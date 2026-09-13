移民專頁／副申請人是黨員 不會導致主申請人申請被拒

讀者問：

主要申請人非黨員，副申請人是公立醫院醫生、黨員。我們還有一個嬰兒。聽說，只要是黨員都是當場拒簽。目前，想先保住主申的綠卡 ，副申以後再說。我的問題如下：

1.如果主申和副申一起去面簽，有可能會一起被拒簽嗎？還是主申通過、副申拒掉？如果副申被拒以後，再想拿卡會難上加難嗎？2.如果副申不去的話，是直接不去就可以嗎？若主申通過，能否主申拿卡？副申以後也不再去了，就當沒這個申請人？後續有什麼需要操作嗎？3.如果2不可行的話，是否需要系統上把副申的申請人身分撤掉？這樣會影響主申拿卡嗎？

答：

1.通常來說，主副申請人一起面簽，並不會因為副申請人不符合條件，導致主副申請一起被拒絕。很多情況下，副申被行政審查，或副申被拒，但主申仍獲通過。這是因為，副申請人的inadmissibility(不可入境問題)，通常不會自動傳染給主申。尤其是主申本身沒問題，主申不是黨員，主申材料完整，婚姻真實，主申符合EB類別等，除非領館懷疑存在隱瞞或虛假陳述，或副申涉及更敏感背景。

2.至於副申被拒，以後會不會更難，這取決於副申是被拒簽還是被行政審查。很多人把221(g)也叫拒簽。其實完全不同。如果是221(g)行政審查，那不是真拒，只是需要更多背景調查和補資料。如果是真正基於黨員身分拒絕，那以後確實會麻煩很多，因為美國移民 法對共產黨成員有明確限制。但是，仍有例外或豁免(waiver)，例如被動加入；年輕時加入；為職業發展；已長期退黨；無實質活動；與意識形態無關；入黨超過一定時間且已終止。所以，副申不是永遠沒機會，但後續申請會一直被重點審查。

3.如果副申決定不去面簽，通常是可以的。即主申繼續，副申暫不processing。尤其在配偶背景複雜，審查風險高，想先保住主申綠卡的情況下。這種情況下，要明確通知領館，副申請人目前不繼續移民申請，而不能單純地不去面談，無故消失。前者將來還可以繼續簽證審理，而後者則被視為放棄申請。

4. 通常不建議把副申從系統裡撤掉。因為一旦正式withdraw，以後很多事情會更複雜。較常見、較穩健的方式是主申繼續，副申暫緩，不安排簽證簽發。這樣保留一定後路，也更穩。