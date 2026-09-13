醫藥／睡眠呼吸中止症 死亡率增2倍

醫師提醒，睡眠呼吸中止症患者，容易發生交感神經過度活化、全身性發炎反應等，甚至失智及造成憂鬱症發生；示意圖。(圖／123RF)

枕邊人經常打呼，且出現呼聲中斷、停止情況，恐已罹患睡眠呼吸中止症（OSA）。一名約50歲卡車司機陳先生，晚間不論睡多久，隔天仍感到疲憊，甚至因此發生車禍，至醫院檢查後，確診為重度睡眠呼吸中止症，每小時中斷呼吸60多次。醫師指出，睡眠呼吸中止症恐引發心血管疾病 、代謝症候群甚至憂鬱症 ，患者死亡率為一般人2.6倍之多，交通事故發生率也高出2.5倍。

收治陳先生的台灣亞東醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠說，陳先生睡眠時血氧數據僅90，低於93即是異常，降到90以下，已是需要送急診程度，且低血氧會讓身體長期處於發炎狀態，醫療團隊以手術及陽壓呼吸器處置，他的病情才獲得改善。

吸菸喝酒、BMI超標 危險因子

洪偉誠表示，許多人都有打呼經驗，身體過度疲憊、喝太醉時，會因肌肉放鬆、呼吸道變窄而打呼，若只是偶爾發生，不需太擔心，但若打呼時出現呼聲中斷，「突然沒聲音、過一會又突然大聲喘氣」，即是睡眠呼吸中止症症狀，若長期有此現象，建議應就醫檢查治療。

此外，男性、年紀大、家族史、體重BMI超標、高血壓 、吸菸喝酒等，均是睡眠呼吸中止症危險因素。

以台灣為例，約有10%成年人罹患阻塞型睡眠呼吸中止症，不過，洪偉誠指出，實際確診人數可能遠低於此，主因除了誤將打呼視為太累，以及自我察覺不易，傳統檢查需住院過夜一晚，等候常要排隊數月，讓許多忙碌的民眾望之卻步，延誤診療時機。

超音波檢測 10分鐘完成篩檢

目前已有免過夜「睡眠呼吸中止症超音波檢測系統」，可在10分鐘內完成篩檢，且檢測結果與傳統檢測一致率達95%，可作為初步篩檢機制。

洪偉誠表示，睡眠呼吸中止症患者，因氣道阻塞、反覆缺氧並造成睡眠周期中斷，引發交感神經過度活化、全身性發炎反應等，導致心血管疾病、代謝症候群、糖尿病，甚至失智及憂鬱症發生，對健康危害不容小覷。另有研究證實，重度OSA患者的死亡率是一般人的2.6倍、交通事故發生率是一般人2.5倍、高血壓風險則有1.5倍。