旅遊／峇里島探索神性文化之美

巴圖安寺以石雕聞名。門楣怪獸頭用來驅魔，廊柱雕像講述宗教故事。(圖為作者提供)

峇里島「天空之門」照片在網路上竄紅，寺廟山門前一汪湖水，背景火山口雲霧繚繞，這佛門與山水融合的美妙畫面，怎能不去瞧瞧？去了才知道，峇里島遠不止於大海、沙灘、火山和搖曳的椰樹那一抹驚艷。

「眾神之島」的魅力，悄然隱藏在晨光熹微中家家戶戶的神龕間，那種無聲的儀式感，充滿神性與人情味，撞擊心靈。峇里島是印尼 萬千島嶼中最耀眼的明珠，印尼人多信仰伊斯蘭教，唯有峇里島400萬島民九成是印度 教徒，燦爛的印度教文化獨樹一幟。

公元760年，東爪哇國王在峇里島建立了印度教國家。15世紀，伊斯蘭教席捲爪哇島，印度教祭司和信徒大批逃往峇里島，在這塊被阿訇摒棄的土地上，印度教拾得延續的立足之地。祖先崇拜和萬物有靈，主宰著峇里島原住民的精神世界，他們又以接納天地萬物的胸襟包容了印度教。

經歷數百年的融匯變通，印度教、佛教和本土原始信仰融合，重塑成獨特的宗教信仰與民風習俗，成為峇里島居民生活的重要基石。

線香+花瓣 家家供神

峇里島家家供神龕，城有城廟，村有村廟，全島有萬餘座寺廟立於天地之間，上香祭拜祈福的民眾絡繹不絕，不計其數的神靈，複雜多元。

神廟供奉濕婆梵天毗濕奴，也供奉釋迦牟尼、太陽神、水神、火神、風神、門神等。隨處可見用椰樹葉、芭蕉葉編的小籃，那是女人們天亮前就製作並供奉的。白色花瓣供奉濕婆神；紅色花瓣獻給創造神；黃色花瓣敬奉守護神；藍色綠色花瓣祈求財富與繁榮，秀色動人。一根燃燒的線香宛若通天地的橋梁，將凡人的祈願與感恩裊裊傳遞給神靈，表達生命與神明同在，構成動人的風景線。

善惡神祇都被恭敬地安放，每天祭拜，祈求世間善惡平衡；惡魔吃飽喝足就不會搞破壞，這種想法好像儒家的衣食足、禮義興、盜賊無。峇里島一年中與宗教有關的節日多達198個，人的一切活動都以神的意志為宗旨，朝拜晚祈、虔誠向神，成為峇里人日常生活的核心。

聖泉寺 淨化與重生

著名寺廟都依徬風景如畫的海灘、火山、湖畔。12月是雨季，雨水洗刷後，寺廟在氤氳的水氣下散發出神祕氣息，有神靈自在天地間的高深意境。神廟的正門像一個三角形建築從中間一劈兩半，再移開，形成一條窄窄的通道，可以擋住體型巨大的魔鬼。大門左右兩側分別代表善與惡 ，稱之「善惡門」，石牆高聳完美對稱，從上到下滿滿的雕刻。

寺廟建築有三個庭院，象徵宇宙三元；外庭代表下界魔鬼，中庭象徵中界人間，內庭代表上界神明。廟裡石雕無處不在，人們心目中神的形象可以來自個人想像和喜愛，因此神像千面百孔，神態各異，充滿豐富的想像力。

參觀聖泉寺前，要在入口租紗籠繫在腰間表示崇敬。聖泉寺有千餘年歷史，三個庭院都有獨特的神殿、亭台樓閣和水池。石雕描繪神靈和神話場景，將傳統、象徵意義和藝術表現交織在一起，是峇里島重要藝術遺產。

淨化池30個泉水口，石頭聖龕上苔痕斑斑，泉湧清澈，供人們進行淨化儀式。每個出水口功效不同，或消災解禍，或驅逐病痛，或洗滌心靈。泉水不僅淨化身體，也能淨化精神和重生，附近村民每天在此沐浴，頂禮膜拜後拎桶聖水回家。

海神廟 守護海岸線

海神廟建在海灘離岸的巨大礁石上，矗立於潮汐之間，漲潮時與陸地連接的通道被淹沒，寺廟像懸浮在海中；等待退潮，踏著淺露的礁石淌水到孤立的巨礁。15世紀，某印度教僧人雲遊到此，看到岩石散發著耀眼的光芒，讓漁民在巨石上蓋寺廟，據說礁岩底部有守護廟宇的毒海蛇。峇里島西海岸有七座海神廟，織起一條守護海岸的防線，求得神靈的庇護與救贖，這是對自然的敬畏與崇拜。

礁石下驚濤拍岸，波濤堆起千層雪。淋著熱帶的瓢潑大雨，我們與峇里最美的夕陽失之交臂。400米外有座「洞石廟」，建在伸向海中的拱形巨岩上，也供奉海神。

烏倫達努布拉坦水神廟坐落湖畔，被山脈與湖水環繞，雨中薄霧籠罩，似乎漂浮在湖面上，此景印在印尼5萬盾紙鈔上，一隊婦女頭頂鮮花祭品冒雨來敬獻，湖中兩座主塔是原始的寺廟，供奉濕婆和雪山女神，也供奉佛祖塑像。遊客可望不可及，隔湖眺望更覺神秘。

梯田從火山上層層疊疊而下，直達谷底延伸到無際，全由人畜耕種。農夫的靈魂與大地對話、與神明溝通，那一畦畦如綠色詩行般疊起的梯田，不僅是耕地，更是峇里人宇宙觀的體現。

9世紀開發的蘇巴克（Subak），2012年入選世界自然與文化遺產。蘇巴克遠非單純的農田水利灌溉系統，它融合宗教信仰、社會組織與生態智慧，核心是「水」，是神的恩賜，每條水道、每座水壩都是神聖的通道。山頂水源處建了水神廟，定期舉行祭祀水神儀式，共同商議水資源分配等事宜。這場持續千年的神、水、人與稻田的對話，達到神、人、自然和諧共處，是生存哲學與信仰崇拜，創造生機盎然的田園牧歌。

河谷的卡威山石龕也是世界遺產的一部分，十座高8米的神龕直接從岩壁雕鑿而成，分兩組隔河相望。傳說是紀念11世紀一個部落的王室。

世遺母神廟 印度教聖地

塔曼阿雲神廟又稱母神廟，建於1634年，峇里島第二大寺廟，坐落在花園和大水池中，護寺河環繞，是孟威王國的家廟。過橋，走過一對大神像，善惡門頂部成山形層層遞增，每層雕刻數個神像，草坪中安放各種祭祀神壇。11層Meru寶塔排成一列，象徵信仰的神聖，29座祖先神位供奉孟威王的祖先。各種石雕極其精美，描繪印度教史詩的故事，充滿歷史與文化魅力，2002年母神廟入選世界文化遺產。

連普揚寺的善惡門，背景是海拔3000多米的巴杜爾火山，遊客絡繹不絕，都是奔「天空之門」而來。拍照要取號排長隊，攝影者接過遊客的手機，在手機前加一面鏡子。這面鏡子是「照騙」道具，創造出鏡花水月，產生錯覺自己站在火山雲端，映著水面在空中漂浮，其實山門前一滴水也沒有，天空之門的「照騙」騙了無數人。

峇里山美水美，處處有神明，處處有藝術；宗教儀式是峇里人與神明溝通的重要渠道，宗教是峇里島藝術創作永恆的主題。寺廟裡的石雕木刻繪畫，映射出豐富多彩的印度教教義，更有強烈的峇里傳統文化風格。

神明與藝術一體

巴圖安寺以精美的石雕聞名，神龕雕刻精美，屋簷廊柱門廊的石雕威嚴莊重，門楣一具獠牙猙獰的怪獸頭圖案用來驅魔。在巴圖安寺欣賞音樂「加美蘭」，編鐘樂隊以銅鼓銅鑼木琴等打擊樂為主，彈奏叮叮咚咚的古樂，千年前的祈禱與頌歌彷彿穿越時空而來。觀看了克力士舞與巴龍舞，巴龍和讓達分別代表善與惡，不斷爭鬥。巴龍舞類似中華舞獅，但演員逗趣搖晃，搔首弄姿，遠不如中華舞獅既威武雄姿，又憨態可掬。

烏布鎮安詳的田園風光，火山的神聖氣息，是藝術家和作家的靈感來源。

烏布繪畫蜚聲世界，既有宗教色彩，又融入現代繪畫技巧。神聖與凡俗交織滋潤著峇里人的藝術天賦。揭開精品店畫廊這層光鮮亮麗的旅遊面紗，去馬斯（Mas）木雕村、巴土布蘭（Batubulan）石雕村、蠟染村，工匠在柚木或火山石上雕刻著神話故事，手藝家族世代傳承，是流淌在峇里人血液中、鐫刻在骨子裡的活著的文化。

烏布猴「打劫」遊客

徒步雨林，被一股溫柔的綠意所包圍。來到烏布猴林，近千隻獼猴被視為神靈敬奉，一隻大猴突然搶走遊客的帽子，看你拿出食品才扔還給你，令人哭笑不得，對遊客打劫勒索，不亞於牠們在峨眉山的遠房親戚。

眾神之島被過度旅遊反噬，每年700萬遊人湧進，烏布市熙熙攘攘。國際品牌廣告牌與寺廟的雕花大門相映成趣，傳統與現代劇烈碰撞、交織共存，面對全球化和旅遊業的巨浪努力尋求平衡，政府沒有能力處理全部生活垃圾，將其堆在僻靜處。

12月正值雨季，洋流與暴雨將垃圾衝入海洋，一些沙灘成垃圾場。旅遊帶動當地經濟，八成島民仰賴旅遊業謀生，希望當局重視旅遊失控的危險，不要喪失吸引遊客的最大魅力—自然與靈性之美。

「加美蘭」樂隊以銅鼓、銅鑼、木琴等打擊樂為主，用於宗教祭祀。(圖為作者提供)

石廟建在伸向海中的拱形巨岩上，供奉海神。(圖為作者提供)

聖泉寺有千餘年歷史，許多石雕描繪神靈和神話場景。(圖為作者提供)

母神廟安放29座祖先神位，供奉孟威王的祖先。(圖為作者提供)

海神廟建在離岸巨大礁石上，像懸浮在海中。(圖為作者提供)

巴龍舞結合音樂舞蹈戲劇，演繹古代神話和傳說。(圖為作者提供)

水神廟被山脈與湖水環繞，似乎漂浮在湖面上，這是梯田的水源。(圖為作者提供)

世界文化遺產母神廟的善惡門與祭壇。(圖為作者提供)

峇里島有萬座寺廟，上香祭拜的民眾絡繹不絕。(圖為作者提供)

神廟的山門稱善惡門，石牆高聳完美對稱。(圖為作者提供)

聖泉寺聖龕清澈泉湧，用於淨化身體與精神。(圖為作者提供)

每天用鮮花編製祭品送到寺廟，對神像沐浴、熏香。(圖為作者提供)

世界文化遺產母神廟的祭祀神壇，11層Meru塔排成一列，象徵信仰的神聖。(圖為作者提供)