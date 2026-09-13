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中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

周日動動腦／與中國陸地接壤邊境線最短的是哪個國家？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.英國物理學家安德烈•蓋姆(Andre Geim)以「懸浮青蛙」獲得「搞笑諾貝爾獎」，後來因發現什麼再獲得真的諾貝爾獎？

2.唯一能夠排出方形糞便的是什麼動物？

3.被呂后變成人彘的戚夫人其實是某種技藝的高手，您知道是什麼嗎？

4.1311年英國林肯座堂(Lincoln Cathedral)的中央尖塔完工前，世界最高人造結構物為何？

5.哥倫比亞擁有一條罕見的「彩虹河」(Caño Cristales)，因河底有什麼東西，每年6-11月該河會呈現紅、黃、藍、綠、黑五種璀璨色彩？

6.與中國陸地接壤邊境線最短的是哪個國家，只有92.45公里？

7.愛迪生在改良白熾燈泡時嘗試了數千種材料，最後發現哪一種碳化過的植物纖維做成的燈絲效果最好？

8.當經濟陷入景氣衰退或危機時，廉價的非必需奢侈品銷量反而會發生逆勢上升，這在經濟學中叫做什麼效應？

9.自號「東西南北人」，率先將「論語」、「中庸」等儒家經典精準翻譯給西方世界的人是誰？

10.有些國家的人口中有高達80%都是外國移民，您能找出3個例子嗎？

答案：1.石墨烯 2.袋熊 3.圍棋 4.古夫金字塔 5.瑪卡蓮娜草 6.阿富汗 7.竹子 8.口紅 9.辜鴻銘 10.阿聯酋、摩納哥、卡達

精華 FAQ

  • 全文採用 10 道趣味問答的方式，讓讀者先猜題再對答案，內容橫跨科學、歷史、地理、經濟與文化，兼具知識性與娛樂性，適合用來動動腦。

  • 答案是阿富汗。內文指出，阿富汗與中國的陸地接壤邊境線僅 92.45 公里，是與中國接壤國家中最短的案例。

  • 題目涵蓋石墨烯、袋熊、古夫金字塔、竹子燈絲、口紅效應，以及辜鴻銘翻譯儒家經典等內容，展現多元又有趣的冷知識整理。

諾貝爾獎 哥倫比亞 林肯

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