理財百科／401(k)「最低提領額」 不能與IRA合併

401(k)的最低提領額不能與IRA合併計算，必須從該特定帳戶提取。(圖／123RF)

一名73歲退休 人士因誤解規定，將個人退休帳戶(IRA)與401(k)帳戶的「最低提領額」(RMD)合併後，全從IRA帳戶提取，導致401(k)短提約1萬元，於是面臨25%的罰款。SECURE 2.0規定，401(k)的最低提領額不能與IRA合併計算，必須從該特定帳戶提取。若在期限內補正，罰款可降至10%。

雅虎 (Yahoo)報導，一名73歲的退休人士在某一券商存有70萬元的「傳統IRA」，並在前雇主處留有25萬元的401(k)帳戶。她將兩者的最低提領額加總，得出正確總額後，全數從IRA帳戶提取。現在她發現，國稅局有一筆不小的罰款在等著她，她的情況並不罕見。

以下這項規定，是許多人最容易搞錯的地方：多個傳統IRA的最低提領額可合併計算，只要將總額加起來，從任一個IRA帳戶提取即可，國稅局就會認定符合規定；但401(k)的最低提領額不能與IRA的最低提領額合併計算，必須從該特定的401(k)帳戶中提取。這是兩個不同的帳戶類別，各自適用不同的規定。

當她將合併後的總額從IRA帳戶提取時，等於從IRA超額提取，而從401(k)少領大約1萬元。就算她銀行戶頭裡收到的錢已足夠，這1萬元還是會被認定為未達最低提領標準。而403(b)則適用另外的合併規定，與IRA及401(k)皆不相同。對於具有教職或非營利機構經歷、且仍保有舊有403(b)帳戶的人，應留意類似的規定陷阱。

根據SECURE 2.0，少領最低提領額的罰款為短缺金額的25%，若能在補正截止日前改正則降至10%。就這1萬元的差額來看，對仰賴固定收入維生的人而言，這筆錢絕非小數目，尤其考慮到2027年社會安全生活成本調整(COLA)預計約3%，這點漲幅頂多只能勉強應付一般的物價上漲，更別提還要面對一筆意料之外的罰款了。

另外也應留意，本例中退休人士的最低提領額起始年齡為73歲。SECURE 2.0將起始年齡延後至75歲的規定，只適用於1960年及以後出生的族群。所幸，這樣的失誤是可以補救的，納稅人若能在改正錯誤後提出請求，國稅局通常會考慮給予寬免，請遵循以下三個步驟。

1.立即從401(k)提取延遲的提領金額。聯繫退休計畫的管理者申請補提短缺的部分，並將該筆款項從該特定帳戶提取出來。

2.為該年度填寫5329表格，這張表就是用來報告少領了多少最低提領額及需要繳多少罰款。

3.提出合理事由，請求豁免。用書面簡述事情的來龍去脈，以及後來是怎麼補救的，附在5329表格中一併送出。