料理功夫／香菇文耳蒸雞與蠔油生菜

香菇文耳蒸雞

香菇雲耳蒸雞

食材：大雞腿1隻、香菇4朵、雲耳少許、薑4片、紅蔥頭1顆。

配料：蔥花。

調味料適量：鹽、糖、白胡椒粉、生抽、蠔油、花雕酒、玉米澱粉、沙拉油。

工具：有蓋可微波的深盤。

作法：

1.大雞腿洗淨，去除雞骨切塊備用。

2.香菇浸軟擠去水分切絲備用。

3.雲耳浸軟洗淨，瀝乾水分，薑片切絲備用。

4.在大碗中，放入所有食材、調味料和少許香菇水，用手抓勻，再醃製30分鐘以上，使其入味。

5.把醃製好的食材放入深盤中，不要重疊，再淋入2小匙的清水，蓋上可微波的蓋子。

6.入微波爐大火5分鐘取出，撒上蔥花，再放回微波爐加熱2分鐘即成。

注意事項：

1.最好使用耐熱的玻璃或陶瓷器皿，並要避免使用含金屬裝飾的碗盤。

2.沒有可微波的蓋子，用可微波的保鮮膜包緊，再用叉子戳幾個小洞，使其透氣。

3.保鮮膜不可碰觸到任何食材。

蠔油生菜

食材：

蘿蔓生菜1~2顆、蒜頭5瓣、沙拉油少許。

調味料：蠔油、生抽。

工具：有蓋可微波的深盤1個。

作法：

1.蘿蔓生菜洗淨，對半切好，菜心放深盤底部，大片的菜葉放深盤上面。

2.蒜瓣去皮切粒備用。

3.把蒜粒和所有調味料放入碗中拌勻。

4.把調好的醬料均勻地倒在生菜上面，並淋上沙拉油。

5.蓋上微波的蓋子，放入微波爐，高溫3~4分鐘，取出用筷子稍微混合一下即可食用。

蠔油生菜

精華 FAQ Q1：蠔油生菜的主要食材與基本做法是什麼？ 主要食材有蘿蔓生菜、蒜頭與少許沙拉油，調味以蠔油和生抽為主。做法是先將生菜鋪盤、淋上蒜粒醬汁，再加蓋微波3~4分鐘即可。

Q2：香菇雲耳蒸雞為何要先醃製30分鐘以上？ 先將雞腿、香菇、雲耳與薑等材料拌入鹽、糖、白胡椒粉、生抽、蠔油、花雕酒與澱粉，醃30分鐘以上可讓肉質更入味，蒸出來也更滑嫩。

Q3：使用微波爐料理這兩道菜時要注意哪些安全事項？ 應選用耐熱玻璃或陶瓷深盤，避免含金屬裝飾的器皿；若沒有可微波蓋，可用保鮮膜包緊並戳小洞透氣，但保鮮膜不可直接碰到食材。

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