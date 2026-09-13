笑讀奧德賽／人性實驗室 看奧德修斯的心機大全

安海瑟薇(左)飾演堅強的王后潘妮洛普，湯姆霍蘭德(右)詮釋王子鐵拉馬庫斯，在奧德修斯未回來之前，母子努力維護家族尊嚴。(美聯社)

讀者來信：「我不太喜愛奧德修斯(Odysseus)，總覺得在他機巧應變的能力之下，似乎缺少感情的深度。他們幾次遇難，甚至他僅以身免，好像他難友的死亡並沒有給他太大的傷痛。奧德修斯並常到新一環境時，不以真面目示人。他回歸見到他夫人時，掩飾他的真面目，還可說當時向他夫人求愛的人太多，但他初見他父親時也是如此，就讓人覺得他有些過於機巧了。」

我們這一篇就完全來談奧德修斯的機巧、心計，看看各位是不滿或驚嘆於他的心計之深。

「奧德賽」前12章描寫海上飄流，後12章為返家復仇，夫妻相認。前半部最有娛樂價值，後半部則要仔細剖析，又因其報復太全面，現代讀者未必能接受，所以後世談論的比較少，因為談太多會讓人誤以為宣揚暴力。

諾蘭的電影把這部分簡化，尤其是求婚者的多種面貌，這可以理解，因為心理戰實在太難拍了。

但就文學成就來說，後半部比前半部更精采，各人心理的迂迴，訴求的虛實與明暗，謊言與真相的交鋒，大壞中的小慈悲，在在各有迷人處。

前半部鬥智為求生而不得不為，後半部完全主動掌控，更不要說還有女神雅典娜不時以各種方式出現在他身邊，喊著：「加油啊！奧德修斯！」

他在前半部的表現為「衝衝衝」，後半部為「忍忍忍」，精細籌畫，精準打擊，彈無虛發。

荷馬史詩中的奧德修斯，機巧且工於心計。圖為羅馬時期希臘化時代大理石群中的奧德修斯頭像。(維基公共領域)

1.化身乞丐編故事 以謊言探測人心

「親愛的我回來了！」絕不是奧德修斯的風格。

雅典娜瞬間把他變成乞丐，以最卑微的身分混入家園王宮中，他可以立刻知道誰同情他，誰欺負他；他在暗處，敵人在明處；他可以瞪著敵人，而敵人因他太汙穢，不會看他一眼。奧王很清楚這是他的利基，所以時時冷眼旁觀，在強忍憤怒的沉默中，暗擬計畫。

然後這個乞丐以他的新身分告訴周圍的人：「奧德修斯一定會回來，就在下次月升時。」

你看，他選了一個有陰晴圓缺、形象常變化的月亮來定時間，感覺時間很短，但是也沒說出何時。「月亮升起時」很詩意，給這個復仇大計增加美感。

他一心一意撲朔迷離，成為「謊言藝術家」。從他落地家鄉那一刻，一場精密情報戰開始，而他試驗的第一人，竟然是雅典娜。

雅典娜一樣心機重重，變成年輕牧羊人和奧王在路上相遇。

譯文：

「朋友，我初到此地，你是我見到的第一個人，向你致敬。請問，我在何處？在島上，還是在某大洲的海岸地？」

「陌生人，」這位牧羊人其實是雅典娜女神。「你一定來自遠方，才會問此傻問題，綺色卡的大名，連遙遠的特洛伊都聽聞。」

奧德修斯聽了心喜，但基於機警本性，他沒有說出實情，反而編故事來試探對方誠心。

「我聽過綺色卡，我來自克里特，在那裡殺了人，因那混球想搶我從特洛伊和海途辛苦得來的寶物，我在路邊等他，上前給他一刀…雖然在黑夜，此事無人知曉，但我還是找船主助我逃跑。風把我們吹到這裡，船主把我放下，

接著我在沙灘上睡著…」

雅典娜笑道，「你真有心計，現在到家了，就別演戲，我們都是鬼才之輩，無論做軍師、論口才，你是凡間機巧第一人，而我的圓通和巧手段，在天庭也是翹楚。」

看完這一段令人不禁莞爾，雅典娜太了解他了，才能這樣調侃。

接下來的對話更有趣，奧王問： 「女神，你經常換裝，令我迷惶，我仍深知你對我好，尤其在戰場。但自我回航，命運多夯，請問，妳在何方？」

女神說，我知道你會安全回家，所以一點都不擔心啊！可是我也不想得罪我的叔叔波賽頓。

多麼世故，精通平衡之術的女神。

奧王在這裡使用一個新身分： 生自富有家庭的克里特國王，因故漂流海上，來到綺色卡。他用這個新身分來測試所有人，而且依對象編出大同小異的故事，測試的對象包括他的忠僕，妻子、求婚者，甚至他的老父。

你可以說他編故事上癮了，但隨著情節推進，他的故事愈編愈緊湊，節奏愈來愈快，長度愈來愈短。一開始他對忠僕說：「我到了某島 ，島上國王說，他才接待過奧德修斯，可惜我到之時，他已離開」(可惜啊，差一步就未見到面)，到「我接待過奧德修斯，他當日穿著紫袍，雙夾層」(談及私人細節)，到「王后，妳做的那個夢，夢中的老鷹就是奧德修斯，他已回來。」(把自己加入妻子思維中)

而他那句重複多次的「奧德修斯一定會回來，就在下次月昇時」，到最後變成「在你離開此房前，奧德修斯已回來。」(對他的盟友說)

時間一點一點被壓縮，真相一步步逼近，他不是胡亂編故事，他有心思，有預謀 。他如此處心積慮，是要確定敵我，譬如他的豬忠僕在聽完他的故事後說，「我不相信你，但無妨，我還是幫助你，留下來，飽餐一頓吧！」奧王堅信，豬忠僕確有個好心腸。

而在其他時刻，當他說完故事，竟遭嘲笑毆打，這些人，都列入他的黑名單。

他編的故事，就是探測人心的「餌」。

電影「奧德賽」中飾演奧德修斯夫妻的麥特戴蒙(右)和安海瑟薇(左)。史詩中的這對夫妻重逢未相認前，對話精彩。(美聯社)

千黛亞飾演智慧與戰爭女神雅典娜(右)，在戲中如真似幻的出現在奧德修斯的左右。史詩中兩人扮成牧羊人和乞丐，也是心機重重。(美聯社)

2.在故事中重觀自己 層層逼近真相

他編的故事經過精心籌畫，在半真半假的故事中，他把流浪經歷重新加工、排列，意有所指的放進新劇本中。並在他長長的描述中，透露了他的心情。

這很難得，在前半部中，我們只看到他不斷地遭遇險境，鬥智求生，幾乎不曾觸及他內心，在此，奧王得以跳出他的原本角色，以第三者身分重觀自己。

他對三個人說相似但不相同的故事：

●對豬戶：

譯文：

在希臘人去特洛伊前，我已九度出海活動，金錢戰利品都厚實。富有，豪宅，成為克里特名人。但當特洛伊戰爭開始，有一群人指定我帶他們參戰，我們打了九年，第十年戰勝回航，接著宙斯給我新主意，我帶人去到埃及，共九條船，出行前六天內大吃大喝…

這段幾乎是自述：

富有，克里特名人，是啊！奧德修斯是國王，必然富有又出名。

「被指定參加特洛伊之戰」，這也很真實， 其實奧德修斯也是被人強迫而帶軍，他甚至曾裝瘋以避免上戰場。

回程去埃及：不確定奧王是否有去，不過海倫和其夫君確實回程時去了埃及。

接下來的故事基本上和他的流浪吻合，如掉入海中，抓住船桅飄流等，最後由某島國王子救起。在此處，國王跟他說，「我才接待過奧德修斯，可惜他已先行離開。」

荷馬又在挑逗讀者心情了， 若直接說看到奧王就少了一層懸疑性，所以來個「失之交臂」的遺憾。此時奧王還遠在天邊，像個傳說。之後，他愈來愈近。

●對妻子潘后：

譯文：

「我生在克里特，奧德修斯去特洛伊時偏離航道落腳我城，我盡心招待他12天整，好酒，好牛，好麥，第13天好風起，他們就離開…」

「陌生人，若你真見過我夫君，請問，他穿什麼衣服，長什麼樣，誰是他的同伴？」

「雖是20年前往事，但我還記得清楚，他穿紫色羊毛斗篷，內雙夾層，用金色別針定固，別針上有金色的獵狗用前腳捉住小鹿，他的襯衣軟而合身，好像緊而美的洋蔥，吸引千萬女子的仰慕…」

潘后痛哭，那都是她親自為夫君折疊的衣服啊！但這不足以證明奧王還活著。

奧王又說了，「真的真的，奧德修斯正帶寶物回來，只是，他又去各地尋寶，否則現在已到家了。他又發重誓，我所說的全部會實現。」

妻子仍不信，之後兩人再度面對面，奧王甚至替她解夢，妳夢到的大老鷹，就是奧德修斯啊！他回來了。妻子仍不信，她為何如此固執？

書中有很好的解釋，因為之前，有太多人打著「奧德修斯最新消息」的名號，來宮中騙吃騙喝，她被騙怕了，所以愈接近事實，她愈要後退，否則她受不起再度失望的打擊。

這很像現代心理學所說的「防禦性悲觀」(defensive pessimism)：就是刻意壓低期待，以免再次失望。

他對妻子的暗示，句句誠心，這回輪到潘后有心機，她本就是聰明絕頂的人，所以奧王語言再花妙，也難讓她信服。這就是這對夫妻相認最精采之處。最後也是靠私密妙法才解決此信任危機。

讀者可上網查詢是什麼「植物」，讓兩人終於相抱痛哭。

●對老父：

在完結篇，奧王終去見老父，這時還要編故事假裝嗎？真的不必啦！但就說奧王講故事上癮了吧！

他走向父親，把他當成果園奴工，問果園主人是誰？他說他曾招待一人，此人說他來自綺色卡，父親是萊爾提斯，我很喜歡他，給他很多禮物…。

老父哀哀懷念兒子，這終於衝破奧王的防線，他一把抱住父親痛哭不已，指出他腿上的豬疤，並細數父親在他小時送他的果樹：13棵梨樹，10棵蘋果，40棵無花果樹…證明兒子已回來。

●對求婚者：

當奧王面對求婚者時，他的故事訴求隨之改變，他不再談流浪冒險，而強調他高貴富裕的出身，甚至諷刺諸人：當我富有時，我曾多次幫助落難者，而你們，占據別人的財產，卻連一塊麵包都不肯施捨。意思就是，小氣到連慷他人之慨都不願意。

他曾用故事測試豬戶的忠心，妻子的真情，此回，他用故事揭露對方的無情和傲慢。

諾蘭電影中的求婚者只有單一面貌(Robert Pattinson飾演，下稱AN君)，但在書中至少有三人，呈現求婚者108人不同的心理狀態。這很寫實，一個百人黑幫，必然有大惡、中惡、小惡，這三人各有其優先事項，堪稱人性實驗室。荷馬寫出很多對話讓讀者判斷、思考，而這導致奧王最後處理三人的方式也不同。

●AN君(Antinous) : 他是求婚者中發言最多最激烈者，心思很壞，他的目的很明確：殺死王子以奪取政權、財產，其實他最後反而要他的同夥出嫁妝，趕快把潘后娶走。 因潘后再婚後勢必要搬入新家，離開王宮。他的主要對象是王子。

在雙方對峙時，他和奧王的對話很多，下面是他們的第一次接觸：

AN君：「是哪個神把你這爛貨送到這裡，來汙衊我們的食欲。滾出去，滾回埃及...」

說完他就拿椅凳直往奧王丟去，正中他的右肩骨。

奧王如石像般直挺，紋風不動， 只是安靜的搖頭，暗算怎麼報復。

AN君人生的最後一句話是，「大膽狂徒，你瘋了嗎？ 我們讓你和我們這些高貴的人共處，給你食物，然後聽到我們的談話，已經對你夠好了。我警告你，如果你敢動那把弓，我們會把你送給閰王爺，死路一條。」

奧王開啓報仇模式後， 第一箭就射向他，沒給任何警告，在他酒杯沾唇時，一箭刺穿他的喉嚨， 以致同夥一時不知發生什麼事，以為是意外。

●E君(Eurymachus)：他是兩面人，口蜜腹劍，當危急時，他做和事佬，而私下仍計謀不斷。他的發言最多，口舌之伶俐，令人心驚。

E君：「王后，千萬不要為此事而煩，要殺你兒子的人還沒有出生呢。我絕對不會動你兒子一根汗毛。奧德修斯多次把我放在他的膝上，給我食物，所以泰王子是我的好朋友，我們求婚者不會對他有惡想，不過如神要他死，泰王子也沒有辦法逃命。」

E君：「親愛的潘后，我們只是怕後世的閒言閒語，哎呀，你們這些可憐人，求婚不成，連弓都拉不動，還不如一個乞丐。」(他不想讓奧王參加射弓大賽)

潘后敏捷回應: 「你們侵占他人財產，早失公眾的尊敬，為何在此時又提起這些小細節？」

細究起來，E君混在這群求婚黑幫中，並沒有絕對要達成的目的，而是本性使他善、邪不分，混水摸魚得好處。所以他最擔心的，居然是「沒面子」。妙在潘后馬上戳破他的心理破洞。

他的人生最後一段話讓人啼笑皆非，但他仍振振有詞：

「如果你真的是奧德修斯，那麼你對我們如此憤怒，確實有道理。但這一切都要怪AN君。其實他根本不是真心想娶王后，他另有野心，一直盤算著要殺死你的兒子，奪取你的家產和權力。幸好現在天意已經讓他得到應有的下場，他死有餘辜。至於我們，請你饒恕吧！我們願意賠償你所受的一切損失。每個人都會送給你20頭牛，並奉上金銀銅器，直到你滿意為止。我們也願意補償你過去被我們吃掉的財物。只求你息怒，不要再殺我們。」

奧王怎會答應？E君最後要大家拚死一戰，合力把奧王趕出門。

話音未落，奧德修斯已經拉弓放箭。利箭直穿E君的胸膛，他倒地身亡。

●AM君(Amphinomus)：他其實是最突出的角色，他多次展現良心。在同夥計畫擊殺王子時，他說：「把有高貴血統的人殺死很邪惡，我們先問神明，如果宙斯應允，我將助你們殺人，如神不應允，我要你們住手。」

第18卷一開始，奧王打敗另一乞丐進入王宮，AM君給他麵包和酒，祝他「在如此多的傷心事中保持快樂」。

奧王受到感動，先讚美他的好家世，好德性，然而提醒他回家，以免遇見奧德修斯，因為王已回來，血洗不可免。

可惜啊！AM君聽到心有戚戚，但他又坐回求婚者的位子上。

反諷的悲劇性細節

做為凡人，奧王有同情心。但神不這麼認為，這群黑幫觸犯天條，沒有差別性，要全部毀滅。但荷馬並不想做得太絕，讓奧王承擔後世駡名，所以他未讓奧王直接給他一刀，而由泰兒做此難堪之事。

這是整個報復行動中，很有反諷悲劇性的細節，書中教導世人：有良心還不夠；真正困難的，是在一個惡團體裡，主動離開。

對華人來說，在惡劣環境中，僅是出汙泥而不染仍不夠，要決心離開汙泥才是。

古希臘一只陶罐上描繪奧德修斯為了抵擋海妖塞倫的歌聲誘惑，命令部下把他捆綁在桅杆上的神話場景，現收藏於大英博物館。海妖被描繪為人首鳥身，圖中一隻俯衝向下，另一隻佇立岩石上歌唱。(維基公共領域)

麥特戴蒙在「奧德賽」飾演返鄉英雄奧德修斯，但他返鄉後的報仇，在荷馬史詩中是 勇敢、執著、聰明無比。(美聯社)

3.夫妻互探╱最浪漫的心機互鬥

兩人面對面坐著，夫君什麼都知道，妻子什麼都不知道，他等於看著妻子蒙在鼓裡，而他絞盡腦汁給暗號，若這段處理不好，可能成笑劇，但荷馬給予兩人足夠的溫馨和空間，所以這兩人的互相刺探，成為全書最浪漫的片段。

這個過程有多層次，相信奧王仍活著，已返家，已到家，已坐在她對面。荷馬的每句話都往目標推進一點。

第一次相見，發生在射弓大賽前，兩人坐在大廳裡。潘后有理由不相信，因為對面坐的是一個陌生的老乞丐啊！

此時乞丐細描奧德修斯的穿著，潘后聽著固然心痛，但她無法確定夫君是否仍活著，這逼著奧王不斷說奧王已回來，等不及進門，還很巧妙地說到，我來到奧德修斯家的爐火前發誓，句句實言。

但潘后也有道理不信，畢竟，空說無憑啊！所以她只客氣地說：如果所說屬實，我有重賞，但奧德修斯不會回來。

接著潘后要年輕女僕為他洗腳，奧王則堅持要老女僕來洗，他為何如此堅持？

因為他需要第一人證，否則他說破嘴別人還是不相信。歐姆媽知道他腿上的疤，奧王早把她拉入自己陣營，然而時候未到，所以當歐姆媽認出他時，他嚴厲警告：別說一個字，否則妳老命不保！

表面上你會覺得，奧王豈不自相矛盾？又要歐姆媽侍候、又不准她說半個字，其實另有深意。

潘后也以極高品味配合這戲，她叫來歐姆媽，因為她想奧王和老乞丐同樣歷盡艱苦，而流離催人老，所以走過歲月的歐姆媽，更能懂得老者腳上的風霜。所以在她心中，透過老腿，已隱隱將奧王和老乞丐合為一體。

妙的是，當主僕已你知、我知時，就坐在旁邊的潘后仍然不知怎麼回事，兀自神傷。

不多久，潘后提出射弓大賽，誰能扳動奧王的弓，她就嫁給誰。當老乞丐要嘗試時，求婚者群起反對，而潘后為老乞丐護航，講了一句很妙的話：「有誰相信我真的會跟這個老乞丐走，他自己也沒這麼想法吧！」

復仇完成後，兩人再度面對面，這時奧王已回復原樣，一身王者風範，兩人雖然有一時的夢幻，覺得兩人已合一，但潘后仍需實體確認，這一部分也很精采，讀者可上網搜尋這兩人的團圓最終私密到底是什麼?

4.報仇者的清明╱連後路都計算好

奧王就是一股腦地要把敵人掃光，求個痛快嗎？並不完全是。

從一開始，雅典娜就很強硬，一個不留，奧王有猶豫時刻，但稍縱即逝。另外他曾要心善的AM君趕快離開，也是他一時清明的表現。但最明顯的清明時刻，是他早知此事不會就此終結。在動手前，他就要求雅典娜幫他規畫逃生路線。

為什麼？因為他自己說，我把綺色卡的菁英殺死了，他們的父兄不會報復嗎？

有這層考慮，才是工於心計的奧德修斯本色。否則這位鬥智王就太天真了。

另外，下面這段小小敘述也值得注意。在他開始行動前，他向天求徵兆，因為一動手就無回頭路，他不是百分之百確定。

結果奧林帕斯山傳來一聲響雷，而同時宮中一名正在磨麥子的女僕也停下手來，對宙斯祈禱：「願今天就是求婚者在這座宮殿吃的最後一餐。」

屋外、屋內都傳來徵兆，奧王鐵下心，拿起箭。

此文不談太多血洗過程，但奧王心機絕不只在打鬥，看看他如何準備及善後：

1.他早要兒子把室內所有武器，以維護為由，放入倉庫，所以惡徒無法以武器與之對抗。而他們父子用的武器必須放在順手可及處。

2.命人鎖住所有女眷的房門，不讓他們因為聽到男人呻吟而衝出來。

3.命兩位忠僕關閉所有院子及王庭的逃生門道。

4.事後找人唱歌跳舞，讓旁人以為他們在辦婚禮，不讓慘案風聲洩露出去。

5.他自己用硫磺和火清除血腥與屍臭，可見他連氣味都在計謀之內。而這也另有深意，把整座宮殿從這場殺戮中「淨化」出來。

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這樣複雜的一個人，荷馬寫出來到底想表達什麼? 勇敢、執著、聰明無比，最好的壯年時光卻是自己痛苦也讓人痛苦，他的關鍵字是什麼？

全書大結局第24卷信息量很大，有上集「伊里亞德」的回顧及未解之謎，有求婚者的鬼魂提出他們對整件事的視角，但更重要的，是這位鬥智王的結局。

諾蘭電影的結局是奧德修斯身上受傷，在妻子的陪伴下坐船遠行，是退休後一起共度晚年？是自我放逐終將死去？ 不管如何，它給人一個浪漫想像。

但是原書結局遠比這個複雜，有寓意，也更驚人。

奧德修斯又要出發了，獨自一人。而且兩部史詩同時向您告別！

(鄧海珠中譯的精譯賞析本「笑讀奧德賽」PDF，無AI，歡迎電郵索取[email protected])