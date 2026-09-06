養生／晨起空腹喝500CC溫水 助排宿便毒素

宿便中所含的毒素是萬病之源，一旦代謝能力失調，人會感到疲憊、沒胃口。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 晨起空腹喝500cc溫水，被建議可助排宿便與促進代謝。

晨起空腹喝500cc溫水，被建議可助排宿便與促進代謝。 重點二： 中醫觀點認為宿便停留過久會生毒，影響疲憊與食慾。

中醫觀點認為宿便停留過久會生毒，影響疲憊與食慾。 重點三：少吃精緻澱粉、多吃粗糧與海藻類，有助改善便祕。

人每天都要進食維持生命，食物消化、吸收後產生的宿便，以及來自環境中的各種汙染物，容易沉積在體內產生毒素。中醫師莊可鈞說，只要排除得快便算是健康，但如果毒素殘留愈來愈多，超過身體排除功能負擔，恐影響健康，出現疲憊、沒胃口等徵兆。建議每天起床後，空腹喝溫水500cc，有助提升人體新陳代謝與排除宿便的效果。

中醫認為宿便中所含的毒素是萬病之源，莊可鈞表示，如果糞便產生後，不能在24小時裡離開人體，就會在腸道裡腐爛變質，成為細菌滋生地。由於宿便在人體內停留時間長，其中的毒素可能被腸道重新吸收，會導致人體新陳代謝能力變差，一旦代謝能力失調，消除毒素能力降低，毒素開始堆積，人就會感到疲憊、沒胃口。

而沒有被清除的有毒物質會滲透到血液、淋巴等人體組織，人就會不自主的發燒，靠提升體溫加快新陳代謝、排出毒素。莊可鈞說，若有發燒，要先看大便有沒有通，順利排便就能退燒，而不是一味的使用解熱消炎藥。

莊可鈞建議，若有宿便問題，應該從生活做起，少吃精緻澱粉，多吃地瓜、山藥、玉米、蕎麥等粗糧，因含有許多維生素和礦物質，有助調節腸胃內環境，易為人體吸收並提高抗病力免疫功能，幫助排便通暢，使體內毒物不會久滯腸道。

正在接受放療的癌症病人，則可以多吃海帶、紫菜，因它們屬於鹼性食品，含有大量膠質，有淨化血液作用，能通便促使體內的放射性毒物排出體外。黑木耳則可降低膽固醇，有助於將殘留在人體消化系統內的灰塵雜質吸附和聚集並排出體外，清滌胃腸。

莊可鈞說，早上起床空腹時可喝500cc的溫開水，以有效清除宿便，因人體經過一個晚上的休息，體內水分會因蒸散而流失，因此早上起床時容易感到口乾舌燥，而溫開水可以改善身體代謝機能，刺激腸胃蠕動，清宿便，幫助胃、腸、泌尿系統排毒。但如果晨起喝冰水，則會損傷中焦脾胃陽氣，降低基礎代謝率，增加小腹突出的可能性。

許多人使用瀉劑解決慢性便祕，莊可鈞說，瀉劑作用是刺激腸壁，使腸子儘快排出宿便，但不斷使用瀉劑會使腸胃道蠕動功能變弱，瀉劑會使身體其他部位的水引向大小腸，以稀釋更硬的宿便，但會使身體脫水，造成惡性循環。