娛樂／HGW新框架登場 好萊塢的AI生存戰

「人類生成工作流程」試圖在AI浪潮中捍衛人類創造力的核心地位。（路透）

今年，好萊塢 正站在歷史的十字路口，一方面，由傳奇製片人凱瑟琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）與美國電影學院（AFI）院長蘇珊羅斯金（Susan Ruskin）秘密召集的頂尖電影人與矽谷 領袖，歷經三年閉門會議後，公開提出「人類生成工作流程」（Human Generative Workflows，HGW）框架，試圖在AI浪潮中捍衛人類創造力的核心地位；另一方面，洛杉磯 本地影視製作量急遽暴跌、外移嚴重，基層創作者更因生存壓力，不得不受僱訓練AI。

閉門定義人類作者權

據好萊塢產業媒體「The Ankler」報導，2023年11月，好萊塢剛經歷了艱難而漫長的大罷工，凱瑟琳肯尼迪與蘇珊羅斯金在媒體藝術家雷菲克阿納多爾（Refik Anadol）位於洛杉磯的工作室裡，舉行了第一次閉門會議。與會者包括奧斯卡獲獎導演、知名演員、好萊塢高層主管與矽谷科技領袖，他們在「不記錄、不流出」的嚴格協議下，開始探討一個核心問題：AI如何進入電影製作，同時不取代創造這些電影的人類。

The Ankler引述創意技術專家傑西卡西提格（Jessica Sittig，曾任職於Google與蘋果）的回憶：「那是一場發生在兩個相鄰部落之間的對話——他們顯然共享未來，但對彼此知之甚少。」

好萊塢金牌製片人凱瑟琳甘迺迪號召業界人士，提出「人類生成工作流程」。（路透資料照片）

會議隨後移至AFI校園，羅斯金向「The Ankler」解釋道：「AFI是一個獨特的地方，它聚集了所有大製片廠的負責人，所有工會都是董事會成員——所以它能成為一個真正中立的聚集地。」

Google科技與社會副總裁米拉雷恩（Mira Lane）則補充：「許多人認為AI是『發生在他們身上』的事情，而我們想創建一個對話論壇，讓人們經過三年思考後共同參與。」2026年8月中旬，這場私下對話擴大為120人參與的大型活動，並首次公開倡議文件。

The Ankler報導指出，該倡議文件的核心觀點極為簡潔且具創新性：好萊塢必須停止將所有人工智慧的使用視為同一件事。文件提出了截然不同的人工智慧應用形式，並對應不同的版權地位：嵌入式AI與工具技術（Embedded AI），如降噪、上色、音軌分離；人類生成工作流程（HGW）；以及純機器生成（Machine Generative，MG）。

HGW指的是藝術家在專業工具（如Nuke、Unreal、ComfyUI）中，整合生成模型，點選參考圖、自訂訓練資料、反覆迭代，最終產生畫面或聲音。倡議文件強調，此類工作流程的產出是「人類創作、可受版權保護」，因為人類藝術家在每一步都做出關鍵決策、提供輸入並控制參數。

據The Ankler報導，2026年6月於翠貝卡影展首映的動畫短片「親愛的樓上鄰居」（Dear Upstairs Neighbor），由導演康妮何（Connie He）與製片人瑪西亞梅爾（Márcia Mayer）領軍，約45位來自皮克斯、夢工廠的資深動畫師與Google DeepMind工程師合作完成。每一幀畫面雖由機器學習模型生成，但文件指出：「每一幀也完全是人類創作。」團隊輸入概念藝術造型語言，將姿勢與自訂模型應用於原創作品，開發出「電影到電影」（Video-to-Video）工作流程，由動畫師提供粗略動畫作為生成輸出的結構依據。當結果不符合意圖時，他們會手動修改、重新訓練、重複迭代。文件總結：「HGW提出，即使渲染是生成的，創意作者權仍然屬於人類。」

文件並引用美國版權局的解釋：「提示詞本身不足以提供足夠控制……但人類在人工智慧輔助輸出中可感知的表達，若具備足夠的原創性，仍可受版權保護，保護僅限延伸至人類貢獻的部分，而非人工智慧生成的成分。」文件提出了五項具體建議：公開詞彙庫並邀請回應、啟動編劇權協商、參與市場標籤建立、建立多方利益相關者治理機構，以及擴大聲音與音樂領域的範疇。結論強調：「娛樂的未來不會只由人工智慧決定，而是由我們選擇如何將AI整合進創意流程中決定。」

動畫短片「親愛的樓上鄰居」的每一幀均由人類決策主導，再利用AI技術生成畫面。（取材自IMDb）

片場外移與稅收戰爭

然而，就在好萊塢高層試圖重新定義「人類作者權」的同時，洛杉磯的影視產業正經歷一場無聲的崩解。據洛杉磯時報深度調查指出，2026年第二季，洛杉磯地區電影製作天數下降20%，電視劇下降30%；過去四年流失了5萬7000個影視工作機會，80多家製作服務公司倒閉。影視產業危機已成為洛杉磯市長與加州州長選舉的焦點議題，與房價、犯罪、無家可歸問題並列。

洛杉磯時報回顧了好萊塢外移的歷史：1953年「羅馬假期」（Roman Holiday）遠赴義大利取景，開啟海外拍攝先河；1993年「X檔案」（The X-Files）因預算與場景需求轉戰溫哥華，意外奠定其「北方好萊塢」的地位。「X檔案」創作者克里斯卡特（Chris Carter）受訪時回憶：「不僅『30英里區』（好萊塢製片片場半徑區域）內沒有好森林，波士頓的森林也更好。」溫哥華憑藉有利的匯率、成熟的劇組、較低的勞動力成本和後續退款，成為電視劇的核心製作地。

1953年「羅馬假期」遠赴義大利取景，由奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）與葛雷哥萊畢克（Gregory Peck）主演，開啟好萊塢海外拍攝的先河。（取材自豆瓣電影）

洛杉磯時報進一步分析，2009年加州透過俗稱「醜女貝蒂法案」（因同名美劇轉戰紐約拍攝而得名）的稅務抵減政策，但每年僅1億美元額度，且不能用於演員薪資。相比之下，英國提供25%現金回饋（包含演員薪資），喬治亞州稅抵無上限，新澤西、新墨西哥州等也紛紛跟進。2024年，加州雖將抵免額度大幅提高至7.5億美元，但產業已達到「臨界點」。

「星期三」（Wednesday）製片人邁爾斯米勒（Miles Millar）向「洛杉磯時報」坦言：「在洛杉磯拍攝在財務上不可行。」該劇第一季選擇羅馬尼亞，第二季轉戰愛爾蘭，獲得了2300萬美元稅抵。他苦笑：「我最不想做的事就是一整年中離家幾個月、去幾千英里外的地方，但問題變成了『哪裡能獲得最大效益？』」

報導提到，洛杉磯曾擁有18個可容納完整交響樂團的電影配樂錄音棚，目前僅剩3個。視覺效果工作室也大量外移，光是溫哥華就有數十家，包括索尼影業影像（Sony Pictures Imageworks）與工業光魔（ILM）的重要據點。加州後製聯盟主席瑪麗埃爾阿鮑扎（Marielle Abaunza）痛心指出：「我們允許了那個市場離開。」「洛杉磯時報」採訪了十位製片人、高層與產業老兵，大家一致認為：「好萊塢的衰落不是單一事件，而是多年來的傲慢、成本攀升、政策失靈與全球競爭的結果。」

加州聯邦參議員亞當希夫（Adam Schiff）今年3月在伯班克舉行的聽證會中披露了一系列數據：2025年，45%的美國電影與劇集在海外拍攝，相較2022年的33%上升了12個百分點；美國在全球製作市場的佔有率也從52%降至38%；高預算製作支出下降20%至121億美元；底層工人自2022年以來工時減少4500萬小時。希夫在聽證會上強調：「這不僅是好萊塢的故事，這是美國主街的故事。」他呼籲聯邦政府推出具有全球競爭力的電影稅收優惠政策，以阻止製作外移並帶回工作機會。

不過，少數亮點如HBO醫療劇「匹茲堡醫魂」（Pitt）幾乎全部在華納兄弟伯班克片場拍攝，注入數千萬美元並維持了近千個工作崗位；亞馬遜「異塵餘生」（Fallout）在製片人喬納森諾蘭（Jonathan Nolan）的遊說下，第二、三季轉回洛杉磯，獲得6700萬美元抵稅。諾蘭說：「我想繼續在這裡工作，把孩子們帶回自家後院。」然而，2026年初，奧斯卡得主萊恩庫格勒（Ryan Coogler）開始拍攝「X檔案」重啟版試播集，他承諾會向原版致敬，但「與原版一樣，拍攝地點仍是溫哥華」。33年後，好萊塢的領航星仍無法留在本土。

HBO醫療劇「匹茲堡醫魂」大部分在華納兄弟加州的伯班克片場拍攝。（取材自豆瓣電影）

影業為生存「自掘墳墓」

就在高層協商與製片外移的同時，好萊塢的創意工作者正面臨另一種生存困境。衛報專題報導揭露，獲獎編劇、導演、製片人正以時薪12至200美元的報酬，受僱於Mercor、Micro1、Handshake等AI訓練公司，教導AI如何編寫劇本、排定拍攝日程、製作提案簡報，因為他們希望未來還能靠這些技能維生。衛報採訪了BBC編劇露絲福勒（Ruth Fowler，作品包括「Rules of the Game」與「小瘋波」（Little Disasters，又譯「小災難」）），她坦言：「我開始訓練AI，因為我想：哇，我快沒錢了。」她估計影視製作量銳減了超過35%，「所以大家都在想：『我們該怎麼辦？』」她教導AI制定兩天拍攝計畫，考量許可證、現場風險、日光條件、兒童演員法規與保護計畫。一位匿名的紀錄片導演向衛報表示，他負責教導AI在混亂背景音中辨識狩獵畫面，並標註特徵與口音如「金髮女子、鈕扣襯衫、金項鍊」，區分英格蘭、蘇格蘭、美國與亞裔口音。他無奈坦言：「我對好友描述：這本質上是別人遞給我一把鏟子，請我親手挖自己的職業墳墓。」

衛報引述數據指出，2021至2025年間，洛杉磯拍攝天數下降了48%；美國電影與錄音產業就業人數從2022年高峰的45萬人跌至2026年5月的32.6萬人，跌幅達28%。波士頓諮詢公司分析：全美10至15%的工作可能被AI淘汰，超過一半的職位將被重構。年輕創作者如「Gossip Goblin」（來自倫敦的Zack）利用AI製作科幻短片，累積數億次觀看後順利進軍院線。

資深編劇則向衛報表示，他們認為AI目前無法複製像「繼承之戰」（Succession）或「人生切割術」（Severance）那樣的情感深度，但承認「AI會淘汰那些原本就不該做這行的人」。一位曾為Amazon、HBO、NBC、Lionsgate寫過劇本的匿名作家說：「我不擔心它會取代真正的藝術家……它會淘汰的是那些原本就不該做這行的人，不是嗎？」另一位編劇則坦言：「幾個月前，我開始想：『天啊，也許我不該做這個……這最終會讓人失業。』但歸根結底，銀行戶頭裡需要錢贏了一切。」這種宿命論與罪惡感，成為許多人的共同心境。

好萊塢目前面臨三重困境：高層試圖以HGW框架重新定義「人類作者權」，卻無法阻止生產外移與就業崩跌；創意工作者為生存而訓練AI，卻在道德與現實間掙扎。HGW框架的提出，反映出產業試圖在技術變革中尋找「人類控制」的邊界，但其成功與否，取決於市場、法律與國際協作的進展。洛杉磯的生產力外移，則揭示全球化與稅收競爭下，「地方榮耀」與「產業根脈」的脆弱性。而創意工作者的AI訓練工作，更呈現出技術變革下個體生存的無奈：「與其抗拒，不如參與」，即便這可能正在加速取代自己。

影集「人生切割術」以極簡白色辦公室呈現職場異化，累計入圍24項艾美獎。（取材自豆瓣電影）

（娛樂新聞組整理）