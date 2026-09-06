城鎮傳真／走訪俄勒岡 化石獵人圓夢

化石自挖區內常見辛勤挖掘的化石獵人。(圖為作者提供)

紐約蘇富比於2026年7月賣出一具保存良好的恐龍 骨架，同時以5000多萬美元的售價，創下拍賣 紀錄。來自南達科他州 的恐龍骨架化石，於6700萬年後，在人類的世界興起一陣小騷動。這具恐龍骨架，讓我回想起曾經扮演過「化石獵人」的旅遊經驗。

化石的形成，來自於遠古的生命體被保存在岩石中。它為人類記錄地球生命演化的過程，提供實體證明。神奇奧妙的化石向來吸引我，無論是骨化石或是印痕化石，都令我遐想不已。當我知道位於俄勒岡州的約翰戴化石床國家紀念區(John Day Fossil Beds National Monument)，保存著長達4000萬年的動植物化石，隨後興奮地計畫了一趟化石探索之旅。

前往化石鎮挖寶

探索之旅的第一站是化石鎮(Fossil)。我與家人從波特蘭市出發，三小時的車程，抵達位於俄勒岡州中北部的化石鎮。1876年，當地首任郵政局長在自家的牧場裡發現了化石，他因此以「化石」這個名詞為小鎮命名。地如其名的化石鎮，至今仍是古生物學家研究探勘的地區。該鎮開放有化石自挖區，這是俄勒岡州唯一合法的公共化石挖掘場，深深吸引著化石獵人與充滿好奇心的遊客。

前往化石自挖區之前，我上網查詢了各項資料，包括前往路線、開放時間與入場費用。化石自挖區位於當地的惠勒高中運動場後方的山坡上。上午10點多我們抵達停車場，看見三位臉上掛著豐收笑容的旅客正準備離去。他們很大方地展示所挖到的幾塊印痕化石，為我們燃起無限希望。

接著，我們將每人5美元的入場費放進指定的投幣箱內。沿著小徑步行，看見現場提供的挖掘鏟子。我們各自選擇了挖掘工具，興致勃勃地四處探勘，蹲了下來，開始在堆滿石塊的坡地上敲敲打打，企圖挖掘化石寶藏。

扮演化石獵人是我的圓夢清單項目之一。英國瑪麗安寧(Mary Anning，1799-1847)的化石獵人故事為我留下深刻印象。安寧女士並未受過專業訓練，憑著一股熱情，年僅12歲，她發現了全球第一具完整的魚龍化石，接著陸續發現完整的蛇頸龍和翼龍化石。這位女性化石獵人，為人類提供地球歷史的新觀念，以及有關物種滅絕的新知識。

博物館極具教育性

俄勒岡州化石自挖區的薄層岩壁，來自於3300多萬年前所存在的淺湖。如今，我們蹲在岩壁坡上，頭頂烈日，雙手敲打石塊，企圖尋求3000多萬年前所存在的生命痕跡。不到20分鐘，儘管戴著遮陽帽，仍然汗流浹背，口乾舌燥，當時真能感受到化石獵人的辛苦。就在我快放棄之前，終於在一塊被敲開的石塊裡，看見一小片殘餘的葉痕，心喜之餘，又蹲了20分鐘，繼續體驗化石獵人的甘苦心情。

接著我們來到位於市區的化石博物館(Fossil Museum)。此時才發現，這個只有400多人口的小鎮，靜得可以聽見市區裡微風掠過大街的聲音。化石博物館雖然不大，卻擁有不少的館藏，備有詳細的說明，極具教育性。隨後，學習到我們挖掘出的印痕化石，可能是一種名為水杉的針葉樹，這是該區最常見的植物，每年秋天，掉落湖底的針葉，成為當地保存數量最多的化石。

探索之旅的第二天，我們從旅館所在地金伯利小鎮(Kimberly)出發，約20分鐘車程，抵達約翰戴化石床國家紀念區。占地約有57平方公里的紀念區，分為三大部分；羊岩區(Sheep Rock Unit)，克拉諾區(Clarno Unit)和彩繪山丘(Painted Hills Unit)。

穿越百年前牧場生活

我們首先拜訪羊岩區。該區景點包括：康登遊客中心(Thomas Condon Visitor Center)、坎特牧場歷史區(James Cant Ranch Historic District)，和藍盆地觀景步道(Blue Basin Overlook Trail)。

我們參觀了位於遊客中心內的化石展覽館，面對5000萬年前的各項化石，最能滿足化石獵人的暇想。接著前往坎特牧場歷史區，我們一行遊客，在導覽員的帶領下，回到了百年前的俄勒岡州牧場生活。

1910年，蘇格蘭移民坎特夫婦，在當地購田置產。1917年，坎特家以當地木材興建完成住宅。值得一提的是，坎特夫婦提供住宅內的閣樓為上課的教室，同時備有老師的住宿房間，為當地提供了重要的教育資源。

1975年，約翰戴化石床國家紀念區成立。坎特牧場結束營業後，被國家公園管理處收購，隨後併入化石床國家紀念區的領域。今日，坎特住宅與牧場成了博物館。導覽員指出，坎特房子為俄勒岡州保留了百年前的建築式樣，也為美國歷史提供完美的見證。

藍盆地步道 像外太空

當日下午，我們參加了藍盆地觀景步道的導覽團。隨著導覽員的步伐，我們穿梭在3000步代年高齡的岩壁之間。這些藍褐色的岩層散發著一種超現實的神祕氣氛，感覺好像置身於外太空。導覽員說，經過風化的火山灰長期堆積，形成藍綠色的礦物，歷經風雨侵蝕的巨岩，剝落了表面土壤，使這些原本隱藏在岩層裡的礦物色彩，顯露於世。

藍盆地觀景步道長達5公里，導覽行程約為三小時。步道難度中等，略具上升坡度，提供了開闊的景觀視野。藍綠色岩層連綿環繞，層層疊疊，宛如置身於夢境之中。

步行途中，導覽員指出許多藏有古生動物化石的岩層，同時解說，3000多萬年前，藍盆地曾是一片氣候涼爽的溫帶林地，擁有綠意盎然的山谷，以及各種各樣的史前野生動物。隨著氣候轉變與火山爆發，在時間的推移之下形成今日的景觀。當時我想著，還好有國家公園的保護制度，要不然這片史前化石寶地，可能會被挖得四分五裂，為人類歷史留下一個大疤痕。

彩繪山丘 如彩虹吸睛

隔天，我們前往化石床國家紀念區內的彩繪山丘(Painted Hills)。從旅館所在地米切爾小鎮(Mitchell)出發，約20分鐘車程。彩繪山丘占地約為13平方公里，這些名副其實的山丘，呈現紅色、褐色和橙色等不同色彩的條紋，洋溢著彩虹般的吸引力，令人目不轉睛。山丘上不同顏色，分別記錄著3000至3500萬年前的氣候變遷現象，每一道色彩代表著火山灰與不同土壤混合而成的結晶。我們走在長約1公里的觀景步道(Overlook Trail)上，各自陶醉在絢麗多彩的自然景觀中。

回程途中，我們在史密斯岩州立公園(Smith Rock State Park)稍做停留，以享用午餐，從彩繪山丘開車前往約為90分鐘。位於俄勒岡州中部的史密斯岩以高聳的巨岩聞名，當地的岩石地質為火山凝灰岩和玄武岩，是攀岩愛好者的最愛，史密斯岩成了世界級的攀岩勝地。

羊駝牧場餵食互動

鄰近史密斯岩公園的一座羊駝牧場(Crescent Moon Ranch)，是此行俄勒岡州探索之旅的最後一站。我們買了一袋5元的羊駝糧食，興高采烈地前往餵羊駝吃點心。羊駝是性情溫馴的動物，十分好奇，同時有點兒害羞。在牧場人員的指導下，我們壓抑著興奮的情緒，故作冷靜地慢慢伸出手，讓羊駝前來吃手上的點心，幾隻特別好奇的小羊駝，瞪著大眼睛對著我們直看，俏皮可愛的模樣，令人心喜不已。

這趟扮演化石獵人的探索之旅， 讓我們一家人親眼目睹俄勒岡州的化石寶藏，體驗到化石獵人對這項專業的熱情。目前，俄勒岡州面臨中央政府預算的刪減，再加上熱浪現象與野火災害，導致約翰戴化石床國家紀念區不得不限制參觀時間與服務項目。我衷心期許，這些不良現況能夠逐年改善，也期待再次前往，扮演化石獵人。

彩繪山丘的色彩來自於火山灰與土壤結合的成果。(圖為作者提供)

化石博物館內的展示品。(圖為作者提供)

俄勒岡州化石鎮以豐富的化石寶藏聞名。(圖為作者提供)

慢慢敲開石塊，體驗化石獵人的甘苦心情。(圖為作者提供)

好奇的小羊駝，瞪著大眼睛的模樣，俏皮可愛。(圖為作者提供)

藍盆地岩壁內藏有許多史前動物化石。(作者提供)

史密斯岩州立公園以高聳的巨岩聞名。(作者提供)

藍盆地觀景步道導覽團。(作者提供)

羊駝是性情溫馴的動物，牠會來吃遊客手上的點心。(作者提供)