養生／50歲老化加速 13種水果抗衰老

蘋果、柳橙、葡萄有助延緩衰老，專家建議成年人每天應攝取約1.5至2杯的新鮮水果份量，而不是吃冷凍、乾燥製品。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 研究指出人體器官約在45到55歲進入老化加速期。

研究指出人體器官約在45到55歲進入老化加速期。 重點二： 透過飲食與生活調整，可延緩衰老並降低慢病風險。

透過飲食與生活調整，可延緩衰老並降低慢病風險。 重點三：營養師推薦13種水果，作為中老年抗老飲食選擇。

你什麼時候開始感覺體力不如從前、恢復力變慢、皮膚與代謝都開始走下坡？研究指出人體老化在50歲左右開始進入「加速期」，但透過生活方式與飲食調整，有機會延緩進程，營養師並建議13種抗老水果幫助延緩衰老。

近期發表於「Cell」（細胞）期刊的一項研究指出，人體器官的老化並非均速進行，而是在45到55歲之間明顯加速。研究團隊利用所謂的「蛋白質體老化時鐘」比對不同器官的蛋白質變化以測量各器官的生物年齡，顯示每個器官的老化速度不盡相同，主動脈的老化速度最快，其次是胰臟與脾臟。

該研究的作者、中國科學院大學教授劉光輝博士表示，更早的變化甚至從30歲左右的腎上腺組織就已悄悄展開，顯示內分泌系統可能是早期老化的關鍵驅動。

與上述研究結論相去不遠，「自然老化」雜誌在2024年也有研究指出，老化在兩個時間點：44歲和60歲爆發。而雖說此階段老化快速，但我們能感受到「老」的變化嗎？事實上，人雖不一定能感覺到，但它確實在發生。

無論如何器官終究會老化，但所幸能透過行為與飲食介入調整進程。5阿拉巴馬大學伯明罕分校老年病學和安寧療護醫學系副教授羅伯特．曼科夫斯基指出，雖然我們無法控制基因，但可以掌控自己的生活方式，而且愈早開始愈好，這些健康的生活方式有助增強免疫系統，在中晚年保護身體免受慢性疾病侵害，方法包含：均衡及營養的飲食、規律運動、充足睡眠、壓力管理和保持大腦活躍。

大家都知道運動很重要，但還是有很多原因讓人無法規律運動，壓力經常也是難以一時解除，飲食往往就成為一般人最容易調整，也最有容易看到效果的抗老策略之一。

諸多研究顯示，富含抗氧化物的水果能有效對抗自由基、延緩細胞老化、降低慢性病風險。「美國臨床營養學期刊」也曾有研究建議，多攝取富含類黃酮（flavonoids）的食物，如紅茶、莓果、柑橘類水果與蘋果，與降低老化相關風險有關。營養師推薦以下13種水果納入中老年飲食有助於延緩衰老。

1.藍莓：含花青素，保護心血管、延緩腦部老化。

2.覆盆子：豐富維生素C與抗發炎物質，有助膠原蛋白生成。

3.酪梨：含單元不飽和脂肪與類胡蘿蔔素，改善肌膚彈性。

4.櫻桃：具抗發炎作用，減少慢性疾病風險。

5.石榴：含多酚與抗氧化劑，有助於減少細胞氧化壓力。

6.蘋果：抗氧化劑能保護細胞，降低慢性發炎。

7.柳橙：高維生素C，促進膠原蛋白、延緩皺紋。

8.葡萄：富含白藜蘆醇，延緩老化與促進長壽。

9.草莓：促進皮膚修復、免疫力與心臟健康。

10.黑莓：抗氧化能力高，對心血管與免疫系統有益。

11.芒果：β-胡蘿蔔素保護皮膚，減少紫外線傷害。

12.桃子：果皮抗氧化力特強，有助抗炎與抗老。

13.葡萄柚：維生素C與黃酮類物質，有助膠原生成與防癌。

仍要強調，沒有任何單一食物能夠阻止老化過程，但多吃某些食物或許能幫助你在年老時保持最佳狀態。

專家建議成年人每天應攝取約1.5至2杯水果，並選擇新鮮水果，而非冷凍、乾燥，盡可能帶皮吃。

專家提醒，健康的生活方式能抗老化，愈早開始愈好，富含抗氧化物的水果能有效對抗自由基、延緩細胞老化、降低慢性病風險；示意圖。（圖／123RF）