告詳述了該計畫的嚴峻前景，估計儲備金耗盡的時間比去年預期的還要早數個月。

非營利智庫兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)經濟政策副總監阿卡巴斯(Shai Akabas)於6月向公共電視網(PBS)表示，該計畫的給付金額一直高於收入，造成了無法永遠持續下去的資金缺口。

聯邦預算問責委員會指出，鑑於預估破產將發生在下一屆當選參議員及總統的任期內，候選人與政策制定者必須決定如何保障這項對數千萬美國人極為重要的計畫；首先要從提出具體方案開始，因為一旦社會安全制度破產，沒有任何一個州能倖免於難。

受衝擊最嚴重的州，包括康乃狄克州、德拉瓦州、馬里蘭州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、新罕布夏州、新澤西州、猶他州及華盛頓州。

此外，由於川普政府的嚴厲打擊非法移民政策，移民數量也隨之減少；移民通常仍會向社會安全基金繳納稅款，但無資格領取福利。川普的「大又美法案」為大量受益人減稅，也導致流入該計畫的資金減少。

當社會安全制度在1980年代初期瀕臨破產之際，立法者曾在最後關頭通過法案，提高全額福利領取年齡並增加稅收，以拯救該計畫。

精華 FAQ

  • 報導指出，社會安全信託基金預估將在2032年底用罄；一旦耗盡，現行給付將無法全額支應，受益人可能面臨明顯減領，影響退休、配偶與受撫養人的生活支出。

  • CRFB估計，29個州的領取者平均每月恐削減超過500元。受衝擊較嚴重的州包括康乃狄克州、德拉瓦州、馬里蘭州、麻州、密西根州等，沒有任何州能完全倖免。

  • 因為社安金給付長期高於薪資稅收入，形成無法持續的缺口；1980年代初期瀕臨破產時，國會曾在最後關頭提高全額福利領取年齡並增加稅收，才暫時穩住制度。

退休 社安金

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