醫藥／初期像感冒 急性血癌4警訊

醫師提醒，白血病可以分為急性和慢性，若有不明原因發燒、未碰撞卻有瘀青出血、骨骼疼痛等症狀，應盡速就醫；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 急性白血病常像感冒，易被忽略而延誤就醫。

急性白血病常像感冒，易被忽略而延誤就醫。 重點二： 四大警訊包括蒼白疲倦、發燒、瘀青出血與骨痛。

四大警訊包括蒼白疲倦、發燒、瘀青出血與骨痛。 重點三：早期抽血與骨髓檢查，能提升急性血癌治療成效。

血癌常來得又快又急，醫師呼籲若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」等四大症狀，應盡速尋求醫療。

血癌就是白血病，是一種造血細胞的惡性增生性病變，病人的骨髓造血系統產生大量不成熟、無法正常工作的白血球，造成正常的血小板、紅血球、白血球減少。

根據台灣亞東醫院醫訊介紹，白血病根據分化的程度及其病程可以分為急性和慢性，根據所癌化的細胞來源則可以分為骨髓性及淋巴性，一般大致可以分為四種：急性骨髓性白血病、急性淋巴性白血病（好發兒童）、慢性骨髓性白血病以及慢性淋巴性白血病。

急慢性白血病的治療差異很大，慢性白血病進展比較緩慢且常常沒有症狀。急性白血病不管是淋巴性或骨髓性，因為進展快且對正常造血功能影響較大，患者常會有發燒感染(正常因白血球減少致抵抗力下降)、貧血及出血(因血小板減少或凝血功能不佳)等症狀，通常須盡快治療。

然而大家可能會覺得奇怪，就像台灣藝人沈玉琳這樣，平常看他在電視螢光幕前似乎都好好的，怎麼會突然就得血癌？

如同上述，血癌分急性、慢性，以急性骨髓性白血病而言，即是成人最常見的急性血癌，發作快、病情凶猛嚴重，症狀不具特異性，且常惡化快速。

而不管急性或慢性白血病，初期症狀皆不明顯，早期急性白血病跟感冒症狀很類似，都會出現發燒、鼻塞、咳嗽、全身酸痛、頭痛、喉嚨痛、疲倦等症狀，所以很多人常會把急性白血病當做感冒而延誤就醫，若不抽血很難確診。

中華民國血液病學會秘書長侯信安曾受訪表示，未成熟的芽細胞大量增生，遍布在血液及骨髓取代正常血球，若是導致紅血球不夠，會出現臉色蒼白、氣喘如牛的症狀；若導致白血球不足，則容易感染發燒；血小板若不足，則導致凝血功能變差，出現異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或是不明原因多處瘀青，女性患者則會出現經血量突然大增，或是經期拉長。異常血球若大量增生在骨髓，則會造成骨髓膨脹、關節疼痛。

也因為白血病症狀不具特異性，容易被患者忽略，因此民眾若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應盡速尋求醫療，可透過血液檢查發現血球異常，或進一步進行骨髓檢查。

急性血癌與慢性血癌症狀：

•急性骨髓性白血病：臉色蒼白、疲倦、莫名發燒、骨骼疼痛、不明原因瘀青與出血。

•急性淋巴性白血病：骨骼或關節疼痛、蒼白疲勞虛弱、淋巴結出現觸壓無痛感的腫塊、皮膚紅疹、莫名發燒、腹脹腹痛、瘀青與流血不止、食慾不佳等8大症狀。

•慢性骨髓性白血病：疲倦、貧血、食慾差、體重減輕、不明原因發燒和脾臟腫大。

•慢性淋巴性白血病：夜間盜汗至須換衣服程度、半年內不明原因體重降低1成以上、不明原因反覆發燒、淋巴結腫脹、全身倦怠及食慾不振等7大類型，但最常見症狀是「沒有症狀」。

台灣癌症基金會也表示，急性骨髓性白血病治療成功關鍵，在於早期診斷，早期治療。由於疾病進展速度快，愈早診斷，嚴重併發症的機會也會減少，才會有良好的治療成績。而醫療科技的進步，也讓癌友有更多的治療選擇。中華民國血液病學會提出「421口訣」，希望幫助早期發現與治療。

「4」：四大症狀，分別是臉色蒼白與疲倦虛弱、不明原因發燒、瘀青出血、骨頭疼痛

「2」：檢測，分別是血液檢查、骨髓檢查

「1」：一定要就醫，出現四大症狀，盡快就醫。

發現血癌421口訣