旅遊／南粵僑鄉見證歷史煙雲

廣濟橋千載行舟。(圖為作者提供)

幼時即從小學史地課本中，認知中國南方邊陲要地的廣東省，後來逐步了解這個簡稱「粵」的省分繁複多彩的歷史，因其臨海的地理位置，它成為中國南部對外門戶，承受過戰火與侵略的創傷，孕育過革命與理想的思潮，為這片嶺南大地寫下了離散與歸來的壯烈史詩。因此參訪南粵，一直是喜愛歷史的我，行旅天下的心願之一。

2025年10月，我終有機緣踏上南粵的土地。一個個自小熟讀的地名，在眼前化作真實的城牆、商鋪、市聲、街巷、行人，這些曾經看似遙不可及的城鄉，終能與我靜靜對望，讓我見證它們在歷史煙雲中留下的一段段傳奇。

陳氏故居 嶺南第一僑宅

從香港 搭乘高鐵，即可前往汕頭，首先參訪的是「嶺南第一僑宅」陳氏故居，這座矗立於汕頭舊街一隅的老厝，由華僑實業家陳慈黌始建於1910年。如今人去樓空，牆垣斑駁，窗櫺雕花上盡是風霜。院落中一個偌大的荷花池，荷花已褪去艷夏繁華，水中枯葉殘瓣，把盛開的記憶沉入幽深的池底，風過無聲，水面漾開淡淡的漣漪，彷彿仍在委婉低訴著關於奮鬥、漂泊與思鄉的往日情懷。

突然一記驚雷般的鑼鼓聲，擊碎了荷花池的空寂，故居樓宇前出現一群戴著面具的舞者，身穿鮮豔戰袍，手持短棍或長矛，粗曠豪邁的舞動激起塵土飛揚，表現出一種熱血未冷、英氣長存的氣概。原來這是南粵大地上最具血性的民間舞蹈「英歌舞」，源自明代中期，潮汕地區人民反抗官府與盜匪侵擾的背景，衍生這種融合地方武術與英雄故事的戰舞，今日已成為國家級非物質文化遺產。

「潮文化」根深柢固

潮州成為著名僑鄉，是因為潮汕地區背山面海，土地狹小、資源有限，而歷代頻繁的戰亂， 迫使先民遠赴南洋尋找新出路。他們勇於冒險又精於經商，在星馬泰等地極具影響力。潮州人重鄉情、重宗族，在異鄉打拚仍與故里保持緊密往來，因此「潮文化」根深柢固，潮菜、潮劇、潮州功夫茶都名聞遐邇，也都飽含獨特厚重的地域風情。

我們來到嚮往已久的潮州，首先前往典雅的載陽茶館，坐在傳統鼓凳上，圍著紅木方桌，一邊啜飲小盞功夫茶，一邊聆賞舞台上的古裝潮劇。

潮州市區的牌坊街令人印象至深，22座高挺矗立的石砌牌坊，為紀念歷史人物的功名與美德而建，雕花細緻，鐫刻榮耀，也承載著記憶。我抬頭賞看「戊辰八賢」，列舉崇禎戊辰科同榜進士；「四朝大老」則向萬曆進士致敬，「史柱」建於正德丁丑立夏，行走其間，彷彿仍能聽見昔日金榜題名時的祝賀與歡笑、進京就任時的喧囂與祈福。

潮州另一不可錯過的景點，是俗稱湘子橋的廣濟橋，它是古時閩粵交通要道，也是中國第一座啟閉式浮橋，始建於宋代，15世紀時，橋上修築樓閣12座，以往兼作商鋪，至今猶然以端秀之姿俯視著江水東流，記取潮起潮落、淡看日升日沉。千載行舟擺渡，南宋的風塵飄過，明清的商旅往來，近代的潮人離鄉，曾有多少夢想被江風吹散，又有多少回憶被江岸擱淺。

潮人感念 以「韓」命名

我陸續走過分別題名為「觀灩」、「登瀛」、「冰壺」、「飛躍」、「朝仙」等美稱的一座座樓閣，停佇在長橋中段的「紫霞」，眼下悠悠逝水千里煙波，想起唐代詩人韓愈，他因上書直諫被貶至潮州，曾在流放路上以詩明志，留下「一封朝奏九重天，夕貶潮州路八千，雲橫秦嶺家何在，雪擁藍關馬不前」的名句。然而，一代文豪雖遠離長安故土，在失意流落邊荒的逆境中，依舊滿懷善念，修水利、辦教育，讓潮州文教大興，也為當地帶來文氣與膽識，潮人至今感念其德澤，城市多地以「韓」命名，如韓江、韓山、韓文公祠等。

踏上南粵土地，彷彿踏進一條風起雲湧的時間之路。這條長路，銘記著千江有水千江月的漁火，日暮鄉關何處是的離愁，更烙印著硝煙如雲彈如雨的革命傷痕。

「國父孫中山先生，出生於廣東省中山縣翠亨村」，是自幼在歷史課本中熟讀的字句，如今我親臨中山，參訪這個被群山與古樹環抱的村落。在一座灰白色的石門前，兩側石獅肅立，我以高山仰止的目光，凝視著門額上雕刻的三個蒼勁大字「翠亨村」。

穿行在翠亨村縱橫交織的巷弄，兩旁是高低錯落的村廟、祠堂、大宅與普通民房，建築中運用了具嶺南特色的彩畫、木雕、灰塑、石雕等裝飾工藝，質樸而典雅。小路曲折延伸，遠處山色如黛。這裡毫無城市喧嚷，只有風搖枝葉的聲音，以及足履石板路的迴響。世代務農的山村流淌著一種溫和而堅毅的氣息，讓我們感受到：所有的偉大與遠行，常常始自平凡簡樸、靜水流深的土地。

孫中山故居 赤坎舊夢

孫中山在翠亨村的生活有兩個時期，一是從出生到12歲的童年；然後是從17歲到29歲，從夏威夷回國入香港西醫書院，畢業後又在澳門及廣州行醫，結交志士。這時期，他常利用假日回鄉，他曾為文形容故鄉「負山濱海，地多砂磧，不利於耕，故鄉之人多遊賈於四方」，由此可知，當年許多村民辭鄉謀求更好的生活，乘風過海下南洋，甚至遠渡重洋到美洲，但後來響應革命起義，有人以金錢，以血汗支援；有人滿懷理想，最後卻在異邦或戰場倒下。他們追求安居樂業，卻將一生交給了動盪與犧牲。他們的名字在流光中湮逝，只餘一間間陳舊的空屋，守望著再也回不去的過往。

但他們從未被遺忘，海內外一座座孫中山紀念館，在台北、香港、廣州等許多城市拔地而起，對孫中山、對無數革命者、對千萬無名百姓致以最高敬意。

踏足赤坎古鎮的騎樓，歲月的跫音在耳際飄盪，那些未說完的告別、未捨棄的夢想、未老去的青春，都在江心的漣漪中緩緩漾開。古鎮已有370年開埠歷史，因河口紅色泥砂淤積而得名赤坎，自明清以降即商旅雲集。

由於戰亂，19世紀末居民大量遠赴北美洲或東南亞謀生，此地也成為嶺南著名僑鄉。遠行者在異國晨昏中討生活，但從未忘卻家鄉的炊煙，他們以寄回的銀元和從海外學得的新式建築理念，將赤坎建設為擁有600多座中西合璧騎樓建築的城鎮，遠近聞名。

騎樓風格各異 往事多

每一座騎樓幾乎都有著獨一無二的設計，樓身多為兩層或三層，弧度優雅的拱形門洞，線條簡潔的長廊，精美細緻的巴洛克風柱頭雕飾，令人目不暇給。古鎮全盛時期，騎樓下的商鋪交易熱絡頻繁，食肆氤氳著縷縷蒸氣，腸粉的香、糖水的甜、燒臘的濃，每一種味道，都沉澱著一段故事。

抗日戰火也曾橫掃河岸碼頭，帶來離亂與饑饉，茶館成為庇護所，灰瓦青磚上留著彈孔與重建的痕跡。如今赤坎騎樓居民已全數遷出，華麗轉身成為觀光小鎮，只有那雕花的陽台，拱窗邊的藤蔓，以及鐵門上老舊的英文字，仍在默默書寫著昔日的繁華舊夢，娓娓呢喃著歷史深處的往事雲煙。

抵達深圳，我們的主要行程是去探訪那裡的客家聚落甘坑小鎮；路旁小店林立，周遭綠木成蔭，花草茂長，加上一些玲瓏可愛的石雕裝飾，幾疑自己置身童話王國。

客家先祖落腳甘坑

我走進甘坑展覽館瀏覽，知曉先秦時期此地即有人居，但直到清代文獻中才有定居甘坑客家聚落的記錄，說明他們是中原移徙族群南遷到閩粵的後代。先祖把語言、族譜、堅忍與希望一路扛來，最終抵達山環水抱、地勢安全的甘坑落腳生根，這片土地上於是陸續有了土屋、吊腳樓、擂茶鋪、祠堂與裊裊煙火，這段篳路藍縷的歷程辛苦備嘗，絕非童話。

300多年來，小鎮以生產和外銷客家涼帽聞名，因此他們也自稱「涼帽人家」。近年改造成為集客家民俗、建築、美食和田園風光為一體，並結合現代文創產業的文化旅遊區，保留了古砲樓、土屋等特色建築。

此刻，屋前水井映著天光雲影，幾位老人閒坐門前，用客家話低聲交談。柴煙從廚房緩緩升起，梅菜扣肉、釀豆腐、狼牙土豆的氣息隨風飄散，夾雜著青梅酒、桃花釀的醉香，那正是家鄉與傳承的味道。

僑鄉之旅，不止是走馬觀景，於我更是一種深沉的凝視與溫柔的回望。僑鄉文化是南粵地區獨特的地域文化，在傳統漢文化的根基上，融入強烈的家國情懷，同時以寬厚包容之心接納外來文化的浸潤。

夜幕落下，南粵的燈火一盞盞亮起，亮的也是宋代的長橋、明清的船隻、革命的火苗、離鄉的清淚、遷徙的足跡，還有那些在大時代裡被推著前行，仍努力生活的黎民百姓。

赤坎騎樓風格各異。(圖為作者提供)

史柱牌坊。(圖為作者提供)

孫中山故居。(圖為作者提供)

赤坎騎樓風格各異。(圖為作者提供)

赤坎騎樓風格各異。(圖為作者提供)

甘坑。(圖為作者提供)

陳慈黌故居長廊。(圖為作者提供)

廣濟橋千載行舟。(圖為作者提供)