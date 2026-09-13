星座／金牛座人氣上升 天蠍座自信滿滿

2026年9月13日至9月19日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計畫當中，能為事情的開始帶來一個好采頭。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

這周不少事情得靠自己完成，臨時想找人幫忙，往往不如預期。與其把時間花在等待，不如先把能做的部分處理好，反而比較容易擺脫卡關的感覺。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

過去沒處理好的問題容易再次出現，而且這回不太適合敷衍帶過。若還是照舊應付，只會讓自己更挫折，也可能影響別人對你的信任，最好趁機找出真正原因。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

本周大致平穩，生活中的麻煩不多，許多事情都能照原先安排進行。感情少有波折，工作也不太需要費心救火，財務方面則有進帳多於支出的機會。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天蠍座 10月24日~11月21

總運指數：★★★★★

自信與行動力都在高點，面對大小事情多半能迅速找到處理方法，原本看來麻煩的任務也會比想像中順利。只要別因太有把握而輕忽細節，本周很容易做出漂亮成果。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周人際互動有些卡，過去好用的溝通方式不一定還有效，若太勉強維持表面熱絡，反而更顯尷尬。少一點花招，多一點真誠，才有機會讓關係慢慢回溫。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

愛情走在爬坡路上，有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，按部就班就好了；財運良好，可以從偏財上嘗到甜頭。

幸運色彩：玉石白

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

感情方面有逐漸明朗的跡象，但工作上容易因心思不集中而出現小錯。 這周花錢雖不算凶，卻常買到不太需要的東西，做事前多想一步，就能少一些事後懊惱。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

這周容易被自己和別人的煩心事包圍，不只要消化個人情緒，還可能成為朋友吐苦水的對象。若覺得腦袋太滿，適時關掉訊息、留點時間給自己，會好過許多。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

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