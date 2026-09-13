養生／高溫成「精蟲殺手」 還影響性能力

男性睪丸無法有效散熱，恐影響性功能；示意圖。(圖／123RF)

高溫不只讓人熱中暑，還可能讓男性生殖系統「全面當機」。台灣台南奇美醫院研究團隊透過動物實驗證實發現，長時間處於高溫環境或從事高強度體能活動，男性睪丸因無法有效散熱，恐影響性功能，成為氣候變遷 下被忽視的生育危機，奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖分享六大生活習慣，呼籲男性保護生殖健康。

奇美醫院醫研部教授張菁萍表示，研究團隊以「老鼠跑步機」動物模型，模擬人類在炎熱環境中運動所產生的「運動型熱中暑」，經研究顯示，高溫會抑制大腦對睪丸的賀爾蒙調控，導致睪固酮分泌不足，造成睪丸、副睪丸與攝護腺等組織損傷，不僅降低精蟲生成效率，也影響雄性動物的勃起功能。

謝昆霖提到，精蟲生成最佳環境約為34℃，而睪丸透過多重「天然冷卻系統」維持低於核心體溫2至4℃的「黃金溫度」，像是收縮放鬆的提睪肌、能調節散熱面積的陰囊皮膚及「熱交換器」的蔓狀靜脈叢等，但在高溫壓力下，這套機制會全面失靈。

他指出，高溫會抑制大腦向睪丸發出的賀爾蒙指令，使睪丸無法順利運作，同時造成睪固酮分泌減少，並對相關器官組織有不等程度破壞，這些連鎖反應不僅使精蟲生成效率大幅降低，甚至影響雄性動物的勃起硬度，造成性能力與生育力雙雙受損。

張菁萍也說明，若每天2小時暴露在高溫環境中，且連續達56天就會造成睪丸體積明顯變小，約縮小三至四成。

謝昆霖呼籲，要守護男性生殖健康，可從六大生活習慣著手，像是避免正午曝曬與密閉悶熱環境、穿著透氣服飾、減少接觸局部熱源（如溫泉、蒸氣室）、維持良好體態與作息、善用降溫設備等，在高溫環境下工作或運動時，可利用冷氣、電扇或降溫背心輔助，期盼透過科學證據喚起社會對男性健康的重視，同時推動職業健康與防護措施改善，讓隱形風險不再被忽略。

動物實驗證實發現，長時間處於高溫環境或高強度體能活動，恐影響性功能；示意圖。(圖／123RF)