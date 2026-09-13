養生／深度睡眠≠品質 破除5迷思

醫師提醒，別迷信睡眠「正確答案」，找到屬於自己的最佳睡眠更重要；示意圖。(圖／123RF)

擁有優質充足的睡眠和健康息息相關。日本 筑波大學「國際統合睡眠醫科學研究機構」的睡眠研究領域權威櫻井武教授發現，現代人過於追求「正確睡眠」，反而讓自己陷入更大的失眠危機。

近年來，睡眠的重要性愈發受到重視，但櫻井指出，一個巨大的誤區正在擴散：大家錯誤地將「睡眠品質=深度睡眠」畫上等號。

櫻井表示：「深度睡眠固然重要，但許多人過度追求效率，甚至誤以為『短時間只要睡得夠深就好』，這是錯的。睡眠沒有捷徑，睡眠不足唯一解決辦法，就是睡得足夠長。以『質』來補『量』是行不通的。」

現代人從就學時期到進入職場，經常犧牲睡眠來拚成績和事業。櫻井指出：「許多中年上班族正患有慢性睡眠不足，被稱為行為誘發性睡眠不足症候群。問題是，很多人完全沒有意識到自己缺覺。白天只要出現嗜睡，就幾乎可以確定是睡眠不足。」

有些人自認是「短睡族群」，但櫻井澄清：「擁有短時間睡眠仍能維持高效能基因的人，數量極為稀少，比例大概是數萬人中才有一人。大部分自認短睡族的人，其實只是單純沒睡夠。」

以下為睡眠5大迷思：

錯誤1：「90分鐘循環法」是最佳睡眠法？

坊間流傳「90分鐘為一個睡眠循環，應該設定鬧鐘在90分鐘的倍數醒來」，但櫻井指出，這其實是誤解：「所謂的睡眠週期，包括覺醒→非快速動眼睡眠（Non-REM）→快速動眼睡眠（REM）三種不同的腦部狀態。大部分人在一晚會經歷4至6次完整循環，但每一輪的長度因人而異，並不一定是90分鐘。」

此外，雖然深度非快速動眼睡眠很重要，但良好睡眠的關鍵在於深睡與淺睡的交替循環，而不是單一追求深眠。

錯誤2：早睡早起身體好？

俗話說「早起的鳥兒有蟲吃」，早起被視為成功人士的象徵，但櫻井強調，這對夜型人來說其實是種折磨：「我們體內的生理時鐘（晝夜節律）受基因決定，絕大多數人無法靠努力把夜型變成早型。對夜型人來說，硬逼自己早睡早起，反而會違背生理節奏，導致效率更低。」

錯誤3：早起的人效率更高？

對於天生早型的人而言，早起確實有效率提升；但夜型人若被迫遵循「朝型優勢」的社會規範，不僅效率降低，長期還可能出現焦慮與失眠。櫻井甚至指出，社會上對早型人的偏好，某種程度上是一種「隱性歧視」。

錯誤4：晚上10時到凌晨2時是睡眠黃金期？

有說法認為晚上10時到凌晨2時睡覺最好，因為「成長激素在此期間分泌最多」。櫻井駁斥：「成長激素分泌的高峰，並不取決於睡覺的時刻，而是在入睡後的第一輪深度睡眠階段。換句話說，只要入睡後進入深眠，無論時間早晚，效果是一樣的。」

錯誤5：開冷氣睡覺對身體不好？

許多年長者或怕冷女性深信「睡覺時開冷氣會頭暈疲倦」，但櫻井指出，高溫環境下睡眠不足才是真的傷身：「深度睡眠需要身體核心溫度下降，最適合的睡眠室溫是23~25℃、濕度40%至60%。必要時應該開冷氣輔助，而不是硬撐著在悶熱中失眠。」

哈佛大學的研究也發現，有冷氣的新宿舍裡，學生的學業成績比沒有冷氣的舊宿舍明顯更高。櫻井甚至稱冷氣是「改善睡眠的唯一文明利器」。

現代人為了追求完美睡眠，往往購買昂貴的寢具、監測睡眠穿戴式裝置、智慧床墊，但櫻井提醒，過度依賴「睡眠數據」反而可能造成焦慮：「當你每天盯著App上的睡眠分數，會讓大腦記住『我睡不好』的負面經驗，結果會陷入愈在意愈失眠的惡性循環。」

櫻井建議，比起追求花俏的睡眠技巧，不如踏實地每天多睡衣一小時，才能真正改善睡眠不足。