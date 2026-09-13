電影世界／麥康納新片當養蜂人 遇家庭困境 耐心蜜如金

演員馬修麥康納(左)和安吉麗娜‧盧金格拉斯在電影「阿姆齊亞‧金的對手」中的一個場景。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 麥康納主演養蜂題材新片，融合南方口音與藍草音樂。

麥康納主演養蜂題材新片，融合南方口音與藍草音樂。 重點二： 電影以蜂蜜象徵家庭、自然與耐心，寓意層次豐富。

電影以蜂蜜象徵家庭、自然與耐心，寓意層次豐富。 重點三：寇特羅素飾演反派，後半段劇情轉入粗疏偵探與犯罪線。

好一陣子沒見到馬修麥康納(Matthew McConaughey)領銜的電影了。麥康納有明星魅力，又有演技，主演的「阿姆齊亞‧金的對手」(The Rivals of Amziah King，中國譯為「國王的對手」)8月中排入檔期。麥康納片中展現了歌手的才華，除了親自唱歌，又彈奏曼陀鈴(mandolin)，增添了本片濃厚的美國南方與藍草音樂(bluegrass music)色彩。

★培育蜂蜜 意象寓意俱佳

養蜂人的故事，常被電影界作為題材。培育蜂蜜的過程，就是很好的意象與寓意：從製造蜂箱、採蜜、釀蜜到人和自然界的依附；個人如何於家庭、社會與群體之中生存；蜂蜜是辛勞之後得到的成果，都可以「小題大做」。觀者從中有感性的觸覺，也產生理性的思辨。

演員馬修麥康納在電影「阿姆齊亞‧金的對手」中飾演小村裡的領袖金叔。(美聯社)

2019年我看了紀錄片「大地蜜語」(Honeyland)。女主角哈緹潔以傳統方式養蜂，採蜜時總留一半給蜂群，體現「不可竭澤而漁」的自然智慧；另一部劇情片：「尤利的金子」(Ulee's Gold，2019)中的尤利(Peter Fonda飾，1940–2019)同樣以養蜂為業。面對家庭困境，他負起責任，最終重新凝聚家人。「金子」既是寶藏，也如蜂蜜般，需要耐心才能發掘。

麥康納演「阿姆齊亞‧金的對手」的主角金叔。金叔是小村裡的領袖。個人儘管經歷家庭變故，卻依然豁達開朗。四周的人都喜歡他，跟著組團練藍草歌曲。麥康納本人說話就帶德州口音，特色是濃濃的、拖長母音的Southern drawl。他的招牌口頭禪—「Alright，alright，alright。」源自他早期演的「年少輕狂」(Dazed and Confused，1993)。總之，片中聽見他的口音，覺得格外悅耳可親。

本片跟同類戲具迥然不同的兩幕，告訴觀者蜂群可載舟覆舟：藉著對話，此片特別引介了甜味誘人的「白三葉草蜂蜜」(white clover honey)。金叔全心投入這種口味的營業。有一回他輕輕抓住蜂后，上千隻蜜蜂隨即簇擁他的手臂，圍成一座宛如蜂巢的活雕塑。蜂鳴嗡嗡與人融合的場面，讓人噤聲感動；後來另一場大蜂出境，侵犯小學校園的場景，卻陡然使人心驚膽顫。

★寇特羅素 大反派使壞招

金叔對人不設防，勞苦耕耘的蜂蜜被人垂涎。有個大反派，亦是久違銀幕的明星演的—寇特羅素(Kurt Russell)。羅素扮演面善心惡的黑道董老大(Dob McCoy)。董老大是堂堂地方鄉紳，外表熱心教會活動，暗地裡幹盡壞招。他勾結了工、商、警界。寇特羅素寶刀未老。

此片提拔了一位新人—安吉麗娜‧盧金格拉斯(Angelina LookingGlass)。她演小凱(Kateri)，是金叔曾經收養的女兒。因家變出走，後來回鄉，在飯館打工時偶遇養父。父女重逢，金叔喜出望外，慶幸可把家業交傳晚輩了。盧金格拉斯有張圓圓的臉、靈動的雙眸和寬弧的嘴唇。她遺傳了四種美洲原住民血統：Oglala Lakota、Navajo、Seneca、以及Kiowa / Comanche。她的星運要看機緣，沒有符合的劇本，只怕又是影界的驚鴻一瞥。

故事後半急轉，變成小凱獨挑大梁。導演安德魯‧帕特森(Andrew Patterson)也是本片的編劇。為了配合氣氛，他偶爾採用定格畫面，手法頗為巧妙；但是劇本太大而化之。下半場促成漏洞百出的偵探片。犯罪的情節過於單薄，警方腐敗到縱容合謀殺人犯的地步。

但是片子裡的音樂集錦太難得了。藍草音樂的來源，是阿帕拉契山區的鄉村音樂，撥弦樂器包括班卓琴(banjo)、小提琴、曼陀林、吉他。一群養蜂夥伴還加入了鼓和大提琴，有些韻味聽來像原住民音樂。此片邀約了幾個職業歌手表演，合聲跟旋律饗宴眾耳，聽覺上是一大享受。

歐亞的古老傳統早已用蜂蜜來療癒身心。此片的樂曲歌詞，也同樣具療癒的作用。「羽毛筆」(Quill)為一例：墨水一遇上羽毛筆，我的信箋便充滿了愛。讓我們把這份愛封存起來，就像信封背面用蠟封住一樣。片中的小凱，原本與社會疏離，金叔有一段邀請她一起合唱的段子，她起初害羞拒絕，然而，在樂曲的感染下，她敞開心扉加入合唱。

本片的背景發生在奧克拉荷馬州(Oklahoma)。它融入了許多鄉土人情。鎮上常常舉辦百樂餐(potluck)：各家自帶拿手菜與他人共享。 金叔領著女兒，介紹菜餚的時候，常常把作菜的人與鄉里風貌引出來。

演員安吉麗娜‧盧金格拉斯在電影「阿姆齊亞‧金的對手」中飾演金叔曾收養的女兒。(美聯社)