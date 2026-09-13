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醫藥／壓力大突耳中風 高壓氧救少女聽力

曾增勳
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醫師提醒，一旦單側耳朵發現聽力模糊不清或暈眩，務必盡快就醫；示意圖。(圖／123...
醫師提醒，一旦單側耳朵發現聽力模糊不清或暈眩，務必盡快就醫；示意圖。(圖／123RF)

一名高中女學生承受課業壓力過大、加上睡眠不足，引起左耳突發性耳聾，家長緊急求醫，醫師表示，這名高中女生某天起床上學，驚覺左耳聽不見，單側耳朵突然像被塞住、聽聲音隔層膜、甚至暈眩，檢查是突發性耳聾，採類固醇藥物與高壓氧輔助治療三周痊癒，重回正常學習生活。

台灣桃園聯新國際醫院耳鼻喉科主任陳思齊指出，突發性耳聾又稱為「耳中風」，是一種急性聽力受損疾病，患者常在毫無預警下，出現單側聽力降低，同時伴隨耳鳴、耳悶，甚至眩暈症狀，好發在季節交替，患者過度疲勞、病毒感染或睡眠不足，不分年齡族群均可能發生，目前大約7成患者病因不明，使診斷與治療更具挑戰。

這名高中女生因睡眠不足與課業壓力太大，突發左耳聽不見，經過純音聽力圖檢查，顯示左耳平均聽力損失達70分貝，確診為「突發性耳聾」，立即安排住院治療，幸好及時就醫恢復，才讓學生及家長放下心中大石。

陳表示，突發性耳聾的黃金治療期，關鍵在發作後7天內，一旦延誤即使治療也可能導致永久性聽力損傷，標準治療以類固醇藥物為主，同步搭配高壓氧治療，可提升療效，類固醇短期治療不會造成明顯影響，且臨床證實類固醇是目前最有效的治療方案。

陳思齊並提醒，突發性耳聾治療效果因人而異，年齡小於40歲、沒有合併糖尿病、沒有伴隨眩暈發作、在1周內接受治療患者，預後效果最佳，若治療延誤超過2周療效恐將減半，超過1個月者因聽神經損傷定型，聽力將難挽回。

精華 FAQ

  • 她因課業壓力過大且睡眠不足，某天起床後發現左耳突然聽不見，還有像被塞住、隔層膜的感覺，並出現耳悶與暈眩等症狀，最後確診為突發性耳聾。

  • 標準治療以類固醇藥物為主，並可搭配高壓氧治療提升療效。這名學生住院後接受上述治療約3周，聽力順利恢復，得以重回正常學習生活。

  • 關鍵在發作後7天內盡快治療，若拖過2周療效會明顯下降，超過1個月可能難以挽回。年齡小於40歲、無糖尿病、無眩暈且及早治療者，預後通常最好。

中風

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