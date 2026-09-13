娛樂／入圍艾美獎卻腰斬 「神力人」轟漫威

「神力人」講述好萊塢邊緣演員隱瞞超能力，在夢想與生存之間掙扎的故事；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

漫威 影集「神力人」（Wonder Man，又譯「奇蹟人」）主角葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）今年以此劇入圍艾美獎 最佳喜劇類男主角，但迪士尼 卻無預警宣布這部原本已續訂第二季的作品將不再繼續。消息震驚外界，也讓葉海亞本人措手不及。他受訪時坦言自己至今仍不完全理解真正原因，但把漫威過去對待非裔主導作品的紀錄攤開來看，「這不是什麼好看的畫面」。

葉海亞在「浮華世界」（Vanity Fair）訪問中透露，迪士尼給出的理由與收視數字有關，但公司從未提供他完整的數據。他形容整起事件像人生縮影：「這一行本來就有起有落，這是一堂課。」根據串流數據分析公司Luminate事後整理，「神力人」整季完賽率為52%，僅比新劇通常需達到的53%「安全門檻」低一個百分點；該劇也曾在Nielsen美國串流排行榜單周衝上第八名，之後便未再上榜。換言之，這齣戲不是完全乏人問津，而是「看的人不少，留下來的人不夠多」。

非裔故事消失中

真正讓葉海亞選擇公開發聲的，並非單一數字，而是把漫威近年的作為攤在一起看的整體圖像。籌備多年、原訂由奧斯卡影帝馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）主演的「刀鋒戰士」（Blade）重啟版一再難產；「月亮女孩與異界恐龍」（Moon Girl and Devil Dinosaur）播兩季即遭砍；「驚奇隊長2」（The Marvels）票房受挫後，莫妮卡藍博（Monica Rambeau）的角色線也隨之淡出。葉海亞說：「把這些計畫的歷史攤開來看，沒有別的解釋方式，這看起來不妙，看起來不是門好生意，看起來也對非裔創作者不太友善。」他強調自己並非空口指控，而是「不願假裝視而不見」。

對照組同樣刺眼：由白人主角撐起的「夜魔俠：新生」（Daredevil： Born Again）依附漫威最穩固的老牌角色，是迪士尼2026年全站最多人觀看的原創劇，卻連兩季在Nielsen周榜上「掛零」，至今仍獲續訂機會。同樣未打進排行榜、同樣觀眾流失，一部非裔主導的新角色作品被腰斬，一部白人主導的老招牌角色卻穩健續命，這正是葉海亞口中「顯而易見的觀感問題」。

以非裔社區為主角的「月亮女孩與異界恐龍」（Moon Girl and Devil Dinosaur）播出兩季就結束。（取材自豆瓣電影）

影集「夜魔俠：新生」播出後觀看數不如預期，但仍獲迪士尼續訂機會。（取材自豆瓣電影）

葉海亞的發聲，恰好與漫威電視部門近期調整策略的傳聞同時發生。據媒體報導，漫威高層將淡化以往「大型迷你劇緊扣電影宇宙」的模式，理由是這種設計讓觀眾覺得追劇如同「寫作業」，稀釋了漫威電影應有的特殊感。但業界隨即有分析反駁，認為這個診斷搞錯了方向：真正讓觀眾卻步的，從來不是劇集是否連結電影宇宙，而是劇集本身的品質。「洛基」（Loki）緊扣主線、上榜兩季，觀眾照樣買單；問題出在後續一系列作品評價下滑後，觀眾才逐漸流失，而非厭倦了「連貫敘事」這個形式本身。

這個脈絡也讓葉海亞的觀察更有分量：如果「作業感」不是觀眾離開的真正原因，那麼哪些劇集被放棄、哪些劇集被留下來，就更值得放進種族與資源分配的框架裡檢視。

葉海亞：問題不在故事本身

即便如此，葉海亞並未把「神力人」的下檔簡化為單一原因的陰謀論。他坦言劇組本身也該負起部分責任，「我覺得我們的故事夠好，資源也到位」，但也承認這部作品調性特殊，主角是個懷抱祕密的落魄演員，並非傳統超級英雄動作片路線，加上劇迷認知度較低，「非裔觀眾往往需要多一點時間才會發現、進而擁抱這類較小眾的作品」，或許劇集需要更多時間醞釀，而不是一季就被迅速蓋棺論定。

他也沒有把矛頭簡單指向迪士尼或漫威高層個人，而是呼籲整個體系正視這個「觀感」問題本身：「如果我是迪士尼、是漫威這樣的大公司，我不會想被貼上這種標籤。」他認為當務之急，是用實際的優質故事與資源投入去改寫外界觀感，而非停留在事後解釋收視數字。

葉海亞這番言論之所以引發廣泛討論，是因為它觸及好萊塢一個長期存在、卻少被攤開檢視的結構性問題：當串流平台以流失率、續訂成本等冰冷指標決定一部劇的生死，這些指標本身是否已內建了某種對特定題材、特定觀眾群更嚴苛的容錯標準？「神力人」與「夜魔俠：新生」的對照，讓這個問題不再只是抽象的產業批評，而是有具體數字可以攤開來比較的案例。

「神力人」影集海報。（取材自豆瓣電影）

（娛樂新聞組整理）