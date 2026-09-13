悅讀／華裔作家朱洋熹新作《狐狸妻》 寫歷史也寫奇幻

《狐狸妻》一書的封面。(取材自亞馬遜網站)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 朱洋熹以《狐狸妻》在千橡市讀書會分享創作與跨文化敘事。

朱洋熹以《狐狸妻》在千橡市讀書會分享創作與跨文化敘事。 重點二： 小說結合1908年中國東北歷史、狐仙傳說與女性視角。

小說結合1908年中國東北歷史、狐仙傳說與女性視角。 重點三：圖書館共讀活動促進族群理解，閱讀成為社區連結媒介。

對洛杉磯 北郊千橡市(Thousand Oaks)的讀者而言，閱讀不僅是個人體驗，更是一種連結社群的方式。2026年4月，約400名讀者聚集千橡市表演藝術中心，參與由當地圖書館主辦的「一城一書」(One City, One Book)年度活動。該項目旨在透過共讀一本書，促進不同族群之間的交流與理解，共建和諧社區。今年的主講嘉賓，是國際知名華裔 作家朱洋熹(Yangsze Choo)。她攜最新作品《狐狸妻》(The Fox Wife)，為讀者開啟了一扇通往1908年中國東北的奇幻之門。

講台上的朱洋熹，一頭短髮，身穿粉色外套與牛仔褲，氣質親切自然，又幽默風趣。面對訪談者關於小說結構的提問，她多次笑言「並非精密設計」，認為自己沒有能力預見遙遠的情節，往往只能預見「半個章節」的發展，流露出創作的直覺與即興。

她自幼熱愛閱讀，寫作源於閱讀的熱情——想寫出「自己想讀的故事」。她認為，閱讀一本好書，能夠帶我們進入一個截然不同的世界，墜入他人的夢境。

她提到曾耗時八年完成的作品《大象偵探》，其中動物元素與推理線索的結合，某種程度上已預示了《狐狸妻》的敘事風格。

談及創作靈感，她特別提到蒲松齡的《聊齋志異》。然而，相較於傳統志怪小說多以男性視角觀察狐仙，朱洋熹在《狐狸妻》中完成了一次敘事轉向：她將話語權交還給女性與「異類」，以狐仙雪兒的第一人稱視角，塑造出一個歷經百年滄桑、情感複雜而性格鮮活的形象。

小說採用雙線敘事：一方面是雪兒在漫長歲月中尋求復仇與情感救贖；另一方面則是擁有「識破謊言」能力的偵探包先生，在晚清亂世中一個少女死亡案件的偵破中，抽絲剝繭，追查真相，並在暮年之際與舊愛重逢。兩條敘事線相互交織，形成歷史與奇幻之間的張力。朱洋熹提到自己喜歡音樂，因此格外注重敘事中的節奏與平衡。書中不僅呈現狐仙的黑與白、世界的陰與陽，也描繪人與狐在黑暗與光明、命運與機緣、悲傷與喜悅之間的游移與平衡。

★亂世中情仇 情感救贖

故事背景設定在1908年的中國東北——列強覬覦、社會劇變的時代。被問及為何聚焦這一歷史時期，她表示亂世既充滿戲劇性，也蘊含各種可能。朱洋熹指出，民間傳說中狐狸「狡黠」的形象，本質上是一種弱勢群體的生存策略。這一點，與清末女性的處境形成了耐人尋味的呼應：因為處於弱勢，唯有憑藉智慧與韌性，方能自保。「狐」與「胡」同音，而「胡」在古漢語中常指涉異族。人與狐狸的共處，也可引申為對異族文化的接納。有趣的是，她的母親恰好姓「胡」。

小說同時關注親情與記憶。包先生透過母親留下的詩作，重新認識那個「從未真正理解過的年輕女性」。這一書寫，也隱約映照出作者對母親一代的情感回望。

★跨文化閱讀 促進了解

朱洋熹生於馬來西亞華人家庭，父親為外交官，自幼在多國成長，精通多種語言。她畢業於哈佛大學社會學系，曾擔任婚姻顧問。跨文化的成長背景，使她的作品兼具東方敘事的細膩與西方小說的節奏感。對她而言，寫作不僅是故事的述說，更是一種文化翻譯。

她的首部小說《鬼新娘》(The Ghost Bride)以19世紀末馬六甲為背景，講述生者與死者的「冥婚」故事，後被改編為Netflix連續劇；《夜虎》(The Night Tiger)則以1930年代馬來亞為舞台，融入「虎人」傳說，並入圍多項文學獎。《狐狸妻》作為2024年的新作，延續了她在西方文壇講述亞洲故事的創作軌跡。該作品亦入選多家媒體年度推薦書單。她笑言，若不是享用了大量的黑巧克力，就沒有這些作品的誕生。

座談結束後，現場舉行簽書會，讀者排起長隊，其中以白人女性居多。朱洋熹在每一本書上親手繪製簡筆畫小狐狸，成為她與讀者之間別具一格的互動方式。一位讀者分享，他近期也參加了圖書館配合讀書會舉辦的書法與古箏活動，因而對中國文化產生了更多的了解。

在當前美國社會族群議題與身分焦慮持續升溫的背景下，這場圍繞中國狐仙傳說展開的閱讀活動顯得格外珍貴。來自不同文化背景的人們，因一本書而相聚，在故事中找到情感共鳴，也在交流中加深對彼此的理解。

這樣的跨文化閱讀經驗並非孤例。今年洛杉磯郡和文圖拉郡公立圖書館聯合舉辦讀書會(One Book One Coast)，選讀的年度書目《他們稱我們為敵人》(They Called Us Enemy)，同樣聚焦身分、偏見與歷史記憶。這部由喬治‧武井(George Takei，以《星際爭霸戰》中蘇魯上尉一角聞名)於2019年出版的自傳式繪圖小說，記錄了二戰期間約12萬名日裔美國人遭強制拘禁的歷史創傷。對許多讀者而言，閱讀不只是認識美國多元社會的歷史，更是以史為鏡，避免重蹈覆轍。

閱讀，因而不再只是個體經驗，而上升為跨越文化、修復社區裂痕的媒介——安靜，卻影響深遠。

《狐狸妻》作者朱洋熹在加州千橡市與讀者對話。(圖／作者提供)