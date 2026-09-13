養生／秋葵水助腸道健康？5大偏方解析

營養學專家分享，小黃瓜水分高，還含有維生素C、K、膳食纖維等，有助排便。(本報資料照片)

在近年來，大眾對腸道健康的理解與關注度顯著提升。「腸道微生物群」與「腸腦軸」等專業術語，逐漸被追求健康生活的民眾廣泛討論，坊間也流行許多幫助腸道健康的偏方。營養治療師暨Nutri Advanced科學顧問德米特里歐（Lorraine Demetriou）解析了五大近期在社群媒體 上暴紅的腸道健康趨勢，這些方法究竟有無科學根據？

1.每天吃一整條小黃瓜

德米特里歐指出，近來每日食用一整條小黃瓜的風潮導致全球各地黃瓜需求暴增。她表示，小黃瓜皮富含不溶性纖維，有助腸道蠕動與排便順暢；整條黃瓜約可提供每日所需纖維的5%。果肉與種子則可提供水分與其他營養素。此外，黃瓜皮含有葫蘆素，可能具有抗發炎作用。

雖然聽起來正面，但德米特里歐提醒，目前尚無研究證實每天吃一整條黃瓜對健康的實際影響。她建議，將小黃瓜搭配蛋白質與全穀類納入均衡飲食，對腸道健康的幫助會更顯著。

2.喝奇亞籽水

把奇亞籽加入水中，形成膠狀物，有人稱它為「內部沐浴法」。德米特里歐指出，奇亞籽富含Omega-3脂肪酸、蛋白質與可溶性纖維，在液體中形成的膠狀物有助於延緩消化、穩定血糖 並促進腸道健康。

但她也強調，單靠奇亞籽水就能改變腸道健康的說法過於誇張；建議與其生吞，不如將其加進優格、牛奶或燕麥粥中，更美味也更實際。

3.空腹喝橄欖油

許多名人包括社交名媛卡戴珊（Kourtney Kardashian）、歌手碧昂絲（Beyoncé）等，都曾提倡每天空腹喝一小杯橄欖油，聲稱能潤滑腸道、改善便祕。

橄欖油確實是地中海飲食的重要組成，富含單元不飽和脂肪酸與多酚，具抗發炎作用，也有研究指出橄欖油多酚可促進腸道益菌生長、保護腸道黏膜。

但德米特里歐提醒，並無證據顯示空腹飲用橄欖油效果更好，她強調，橄欖油雖好，但每日喝一口並非改善腸道健康的萬靈丹。此外，橄欖油熱量與脂肪含量高，對於脂肪消化不良者可能反而造成不適。

4.喝秋葵水

另一項流行飲品是「秋葵水」，將秋葵浸泡過夜後飲用。秋葵含有黏液狀的水溶性纖維「黏多醣」，對腸道有舒緩作用並可滋養益菌。

德米特里歐認為這的確有科學根據，但聲稱秋葵水可「排毒」或快速改善消化問題的說法太過頭。她建議，與其喝秋葵水，不如直接食用整條秋葵來得實在又營養。

5.奇異果連皮吃

有些人選擇像吃蘋果一樣連皮吃奇異果，德米特里歐認同這個做法有其營養價值，因為奇異果皮富含抗氧化物與纖維。根據2018年研究，去皮奇異果含2公克纖維，連皮則達3～3.5公克。

她提醒，若選擇這種吃法，務必將奇異果徹底清洗，尤其是非有機品項，避免農藥殘留。