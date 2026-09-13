料理功夫／雞丁豆腐烘蛋

材料：1.雞胸肉一片，洗淨、切丁 2.板豆腐 一盒，切丁 3.雞蛋 4顆 4.蔥2根，洗淨、切蔥花 5.醬油一大湯匙 6.玉米澱粉少許 7.黑胡椒粒少許 8.鹽少許

作法：

1.雞丁+醬油+玉米澱粉抓勻，靜置10分鐘（讓雞丁入味，玉米澱粉讓雞丁更滑嫩）

2.豆腐切丁備用

3.雞蛋+蔥花+鹽拌勻備用

4.氣炸鍋烤模具鋪上烘焙紙，將雞丁平鋪在模具上，180度8分鐘

5.取出氣炸鍋烤模，再將豆腐丁平鋪在半熟的雞丁上（豆腐上撒些黑胡椒粒提味），再將蔥花蛋液淋在豆腐上

6.第二次氣炸180度10分鐘，蛋的表皮烤出微焦即可取出

小叮嚀：

1.豆腐選擇板豆腐較佳，嫩豆腐含水量高，氣炸後會有太多湯汁 2.豆腐丁跟蛋液盡量平鋪，不要有空隙，氣炸完成切開後較不容易鬆散塌陷

3.第二次氣炸後，可用筷子插入烘蛋中，若筷子上還沾有蛋液，再氣炸2分鐘直到熟透

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