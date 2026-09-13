養生／9大功效 吃櫻桃有益健康

心臟病與動脈粥樣硬化有關，而櫻桃能藉由降低發炎反應，減緩斑塊形成。(圖／AI生成)

小巧紅潤的櫻桃不僅甜美誘人，還富含多種營養素。NBA營養師Jessica Isaacs指出，櫻桃含有維生素C、鈣、鐵、鎂與鉀等成分。全球櫻桃品種超過1000種，無論是甜櫻桃或酸櫻桃，都各有獨特的健康價值，以下是9大健康益處。

1.幫助睡眠

營養科學家與註冊營養師Stephanie Nelson指出，酸櫻桃汁或萃取物能改善入睡與睡眠品質。這與櫻桃影響色胺酸、血清素及褪黑激素有關，這些荷爾蒙都是調控睡眠的重要角色，因此櫻桃被視為天然助眠食材。

2.抗發炎好幫手

Isaacs說，櫻桃中的花青素與多酚化合物具強效抗氧化作用，可降低體內發炎指標，進而減少糖尿病、關節炎、癌症 與心臟病 等慢性疾病風險。Nelson補充，櫻桃的多酚能延緩細胞損傷與發炎過程。

3.守護心血管健康

心臟病與動脈粥樣硬化有關，而櫻桃能藉由降低發炎反應，減緩斑塊形成。美國註冊營養師、運動營養專科Kelly Pritchett指出：櫻桃鉀含量高，有助於控制血壓。此外，研究顯示，花青素可提升好膽固醇（HDL）並降低壞膽固醇（LDL）。

4.可能抑制癌細胞 生長

近期研究顯示，深色櫻桃萃取物在實驗室環境下對乳癌細胞具有抑制作用。營養治療師Kim Shapira認為，櫻桃的抗氧化性質或能幫助阻止癌細胞擴散。

5.協助體重管理

每杯櫻桃約含3公克膳食纖維，能延緩消化、增加飽足感，有助於控制食量。櫻桃屬於低升糖食物，對血糖控制友善，進一步支持減重計畫。

6.改善皮膚狀態

櫻桃富含維生素C，是合成膠原蛋白的關鍵元素。一杯櫻桃可提供約11%每日維生素C需求，有助維持肌膚彈性與修復。

7.運動後加速恢復

酸櫻桃可減輕肌肉損傷與痠痛，並提升血流與氧氣供應，進而促進運動後恢復，甚至可提升耐力表現。

8.保護大腦與記憶

酸櫻桃的多酚與花青素能保護腦細胞免於氧化壓力。花青素對改善成人記憶、認知及視覺功能也有幫助。

9.幫助控制血壓

櫻桃「因鉀含量高，非常適合血壓管理」。克里夫蘭診所數據顯示，一杯鮮櫻桃含約260毫克鉀及植物固醇，鈉含量低，對血壓調控極具優勢。

關於吃櫻桃，一般會有以下疑問：

1.吃櫻桃會胖嗎？

只要適量食用，櫻桃是減重飲食中的好選擇。每杯僅約90大卡，卻能帶來高纖維與飽足感。

2.哪種櫻桃最健康？

甜櫻桃、酸櫻桃、雷尼櫻桃與蒙特莫倫西櫻桃都很適合。顏色越深的品種（如賓櫻桃Bing）花青素含量更高，健康價值更佳。

3.要吃鮮果、冷凍還是果汁？

鮮櫻桃與冷凍櫻桃營養差異不大；酸櫻桃汁特別適合運動恢復與助眠，但缺乏膳食纖維。乾燥櫻桃常額外添加糖分，須注意份量。

4.每天要吃多少？

沒有固定標準，可依需求調整。櫻桃熱量低、纖維高，搭配高蛋白食材如希臘優格加堅果，或茅屋起司配核桃，即能構成營養均衡的一餐。

●櫻桃營養成分（每杯去核鮮櫻桃）

熱量：約97大卡

蛋白質：2公克

碳水化合物：25公克

膳食纖維：3公克

糖：20公克

鎂：17毫克

鉀：342毫克

維生素C：11毫克

維生素A：約97 IU