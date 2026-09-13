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料理功夫／雞丁豆腐烘蛋

何京曄
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材料：1.雞胸肉一片，洗淨、切丁 2.板豆腐一盒，切丁 3.雞蛋4顆 4.蔥2根，洗淨、切蔥花 5.醬油一大湯匙 6.玉米澱粉少許 7.黑胡椒粒少許 8.鹽少許

作法：

1.雞丁+醬油+玉米澱粉抓勻，靜置10分鐘（讓雞丁入味，玉米澱粉讓雞丁更滑嫩）

2.豆腐切丁備用

3.雞蛋+蔥花+鹽拌勻備用

4.氣炸鍋烤模具鋪上烘焙紙，將雞丁平鋪在模具上，180度8分鐘

5.取出氣炸鍋烤模，再將豆腐丁平鋪在半熟的雞丁上（豆腐上撒些黑胡椒粒提味），再將蔥花蛋液淋在豆腐上

6.第二次氣炸180度10分鐘，蛋的表皮烤出微焦即可取出

小叮嚀：

1.豆腐選擇板豆腐較佳，嫩豆腐含水量高，氣炸後會有太多湯汁 2.豆腐丁跟蛋液盡量平鋪，不要有空隙，氣炸完成切開後較不容易鬆散塌陷

3.第二次氣炸後，可用筷子插入烘蛋中，若筷子上還沾有蛋液，再氣炸2分鐘直到熟透

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

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3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

精華 FAQ

  • 雞丁先加醬油和玉米澱粉抓勻靜置10分鐘，可讓肉片更入味，玉米澱粉也能幫助鎖住水分，使雞胸肉氣炸後口感更滑嫩。

  • 板豆腐含水量較低，氣炸後較不會出現過多湯汁，也比較能維持成形；嫩豆腐水分高，容易讓成品偏濕、影響烘蛋的口感與穩定度。

  • 第二次以180度氣炸約10分鐘，表皮微焦即可；若不確定是否熟透，可用筷子插入烘蛋中測試，若筷子上仍沾蛋液，就再氣炸2分鐘直到完全熟。

雞蛋 豆腐

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